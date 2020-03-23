Kim Kardashian o kıyafeti iki kişinin yardımıyla giydi: Canım yanıyor

Görüntüler hazırlıklar sırasında Kardashian ve ablası Kourtney'in kaldığı otel odasında çekildi. Kim Kardashian zaman zaman kendisine kıyafeti giymesi için yardım eden iki kişiyle de şakalaştı. Abla Kourtney Kardashian da Kim'in elbise giyimi sırasında sarf ettiği çabaya esprili yorumlar yaptı.