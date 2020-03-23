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Haber Giriş: 23 Mart 2020 - 11:04, /

Kim Kardashian o kıyafeti iki kişinin yardımıyla giydi: Canım yanıyor

Kim Kardashian, Paris Moda Haftası'na damga vuran lateks kıyafeti iki kişinin yardımıyla zor giydi.

BACKGRID UK

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Bu ayın ilk haftasında Fransa'da düzenlenen Paris Moda Haftası'nın en çok ilgi çeken konuklarından biri de Kim Kardashian'dı. 39 yaşındaki Kardashian, hafta kapsamında katıldığı etkinliklerden birinde Balmain imzalı lateks bir kıyafet giymişti. Kardashian, şimdi o, bütün bedenini sarıp sarmalayan kıyafeti nasıl giydiğini gözler önüne serdi.

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 Müzisyen Kanye West ile evli olan dört çocuk annesi Kardashian, ailesiyle birlikte rol aldığı Keeping Up With The Kardashians adlı programda çok konuşulan o kıyafeti nasıl giydiğini seyircilerine gösterdi.

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Kardashian, giymesi son derece zor olan lateks kıyafetin içine iki kişinin yardımıyla girdi.Çok zorlanan yıldız bir ara kendini tutamayıp "Cildim acıyor" dedi.

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 Görüntüler hazırlıklar sırasında Kardashian ve ablası Kourtney'in kaldığı otel odasında çekildi. Kim Kardashian zaman zaman kendisine kıyafeti giymesi için yardım eden iki kişiyle de şakalaştı. Abla Kourtney Kardashian da Kim'in elbise giyimi sırasında sarf ettiği çabaya esprili yorumlar yaptı. 

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