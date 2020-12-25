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Magazin
Haber Giriş: 25 Aralık 2020 - 10:30 | 

Kim Kardashian, kardeşi Kylie Jenner'a özendi

Kardashian- Jenner ailesi bu yıl, koronavirüs önlemleri nedeniyle geleneksel Noel ve yeni yıl partilerini veremeyecek. Ama yine de sosyal medyada ve magazin basınında kendilerinden söz ettirmenin yolunu buldu.

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1HER ŞEYE RAĞMEN KUTLAMA COŞKUSU
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HER ŞEYE RAĞMEN KUTLAMA COŞKUSU

Aile üyeleri bütün olumsuzluklara karşın yine de kutlama coşkusu yaşıyor ve bunu da sosyal medya sayfalarından takipçileriyle paylaşıyor. 

2SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

40 yaşındaki Kim Kardashian bunun son örneklerinden birini sergiledi. Bir süredir eşi Kanye West ile aralarının soğuk olduğu konuşulan Kim Kardashian, üst kısmı siyah lateks bir korseden alt parçası ise yeşil yırtmaçlı bir etekten oluşan kıyafetini sosyal medyadan tanıttı.

3DİKKAT ÇEKEN AKSESUAR
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DİKKAT ÇEKEN AKSESUAR

Ayna karşısına geçip kendi videosunu çeken dört çocuk annesi Kardashian, saçlarını arkada topladı. Aksesuar olarak da belinden aşağıya uzanan siyah bir saç örgüsü kullandı.

4ÖNCE KYLIE KULLANMIŞTI
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ÖNCE KYLIE KULLANMIŞTI

İşte bu örgü de 23 yaşındaki Kylie Jenner'ın aylar öncesinden aynı aksesuarı kullandığını akıllara getirdi. Kylie Jenner, daha önce defalarca bu saç örgüsünün benzeriyle objektif karşısına geçmişti.

5ARADA GERİLİM YAŞIYORLAR
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ARADA GERİLİM YAŞIYORLAR

Ailenin en çok konuşulan üyesi Kim Kardashian ile kardeşlerin en küçüğü Kylie Jenner'ın inişli çıkışlı bir ilişkisi var. İki yıl önce Kylie Jenner, dünyanın 30 yaş altı en zengin kişisi seçilince Kim Kardashian ile aralarındaki gerilim basına yansımıştı.

6ANNESİ EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ
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ANNESİ EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ

Kim Kardashian, kardeşi Kylie'nin bu kadar büyük bir servete kavuşmasında anneleri Kris Jenner'ın büyük katkısı olduğunu savunmuştu. Hatta Kris Jenner'ın Kylie'ye yardım etmek için Kim Kardashian'a olan desteğini kestiği iddiaları da basına yansımıştı. 

7İNSANIN EN İYİ DOSTU KARDEŞİDİR
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İNSANIN EN İYİ DOSTU KARDEŞİDİR

Fakat arada sırada gerilim yaşasalar da Kim Kardashian ile Kylie Jenner, yine de ilişkilerini tamamen koparmıyorlar. Kim, Kylie'nin kozmetik markasına, Kylie de Kim'in iç giyim markasına destek pozları veriyor.

8TV ŞOVUYLA TANINDILAR
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TV ŞOVUYLA TANINDILAR

Kardashian- Jenner ailesi, şöhretlerini ve servetlerini14 yıl boyunca ekrana gelen Keeping Up With The Kardashians adlı TV şovuyla elde etti.

9YENİ PROGRAM GÜNDEMDE
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YENİ PROGRAM GÜNDEMDE

Aile bir süre önce programı bitirme kararı aldı. Fakat bunun ardından başka bir programa başlayacakları haberi de basına yansıdı.

10SKANDALLAR, KAVGALAR, AYRILIKLAR, AŞKLAR
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SKANDALLAR, KAVGALAR, AYRILIKLAR, AŞKLAR

Tam 14 yıl boyunca hayatlarının en ince ayrıntısına kadar kameralar önünde yaşadı Kardashian ailesi. Keeping Up With The Kardashians adlı reality show ile milyonlarca kişiyi ekran başına topladılar. Bu milyonlar onlarla ilgili her şeyi öğrendi. Cinsel skandalları şöhretlerine şöhret kattı, kameralar karşısında doğurdular, kavga ettiler, aşık oldular, ayrıldılar. Ama bu uzun serüvenin sonu geldi. Kendilerini ünlü eden o program ekrana veda ediyor. Peki kim bu Kardashian -Jenner ailesi? Nasıl bu kadar ünlü ve zengin oldular. İşte o ünlü ailenin öyküsü.

