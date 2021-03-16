MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriÖnce korona testi yaptırdı sonra restorana gitti
GeriMagazin Önce korona testi yaptırdı sonra restorana gitti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 16 Mart 2021 - 09:54 | 

Önce korona testi yaptırdı sonra restorana gitti

Bir süredir Kanye West ile evliliğinin bitmesi haberleriyle gündeme gelen Kim Kardashian, önceki gece çıktığı yemek öncesi görüntülendi. Beyaz, uzun bir elbise giyen Kardashian'ın boşanma arifesinde olmasına rağmen moralinin yerinde olduğu görüldü.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1ÖNCE TEST SONRA YEMEK

ÖNCE TEST SONRA YEMEK

40 yaşındaki dört çocuk annesi Kim Kardashian, restorana gitmeden önce lüks aracının içinde koronavirüs testi yaptırdı. Bu nedenle yarım saat boyunca aracının arka koltuğunda bekleyen Kardashian daha sonra restorana girdi. Kendisini görüntüleyen fotoğrafçılara hiç gülümsemeden iyi görüntüler vermeye çalışan Kim Kardashian, daha sonra restorana girdi. 

2PROGRAM DA BİTİYOR

PROGRAM DA BİTİYOR

Kanye West ile evlerini ayıran resmi olarak da boşanmaya hazırlanan Kim Kardashian'ın ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği Keeping Up With The Kardashians adlı program da ekrana veda ediyor. 20 bölüm devam eden ve aileye hem şöhret hem servet kazandıran program yakında son bölümüyle ekrana gelecek.

3BU PROGRAMDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM

'BU PROGRAMDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM'

Kardashian, bu konuda Vogue dergisine verdiği bir röportajda da "Geriye dönüp bakıyorum ve "Aman Tanrım" Ne kadar utanç verici anlar yaşanmış ve dünya görmüş. Ama bütün bu dönüşümden dolayı müteşekkirim. Çünkü bu süreçte çok şey öğrendim" diye konuştu.

4EVLİLİK SARSILDI VE YIKILDI

EVLİLİK SARSILDI VE YIKILDI

Kim Kardashian ile Kanye West uzun süredir boşanacakları iddialarıyla gündeme geliyordu. Bu konuda hiç görüş bildirmeyen çift daha sonra evliliklerini kurtarmak için bir tatile çıktı. Ama bu da onların sorununa çözüm olmadı. Sonunda da yollarını ayırmaya karar verdiler. 

5WEST ABD BAŞKANLIĞINA ADAYLIĞINI KOYMUŞTU

WEST ABD BAŞKANLIĞINA ADAYLIĞINI KOYMUŞTU

Kanye West, ABD başkanlığına adaylığını koyduğu sırada yaptığı konuşmada evliliklerinin yolunda gitmediğini ifade etmişti. O konuşmada uzun süre boşanmayı düşündüğünü anlatan West'in bu sözleri ailenin tepkisini çekmişti. 

6ÇALIŞANLAR ARACILIĞIYLA DİYALOG KURUYOR

ÇALIŞANLAR ARACILIĞIYLA DİYALOG KURUYOR

West ile Kardashian'ın uzun süredir diyalog kurmadığı da geçen hafta basına yansıyan haberlerde yer aldı. Hatta iddialara göre West, Kardashian ile yanında çalışanlar aracılığıyla iletişim kuruyor. Çift evlerini ise çoktan ayırdı.

7ANİMASYON FİLMDE GÖREV ALACAK

ANİMASYON FİLMDE GÖREV ALACAK

Bu arada Kim Kardashian'ın Keeping Up With The Kardashians adlı reality şov bittikten sonra ne iş yapacağı da ortaya çıktı. Kardashian, PAW Patrol: The Movie adlı animasyon filmde seslendirme yapacak. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi