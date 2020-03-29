Kim Kardashian'dan coronavirüs mağdurlarına 1 milyon dolar
Gösteri dünyasının en zengin ünlülerinden biri olan Kim Kardashian'dan coronavirüs nedeniyle ekonomik açıdan zor durumda kalan ailelere yardım.
BACKGRID USA, SPLASH NEWS, INSTAGRAM
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İÇ GİYİM FİRMASI ÜZERİNDEN YARDIM
Kanye West ile evli olan 39 yaşındaki dört çocuk annesi Kardashian, sahibi olduğu SKIM adlı iç giyim markasının elde ettiği gelirden 1 milyon doları coronavirüs mağduru ailelere aktaracak.
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1 MİLYON DOLAR
Kardashian duyuruyu, hem firmasının Instagram sayfasından hem de kendi sosyal medya hesabından yaptı. Kardashian, bu zaman içinde coronavirüsten etkilenen ailelere 1 milyon dolar yardım edeceğini duyurdu.
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KARDEŞTEN DE 1 MİLYON DOLAR
Ailenin en küçük üyesi Kylie Jenner da geçtiğimiz hafta coronavirüs mağdurlarına 1 milyon dolar yardımda bulunacağını duyurmuştu.