11HAYATLARINDAKİ HERKES KAMERA ÖNÜNDE
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HAYATLARINDAKİ HERKES KAMERA ÖNÜNDE

Kourtney, Kim ve Khloe... Sadece onlar değil anneleri, üvey babaları, iki üvey kardeşleri ve her nasılsa şu ana kadar geri planda kalmış erkek kardeşleri.. Bütün ABD hatta bütün dünya onların yaşamını TV ekranlarından izledi. Doğumlarını ve yatak odasındaki en özel anlarını bile...

12BÜYÜKBABALARI SİVASLI
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BÜYÜKBABALARI SİVASLI

Büyükbabaları Türkiye'den, Sivas'tan göç eden bir Ermeni olan Kardashian kardeşlerin adını tüm ABD 1995 yılında duydu.Baba Robert Kardashian 2003 yılında genç yaşında hayata veda etti ama kızları, eski eşi ve hatta onun yeni eşi hala Kardashian adını sürdürüyor.

13BABALARI ÜNLÜ BİR AVUKATTI
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BABALARI ÜNLÜ BİR AVUKATTI

Uzun siyah saçları, kıvrımlı vücutları ve hareketli özel yaşamlarıyla magazin basınının ilgisini hep üzerinde tutan Kardashianlar'ın babası Robert ünlü bir avukattı... Zaten iyi kazanan bir avukat olan Kardashian'ı ABD çapında bu kadar şöhnete kavuşturan da eski eşini öldürmekten yargılanan beyzbol yıldızı O.J. Sİmpson davası oldu. Bütün deliller aleyhine olsa da Simpson, başta Kardashian olmak üzere onu savunan avukat ordusu tarafından bu zor durumdan kurtulmayı başardı.Damon Thomas ile yaptığı evliliği sırasında kızının yanında olan Robert Kardashian, ailesinin kazandığı büyük şöhreti göremeden kansere yenilip hayata veda etti.

14BABA KARDASHİAN GENÇ YAŞTA HAYATA VEDA ETTİ
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BABA KARDASHİAN GENÇ YAŞTA HAYATA VEDA ETTİ

Ama onun bıraktığı servetin de yardımıyla ailesi sadece ABD'de değil tüm dünyada şöhrete kavuştu. Üstelik servetlerine de servet kattı. Hem de sadece özel hayatları sayesinde...

15PARIS HILTONUN YAKIN ARKADAŞI
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PARIS HILTON'UN YAKIN ARKADAŞI

Kim Kardashian, adını ilk olarak Paris Hilton'un yakın arkadaşı olarak duyurdu. Yanında Hilton olsun ya da olmasın sürdürdüğü çılgın gece hayatı, lüks düşkünlüğü, kıvrımlı vücuduyla kısa sürede sıyrıldı Kim Kardashian...Ailesinin en şöhretli üyesi Disaster Movie adlı bir filmde de oynadı..Kim Kardashian, yaşadığı aşklarla da gündeme geldi sürekli. Özellikle de Ray J. ile yaşadığı ilişkiyle. Gerçi bu ilişki bir skandala sebep oldu. Ama müthiş bir ticari zekası olan Kardashian bundan da yararlanmayı bildi.

16YATAK ODASI KASEDİNDEN PARA KAZANDI
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YATAK ODASI KASEDİNDEN PARA KAZANDI

Sevgilisi Kardashian ile özel anlarını içeren bir yatak odası kasedini ortaya çıkardı. Kardashian bu kasedin yayınlanmasını engellemeye çalıştı. Ama bunu başaramayınca başaramayınca dağıtımcı firmayla anlaşıp buradan 5 milyon dolar gelir elde etti. Aslında Kardashian ve diğer iki kardeşinin şöhret olmasının elle tutulur bir nedeni yok... Gösteri dünyasının kendi kendini yaratan şöhretlerinden onlar da... Ama bundan en iyi şekilde yararlanmayı biliyorlar.. Kardashian kardeşlerin bu kadar ilgi görmesi TV yapımcılarının da dikkatini çekti.

172007 YILINDA BAŞLADI
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2007 YILINDA BAŞLADI

2007 yılında eğlence kanalı E!'de ailenin hayatından kesitler sunan Keeping Up With The Kardashians adlı reality show başladı.Bu programda yalnız değildi Kim Kardashian. Babasından ayrılıp eski bir olimpiyat şampiyonu olan Bruce Jenner ile evlenen İskoç ve Hollanda kökenli anneleri Kris Jenner'ın yanısıra iki kardeşi Khloe ve Kourtney de onunla birlikteydi.

