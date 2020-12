Kim Kardashian, kardeşi Kylie Jenner'a özendi

SKANDALLAR, KAVGALAR, AYRILIKLAR, AŞKLAR Tam 14 yıl boyunca hayatlarının en ince ayrıntısına kadar kameralar önünde yaşadı Kardashian ailesi. Keeping Up With The Kardashians adlı reality show ile milyonlarca kişiyi ekran başına topladılar. Bu milyonlar onlarla ilgili her şeyi öğrendi. Cinsel skandalları şöhretlerine şöhret kattı, kameralar karşısında doğurdular, kavga ettiler, aşık oldular, ayrıldılar. Ama bu uzun serüvenin sonu geldi. Kendilerini ünlü eden o program ekrana veda ediyor. Peki kim bu Kardashian -Jenner ailesi? Nasıl bu kadar ünlü ve zengin oldular. İşte o ünlü ailenin öyküsü.