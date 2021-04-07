MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriKim Kardashian bir milyar servet yaptı
GeriMagazin Kim Kardashian bir milyar servet yaptı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
BACKGRID UK, BACKGRID USA
Haber Giriş: 07 Nisan 2021 - 10:28 | 

Kim Kardashian bir milyar servet yaptı

Son dönemde eşi Kanye West ile boşanacağı haberleriyle gündemde olan Kim Kardashian'ın özel hayatı zorlu geçse de iş hayatında keyfi yerinde.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Dört çocuk annesi Kim Kardashian, Forbes dergisinin geleneksel olarak hazırladığı en zenginler listesine girdi. Kardashian, derginin 2021'in en zenginleri listesinde bir milyar dolarlık servetiyle yer aldı.

2

Kardashian'ın bu listeye girmesine en çok katkıda bulunan ise Skims adlı vücut şekillendirici giyim markası.

3

Bu arada Kim Kardashian, bir kozmetik imparatoriçesi olarak nitelendirilen kardeşi Kylie Jenner'a da rakip oluyor. 40 yaşındaki yıldızın bir de kozmetik markası kuracağı TMZ sitesinin haberinde yer aldı.

4

Kardashian- Jenner kardeşlerin en genci olan Kylie Jenner, kendi adını taşıyan kozmetik markasıyla 30 yaş altında en zenginler listesindeki yerini yıllardır kimsele kaptırmıyor.  

5

Kardeşine rakip olan Kim Kardashian, kozmetik markası altında cilt bakım ürünlerinin yanı sıra saç ve tırnaklar için de ürünler hazırlayacak. 

6
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi