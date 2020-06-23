Kim Kardashian sırrını ifşa etti

Televizyon yıldızı Kim Kardashian, iddialı kıyafetlerini nasıl giydiğini ve öncesinde nasıl hazırlandığını sosyal medya sayfasından gözler önüne serdi.
Backgrid USA, Instagram
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GEÇEN YIL ÇEKİLDİ
39 yaşındaki Kardashian, dar elbiselerinin içine sığmasının sırrını açık eden bir video paylaştı Instagram sayfasında.
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AYNA KARŞISINDA
Videoyu telefonunda bulduğunu belirten Kim Kardashian, görüntülerin geçen yıl Londra'da çekildiğini ekledi. Kardashian görüntülerde bir aynanın karşısında korsenin nasıl göründüğünü çeşitli açılardan inceliyor.
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YENİ SÜRPRİZLER HAZIRLIYOR
Bir süredir Kahye West ile evliliğinde sorunlar yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Kardashian, buna benzer bir korseyi geçen yılki MET Gala gecesinde giydiğini de belirtti. Kim Kardashian, takipçileri için yeni görüntüler hazırladığını da paylaşımına ekledi.
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GEÇEN YIL ELBİSESİ ÇOK KONUŞULDU
Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen MET Gala gecesi, gösteri dünyasının ünlülerinin şıklık ve ilginçlik yarışına girdiği bir etkinlik.
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ISLAK GÖRÜNÜM
MET Gala gecesi geçtiğimiz hafta New York'ta yapıldı. Galadan geriye hafızalara kazınan renkli görüntüler ve New York Metropolitan Sanat Müzesi için toplanan 3 milyon dolara yakın gelir kaldı. O gecenin en çok konuşulan konuklarından biri de Kim Kardashian oldu.
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BELİNİN İNCELİĞİ MERAK UYANDIRMIŞTI
Gecenin en çok konuşulan kıyafetlerinden birini Kim Kardashian giydi. Daracık elbisesi içinde çok şık görünen Kardashian'ın görüntüsü de uzun süre konuşuldu. Hatta Kardashian'ın belinin olağan halinden daha ince görünmesi de "estetik operasyon mu geçirdi?" sorusunun ortalıkta dolaşmasına neden oldu. Oysa işin gerçeği farklıymış.
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KORSE İÇİNDE
Kim Kardashian, o gece giydiği Thierry Mugler imzalı kıyafetin iç yüzünü ve görüntüsünün sırrını Instagram sayfasında açıkladı. Kardashian, elbisenin kusursuz görünmesi için, vücudunun üst kısmını kaplayan bir korse giydiğini söyledi.
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NEFES ALMA DERSLERİ
Kardashian, elbiseyi hakkını vererek taşımak amacıyla giydiği korsenin içinde nefes alma dersleri aldığını da belirtti. Ünlü yıldız, korse yüzünden oturmakta bile zorlandığını neredeyse hiç oturamadığını da itiraf etti.
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FORMUNU KORUMAK İÇİN ÇOK UĞRAŞIYOR
İki hamileliği sırasında çok kilo alan Kim Kardashian vaktinin büyük bir bölümünü formunu korumaya adıyor. Bunun için de sağlıklı beslenmenin yanı sıra estetik cerrahinin olanaklarından da faydalanıyor.