Kim inanır üç çocuğu olduğuna: Laetitia Casta kızıyla arkadaş gibi

ÜÇ ÇOCUK ANNESİ Laetitia Casta, Fransız fotoğrafçı Stéphane Sednaoui ile ilişkisinden ilk çocuğu Sahteene'i dünyaya getirdi. Sonra uzun yıllar İtalyan oyuncu Stefano Accorsi ile birlikte oldu. Casta'nın bu birliktelikten de iki çocuğu oldu.