Kim Jong-un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları...

Kuzey Kore ve Güney Kore arasında geçen ay başalayan broşür krizinden sonra ipler gerilmiş, iki ülke arasındaki gerginlik artmıştı. Pyongyang ve Seul arasındaki gerilimi artıran krizin bambaşka bir sebebi olduğu ortaya çıktı.
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Düşman kardeşler Kuzey ve Güney Kore arısında sular bir türlü durulmuyor.
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İki ülke arasında geçen ay başlayan broşür krizi büyümüş, barış yolunda atılan adımlar da sekteye uğramıştı.
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Güney Kore, Kuzey'in 2018'de varılan Koreler arası askeri anlaşmaya son verme tehdidinde bulunması üzerine aktivistlerin sınırda Pyongyang yönetimi karşıtı broşürler atmasını yasaklayacak yeni kanunlar çıkarmayı planlandığını bildirdi
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'ın kız kardeşi Kim Yo Jong, resmi basında çıkan açıklamasında, broşürlerin yer aldığı balonları uçuran ilticacılar için ana vatanlarına ihanet eden "alçaklar ve melez köpekler" ifadesini kullanarak, "Güney Koreli yetkililer, birtakım mazeretler sunarken bu durumun devam etmesine izin vermeyi sürdürürse ağır bir bedel ödemek zorunda kalacaktır." gibi çok sert açıklamalar yapmıştı.
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Son olarak, Kuzey Kore, Güney Kore ile barış görüşmelerinin koordine edilmesi kurulan temsil ofisini patlatarak tahrip etmişti.
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Yaşanan bu gerginliklerin ardından Güney Kore Birleşme Bakanı Kim Yeon-chul’ün görevinden istifa etti.
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Bir türlü sona ermeyen bu krizin ardında ise bambaşka bir sebep olduğu iddia ediliyor.
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Dünya basınında yer alan iddiaya göre iki ülke arasındaki broşür krizinin asıl sebebi Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un eşi, first lady Ri Sol Ju.
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Rusya'nın Kuzey Kore büyükelçisinin Ri Sol Ju ile ilgili yaptığı açıklama büyük yankı uyandırdı.
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Rus elçinin iddiasına göre Pyongyang karşıtı broşürlerin Kuzey kore'yi öfkelendirmesinin gerçek sebebi broşürlerde yer alan Ri Sol Ju'nun uygunsuz görüntüleri ve yer alan ifadeler.
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Sosyal medyada yayılan fotoğraflara göre gönderilen broşürlerde Kuzey Kore liderinin eşinin fotoğrafları uygunsuz şekilde ve uygunsuz ifadelerle yer alıyor.
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Ancak Rus büyükelçinin iddiaları bununla da sınırlı değil.
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Elçiye göre bu broşürlerin geçen sene de basıldığı ve bu yıl mayıs ayından sonra yeniden ortaya çıkarıldığı söyleniyor.
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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un öfkesinin altındaki gerçek nedenin bu olduğu ve Güney Kore'yle iplerin kopma noktasına gelmesinin arkasındaki sırrın bu olduğu konuşuluyor.
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un eşi Ri Sol-Ju hakkında çok az şey biliniyor.
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Kuzey Kore'nin first lady'si basının önüne çıkamamaya özen gösteriyor ve davetlere de genellikle katılmıyor.
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Ri Sol Ju'nun 31 yaşında olduğu ve üç çocuk annesi olduğu biliniyor.
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Kuzey Kore liderinin Ri Sol Ju'yla 2009 yılında evlendiği iddia edilmişti.
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Kameraların karşısına çok az bir arada çıkan Kuzey Kore liderinin eşinin üçüncü çocuğunu doğurduktan sonra gözlerden uzak kalmayı tercih ettiği söyleniyor.
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First lady'nin lüks düşkünlüğü ve Kuzey Koreliler tarafından bu yüzden eleştirildiği de söylentiler arasında.
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Ülkenin lideri, Kim Jong Un hakkında da çok az şey biliniyor.
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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve çevresi Wonsan kıyı şeridini kullanıyor. Lüks tekneler ile gelen ziyaretçiler orada ağırlanıyor.
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Ülkenin doğu kıyısında bulunan Wonsan bölgesi Kim'in sıklıkla kullandığı bir yer. Wonsan'da Kim'in konuk villaları, özel bir plajı, basketbol sahası ve özel tren istasyonu bulunuyor.
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Wonsan sahilinde genç lider Kim'in en sevdiği evlerden biri bulunuyor. Kim'in ülkede 13 özel evi olduğu ve bunların hepsinin de ülkeyi yönetmesi için özel donanımlı olduğu ifade ediliyor.
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Wonsan bölgesi, Kim hanedanlığı için de sembolik bir güce sahip ve bazı uzmanlar tarafından Kim Jong- un'un doğum yeri olduğuna inanılıyor, çünkü kısmen erken yıllarını ailenin sarayında geçirdiği biliniyor, ancak resmi tarih nerede doğduğunu asla doğrulamadı.
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Kim ailesi için çalışan ve Wonsan'da da görev yapan Japon şef Kenji Fujimoto, anılarında genç Kim Jong Un'un paten yapmayı, basketbol oynamayı, jet ski sürmeyi ve havuzda oynadığını anlatıyor.
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Wonsan bölgesi, ekonomik kalkınma, turizm ve nükleer silahların birleşimine dayanan Kim'in hayatta kalma stratejisinin de simgesi haline geldi.
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Kim, 360.000 kişilik kenti yeniden inşa ediyor ve onu milyar dolarlık turist noktasına dönüştürmek istiyor.
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Son aylarda, proje tekrar tekrar ertelendi, kısmen Kuzey'in nükleer ve füze programlarına uygulanan ve yabancı yatırım arama yeteneğini kısıtlayan uluslararası yaptırımlarla zayıflatıldı.
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Wonsan, ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore ile nükleer silahlardan arındırma müzakerelerinde ilerleme eksikliği ile artan hayal kırıklığı nedeniyle yeniden başlatılan Kim'in yenilenmiş askeri tatbikatlarının ve füze testlerinin bazılarına da sahne oldu.