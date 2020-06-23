Kim Kardashian sırrını ifşa etti

BELİNİN İNCELİĞİ MERAK UYANDIRMIŞTI Gecenin en çok konuşulan kıyafetlerinden birini Kim Kardashian giydi. Daracık elbisesi içinde çok şık görünen Kardashian'ın görüntüsü de uzun süre konuşuldu. Hatta Kardashian'ın belinin olağan halinden daha ince görünmesi de "estetik operasyon mu geçirdi?" sorusunun ortalıkta dolaşmasına neden oldu. Oysa işin gerçeği farklıymış.