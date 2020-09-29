Kim Kardashian ne dedi, neden TT oldu? İşte Kim Kardashian’ın tepki çeken paylaşımı
Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Kim Kardashian, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmayla ilgili yaptığı yorumlarla gündemde. Kim Kardashian’ın sözlerine hem Türkiye’den hem de Azerbaycan’dan onlarca kullanıcı İngilizce ve Türkçe olarak tepki gösterdi. Peki, Kim Kardashian ne dedi, neden TT oldu? İşte Kim Kardashian’ın tepki çeken paylaşımı…
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Ermeni kökenli ABD vatandaşı Kim Kardashian, Ermenilerin Karabağ’da saldırıya uğradığını iddia etti ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Karabağ’ı korumak için hayatlarını tehlikeye atan cesur erkek ve kadınlar için dua ediyoruz. Gerilimin tırmanması ve yaşanabilecek trajedilerin önlenebilmesi için uluslararası siyasi ve diplomatik tedbirler yönünde çağrıda bulunma ve olayları araştırması için uluslararası gözlemcilere ihtiyacımız var. Saldırgan güç kullanımını durdurması için Bakü’ye çağrı yapılmalı, Ermenilere karşı kullanılan Azerbaycan’a ABD askeri yardımı kesilmeli, Türkiye Bakü’ye silah ve savaşçı göndermemesi için uyarılmalı” ifadelerini kullandı."
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KİM KARDASHİAN KİMDİR?
Kim Kardashian baba tarafından Ermeni, anne tarafından İskoç ve Hollanda kökenlidir. Babası Robert Kardashian O. J. Simpson'ın avukatı olarak ünlenmiş ve 30 Eylül 2003'te ölmüştür. Annesi Kris Jenner 1989'da Robert'ten boşanmış ve eski Olimpiyat atleti Bruce Jenner ile 1991'de evlenmiştir. Kim Kardashian'ın üç öz kardeşi vardır. O.J. Simpson onun vaftiz babasıdır.
Kimberly Noel Kadashian, 21 Ekim 1980 Los Angeles , California doğumlu ve Ermeni asıllı olmasının yanı sıra İskoçya, Hollanda ve Türkiye kökenli bir ailenin çocuğudur. Amerikan sosyetesinin ünlilton'un parti arkadaşı olan Kim gazetelerin magazin haberlerinin vazgeçilmezlerindendir.
Basın tarafından sitilist olarak da adlandırılmıştır. Babası bir zamanlar O.J.Simpson'un avukatlığını yapmış ünlü avukat Robert Kardashian'dır (1944-2003). 2007 yılına kadar Paris Hiton'un parti arkadaşı olarak tanınan Kim Kardashian, erkek arkadaşı Ray J ile çekilmiş porno videosunun dağıtımını yasal olarak engellemek istediği zaman adını duyurmuştur. Kim'in açıklama yapmasından önce kamuoyunun bu kasetin varlığından haberi yoktu ve video bir anda internette yayılmaya başladı. Kim 2000-2004 yıllarında yapımcı Damon Thomas ile evliydi. Kim Kardashian ve iki kız kardeşi Calabasas, Kaliforniya'da bir butik işletmektedir. Şimdilerde şansını oyuncukta deniyor ve ilk olarak disaster movie adlı sinema filminde oynadı.
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2007'de Playboy dergisine soyunan Kim 2008'de Carmen Electra ile birlikte Acaip Bir Film adlı filmde oynamıştır. Felaket filmleriyle dalga geçen bir film iyi eleştiriler toplayamamıştır. Kardashian How I Met Your Mother adlı dizi filmin bir bölümünde de yer almıştır. Yine 2008'de "Dancing with the Stars" adlı bir dans yarışmasında da yer almıştır.Kardashian 2 Mayıs 2008'de "Workout with Kim Kardashian" adlı bir spor DVD'si çıkarmış, daha sonra kendi blogunu açmış, kendi parfümünü çıkartmış ve ayakkabı satış servisi başlatmıştır.
2000'de prodüktör Damon Thomas'la evlenip 2004'te boşandı. Daha sonra R&B sanatçısı Ray J ile çıkmaya başladı. Ray J ile bir seks kasedi ortaya çıktı. Kim Kardashian önce dava açsa da daha sonra Vivid Entertainment'la anlaşıp kasedin haklarını 5 milyon dolara sattı. 2007'de Ray J'den ayrılan Kardashian, Amerikan futbolcusu Reggie Bush ile çıkmaya başladı ancak ayrıldılar. 2010 Ekim'in de ise Michael Copon ile ilişkiye başladı ve bu ilişkisi de kısa sürdü. 2011 Mayıs ayında Kris Humphries ile nişanlanan Kardashian'ın 20.5 k'de Kris Humphries ile evlenen Kardashian'ın düğünü California Eyaleti’ne bağlı Santa Barbara yakınlarındaki Montecito Kasabası’nda bulunan bir malikanede gerçekleşti.Düğüne, sinema ve müzik dünyasından birçok ünlü isim katılırken, düğünde toplam 440 kişi davetli vardı.Düğünde Vera Wang imzalı fildişi renginde, kabarık etekli, dantel bir gelinlik giyen Kardashian 30 milyon dolar olan düğününün tüm masrafları reklam sponsorları tarafından karşılandı.Kardashian düğün için tek kuruş harcamamasına rağmen düğün fotoğrafları için People Dergisi’yle yaptığı anlaşmayla ayrıca17.9 milyon dolar kazanç sağladı.
2000 yılında ilk eşi Damon Thomas ile evlendi. 2004 yılında boşandı. 2011 yılında ise ikinci eşi Kris Humphries ile evlendi. 2011 yılında boşandı. 2012 yılından beri Kanye West ile birliktedir ve iki çocukları var.