Kim Kardashian bir milyar servet yaptı

Son dönemde eşi Kanye West ile boşanacağı haberleriyle gündemde olan Kim Kardashian'ın özel hayatı zorlu geçse de iş hayatında keyfi yerinde.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Dört çocuk annesi Kim Kardashian, Forbes dergisinin geleneksel olarak hazırladığı en zenginler listesine girdi. Kardashian, derginin 2021'in en zenginleri listesinde bir milyar dolarlık servetiyle yer aldı.
2
Kardashian'ın bu listeye girmesine en çok katkıda bulunan ise Skims adlı vücut şekillendirici giyim markası.
3
Bu arada Kim Kardashian, bir kozmetik imparatoriçesi olarak nitelendirilen kardeşi Kylie Jenner'a da rakip oluyor. 40 yaşındaki yıldızın bir de kozmetik markası kuracağı TMZ sitesinin haberinde yer aldı.
4
Kardashian- Jenner kardeşlerin en genci olan Kylie Jenner, kendi adını taşıyan kozmetik markasıyla 30 yaş altında en zenginler listesindeki yerini yıllardır kimsele kaptırmıyor.
5
Kardeşine rakip olan Kim Kardashian, kozmetik markası altında cilt bakım ürünlerinin yanı sıra saç ve tırnaklar için de ürünler hazırlayacak.