18AİLENİN EN SAKİN ÜYESİYDİ
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AİLENİN EN SAKİN ÜYESİYDİ

Ufak tefek Kourtney Kardashian ve uzun boylu iri yapılı Khloe Kardashian da gösteri dünyasının parlak yıldızlarındandı artık...Sadece onlar değil, tüm aile hayatını kameralar önünde yaşıyordu artık. Anneleri, üvey babaları, üvey kardeşleri...Akıl hocaları olan anneleri Kris Jenner'ın da yardımlarıyla önce Kim sonra da Kourtney ve Khloe üne kavuştu. Ardından da şovun ilk dönemlerinde henüz çocuk olan Kendall ve Kylie..

19HAYATLARI DEĞİŞTİ
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HAYATLARI DEĞİŞTİ

Ailenin öyküsü kısaca böyle. Peki onlar aradan geçen 14 yıl içinde nasıl değiştiler, hayatlarında neler oldu? İşte bunun yanıtları. Ailenin en küçük üyesi Kylie Jenner, şov başladığında henüz çocuk yaştaydı. Aradan geçen yıllar onu hem finansal hem de fiziksel olarak değiştirdi.Bugün 23 yaşında olan Jenner, bir kozmetik imparatorluğunun sahibi. Travis Scott ile ilişkisinden Stormi adında bir kızı var. Ayrıca 900 milyon dolarlık bir servetin de sahibi.

20FARKLI BİR YOL İZLEDİ
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FARKLI BİR YOL İZLEDİ

Kris Jenner'ın Bruce Jenner ile evliliğinden dünyaya gelen ilk kızı Kendall ise ailesinden daha farklı bir yol izledi.Moda alanında kariyer yapan Kendall Jenner da 45 milyon dolarlık bir servetin sahibi.

21HAKKINDA EN ÇOK SÖYLENTİ ÇIKAN ÜYE
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HAKKINDA EN ÇOK SÖYLENTİ ÇIKAN ÜYE

Ailenin hakkında en çok söylenti çıkan üyelerinden biri Khloe Kardashian. İki ablasına fiziksel olarak benzemediği için evlatlık olduğu bile ileri sürüldü. Bir dönem fazla kilolarıyla dikkat çeken Khloe Kardashian, sonradan bambaşka biri oldu.Tristan Thompson ile ilişkisinden biri kızı olan Khloe Kardashian'ın kişisel serveti ise 50 milyon dolar.

22EN SAKİN KIZ KARDEŞ
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EN SAKİN KIZ KARDEŞ

Ailenin diğer kardeşlerinden daha sakin görünen üyesi Kourtney, Scott Disick ile ilişkisinden üç tane çocuk sahibi oldu. Herkes evlenmelerini beklerken onlar ayrıldı. en küçük çocuğunu kameralar karşısında doğurarak gündem yarattı.Kourtney Kardahian, bu ayrılığın ardından biraz daha öne çıkan bir hayat sürmeye başladı. Onun kişisel serveti ise 35 milyon dolar.

23EN GÖZ ÖNÜNDE ÜYE
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EN GÖZ ÖNÜNDE ÜYE

Ailenin en göz önünde üyesi Kim Kardashian'a gelirsek... Daha önce yaptığı biri 72 saat süren iki evliliğin ardından Kanye West ile evlendi. İkisini kendi dünyaya getirdiği ikisi de taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya gelen dört çocuk sahibi Kardashian.39 yaşındaki Kardashian'ın kişisel serveti de 900 milyon dolar civarında. Şu sıralar eşi Kanye West ille yaşadığı gerilimle gündemde.

24ÇOCUKLARINA YÖN VERDİ
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ÇOCUKLARINA YÖN VERDİ

Ailenin akıl hocası Kris Jenner. Kızlarına ve onların finansal yatırımlarına yön veren Jenner Robert Kardashian'dan boşandığı 1991 yılında Bruce Jenner ile evlendi. Önceki evliliğinden dört çocuğu bulunan Jenner ikinci evlilikten de iki çocuk sahibi oldu. Gösteri dünyasında adı en az duyulan çocuğu, eski eşiyle aynı adı taşıyan Robert (en sağda) Blac Chyna ile ilişkisinden bir kız çocuğu sahibi oldu.Kris Jenner'ın 140 milyon dolar civarında bir kişisel serveti var. Son dönemde kendisinden genç erkeklerle romantik ilişkiler yaşıyor.

25CİNSİYET DEĞİŞTİRDİ
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CİNSİYET DEĞİŞTİRDİ

Kris Jenner'ın 1991'de evlenip 2015'te boşandığı Bruce Jenner ise herkesi şaşırtan bir olaya imza attı. Cinsiyet değiştirip Caitlyn adını aldı. Onun kişisel serveti ise 100 milyon dolar.

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