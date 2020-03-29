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Haber Giriş: 29 Mart 2020 - 15:22, /

Kim Kardashian'dan coronavirüs mağdurlarına 1 milyon dolar

Gösteri dünyasının en zengin ünlülerinden biri olan Kim Kardashian'dan coronavirüs nedeniyle ekonomik açıdan zor durumda kalan ailelere yardım.

BACKGRID USA, SPLASH NEWS, INSTAGRAM

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1İÇ GİYİM FİRMASI ÜZERİNDEN YARDIM

İÇ GİYİM FİRMASI ÜZERİNDEN YARDIM

Kanye West ile evli olan 39 yaşındaki dört çocuk annesi Kardashian, sahibi olduğu SKIM adlı iç giyim markasının elde ettiği gelirden 1 milyon doları coronavirüs mağduru ailelere aktaracak.

21 MİLYON DOLAR

1 MİLYON DOLAR

Kardashian duyuruyu, hem firmasının Instagram sayfasından hem de kendi sosyal medya hesabından yaptı. Kardashian, bu zaman içinde coronavirüsten etkilenen ailelere 1 milyon dolar yardım edeceğini duyurdu.

3KARDEŞTEN DE 1 MİLYON DOLAR

KARDEŞTEN DE 1 MİLYON DOLAR

Ailenin en küçük üyesi Kylie Jenner da geçtiğimiz hafta coronavirüs mağdurlarına 1 milyon dolar yardımda bulunacağını duyurmuştu.

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