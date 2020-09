Kim Kardashian ne dedi, neden TT oldu? İşte Kim Kardashian’ın tepki çeken paylaşımı

2007'de Playboy dergisine soyunan Kim 2008'de Carmen Electra ile birlikte Acaip Bir Film adlı filmde oynamıştır. Felaket filmleriyle dalga geçen bir film iyi eleştiriler toplayamamıştır. Kardashian How I Met Your Mother adlı dizi filmin bir bölümünde de yer almıştır. Yine 2008'de "Dancing with the Stars" adlı bir dans yarışmasında da yer almıştır.Kardashian 2 Mayıs 2008'de "Workout with Kim Kardashian" adlı bir spor DVD'si çıkarmış, daha sonra kendi blogunu açmış, kendi parfümünü çıkartmış ve ayakkabı satış servisi başlatmıştır.



2000'de prodüktör Damon Thomas'la evlenip 2004'te boşandı. Daha sonra R&B sanatçısı Ray J ile çıkmaya başladı. Ray J ile bir seks kasedi ortaya çıktı. Kim Kardashian önce dava açsa da daha sonra Vivid Entertainment'la anlaşıp kasedin haklarını 5 milyon dolara sattı. 2007'de Ray J'den ayrılan Kardashian, Amerikan futbolcusu Reggie Bush ile çıkmaya başladı ancak ayrıldılar. 2010 Ekim'in de ise Michael Copon ile ilişkiye başladı ve bu ilişkisi de kısa sürdü. 2011 Mayıs ayında Kris Humphries ile nişanlanan Kardashian'ın 20.5 k'de Kris Humphries ile evlenen Kardashian'ın düğünü California Eyaleti’ne bağlı Santa Barbara yakınlarındaki Montecito Kasabası’nda bulunan bir malikanede gerçekleşti.Düğüne, sinema ve müzik dünyasından birçok ünlü isim katılırken, düğünde toplam 440 kişi davetli vardı.Düğünde Vera Wang imzalı fildişi renginde, kabarık etekli, dantel bir gelinlik giyen Kardashian 30 milyon dolar olan düğününün tüm masrafları reklam sponsorları tarafından karşılandı.Kardashian düğün için tek kuruş harcamamasına rağmen düğün fotoğrafları için People Dergisi’yle yaptığı anlaşmayla ayrıca17.9 milyon dolar kazanç sağladı.



2000 yılında ilk eşi Damon Thomas ile evlendi. 2004 yılında boşandı. 2011 yılında ise ikinci eşi Kris Humphries ile evlendi. 2011 yılında boşandı. 2012 yılından beri Kanye West ile birliktedir ve iki çocukları var.