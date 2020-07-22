Kim inanır üç çocuğu olduğuna: Laetitia Casta kızıyla arkadaş gibi
Bir dönem ülkesinin simgesi olarak anılan model ve oyuncu Laetitia Casta, 18 yaşındaki kızı Sahteene Sednaoui ile birlikte Roma'da görüntülendi.
Backgrid UK, Splash News
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ALIŞVERİŞE ÇIKTILAR
Alışveriş yapan Casta ile en büyük çocuğu Sahteene önce mağazaları gezdi.
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UZUN TELEFON GÖRÜŞMESİ
Sonra bir ara Casta uzun bir telefon görüşmesi yaptı. O anlarda kızı tek başına bir mağazaya gird.
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EVLERİNE DÖNDÜLER
Ardından Laetitia Casta ile Sahteene Sednaoui yollarına devam etti. İkilinin maskelerini eksik etmediği görüldü.
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KUMDAN KALELER YAPARKEN KEŞFEDİLDİ
42 yaşındaki Laetitia Casta çok küçük yaşta bir model ajanı tarafından keşfedildi. Model ajanının dikkatini çektiğinde plajda kumdan kaleler yapan Casta daha sonra moda dünyasına hızlı bir giriş yaptı.
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FRANSA'NIN SEMBOLÜYDÜ
Kariyerinin en parlak döneminde Fransa'nın sembolü olarak nitelendirilen Casta, daha sonra oyunculuğa da adım attı. Başta Fransız yönetmenler olmak üzere Avrupa sinemasının önde gelen yönetmenlerinin filmlerinde kamera karşısına geçti.
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ÜÇ ÇOCUK ANNESİ
Laetitia Casta, Fransız fotoğrafçı Stéphane Sednaoui ile ilişkisinden ilk çocuğu Sahteene'i dünyaya getirdi. Sonra uzun yıllar İtalyan oyuncu Stefano Accorsi ile birlikte oldu. Casta'nın bu birliktelikten de iki çocuğu oldu.
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FRANSIZ OYUNCUYLA BİRLİKTE
Laetitia Casta son üç yıldır Fransız oyuncu Louis Garrel ile birlikte.