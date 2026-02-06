Sekiz yıl ben ağladım... Şimdi sıra sende!

13/13 Hemen hemen duyan herkesin bir fikri olan bu yakınlaşmanın geleceğini, bunun gerçek bir aşk mı yoksa reklam aşkı mı olduğunu da zaman gösterecek.

İşte bütün bunlar yüzünden Kim Kardashian ile Lewis Hamilton ilişkisi daha en başından kimseye inandırıcı gelmedi. Söylenenlere göre kendi yakın çevresi de Kardashian'ı bu konuda uyardı.

Fakat diğer yandan Kim Kardashian da en az Lewis Hamilton kadar dikkat çekmeyi ve şöhretini paraya çevirmeyi seven biri. Böyle olduğu için de bu ilişkiye dair söylenenleri çok da umursamıyor.

Geçtiğimiz hafta sonu Kim ile Lewis, İngiltere'de çok varlıklı kişilerin konaklayabildiği Cotswolds'taki bir malikanede kaldılar. Sonra da Paris'e geçtiler. Tabii ki özel jetle. Orada Kim Kardashian bir yandan moda markasıyla ilgili görüşmeler yaparken diğer yandan da Lewis Hamilton ile vakit geçirdi.

