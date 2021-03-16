Önce korona testi yaptırdı sonra restorana gitti

Bir süredir Kanye West ile evliliğinin bitmesi haberleriyle gündeme gelen Kim Kardashian, önceki gece çıktığı yemek öncesi görüntülendi. Beyaz, uzun bir elbise giyen Kardashian'ın boşanma arifesinde olmasına rağmen moralinin yerinde olduğu görüldü.
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ÖNCE TEST SONRA YEMEK
40 yaşındaki dört çocuk annesi Kim Kardashian, restorana gitmeden önce lüks aracının içinde koronavirüs testi yaptırdı. Bu nedenle yarım saat boyunca aracının arka koltuğunda bekleyen Kardashian daha sonra restorana girdi. Kendisini görüntüleyen fotoğrafçılara hiç gülümsemeden iyi görüntüler vermeye çalışan Kim Kardashian, daha sonra restorana girdi.
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PROGRAM DA BİTİYOR
Kanye West ile evlerini ayıran resmi olarak da boşanmaya hazırlanan Kim Kardashian'ın ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği Keeping Up With The Kardashians adlı program da ekrana veda ediyor. 20 bölüm devam eden ve aileye hem şöhret hem servet kazandıran program yakında son bölümüyle ekrana gelecek.
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'BU PROGRAMDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM'
Kardashian, bu konuda Vogue dergisine verdiği bir röportajda da "Geriye dönüp bakıyorum ve "Aman Tanrım" Ne kadar utanç verici anlar yaşanmış ve dünya görmüş. Ama bütün bu dönüşümden dolayı müteşekkirim. Çünkü bu süreçte çok şey öğrendim" diye konuştu.
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EVLİLİK SARSILDI VE YIKILDI
Kim Kardashian ile Kanye West uzun süredir boşanacakları iddialarıyla gündeme geliyordu. Bu konuda hiç görüş bildirmeyen çift daha sonra evliliklerini kurtarmak için bir tatile çıktı. Ama bu da onların sorununa çözüm olmadı. Sonunda da yollarını ayırmaya karar verdiler.
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WEST ABD BAŞKANLIĞINA ADAYLIĞINI KOYMUŞTU
Kanye West, ABD başkanlığına adaylığını koyduğu sırada yaptığı konuşmada evliliklerinin yolunda gitmediğini ifade etmişti. O konuşmada uzun süre boşanmayı düşündüğünü anlatan West'in bu sözleri ailenin tepkisini çekmişti.
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ÇALIŞANLAR ARACILIĞIYLA DİYALOG KURUYOR
West ile Kardashian'ın uzun süredir diyalog kurmadığı da geçen hafta basına yansıyan haberlerde yer aldı. Hatta iddialara göre West, Kardashian ile yanında çalışanlar aracılığıyla iletişim kuruyor. Çift evlerini ise çoktan ayırdı.
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ANİMASYON FİLMDE GÖREV ALACAK
Bu arada Kim Kardashian'ın Keeping Up With The Kardashians adlı reality şov bittikten sonra ne iş yapacağı da ortaya çıktı. Kardashian, PAW Patrol: The Movie adlı animasyon filmde seslendirme yapacak.