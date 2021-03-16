Önce korona testi yaptırdı sonra restorana gitti

'BU PROGRAMDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM' Kardashian, bu konuda Vogue dergisine verdiği bir röportajda da "Geriye dönüp bakıyorum ve "Aman Tanrım" Ne kadar utanç verici anlar yaşanmış ve dünya görmüş. Ama bütün bu dönüşümden dolayı müteşekkirim. Çünkü bu süreçte çok şey öğrendim" diye konuştu.