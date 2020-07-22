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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 22 Temmuz 2020 - 17:17,

Kim inanır üç çocuğu olduğuna: Laetitia Casta kızıyla arkadaş gibi

Bir dönem ülkesinin simgesi olarak anılan model ve oyuncu Laetitia Casta, 18 yaşındaki kızı Sahteene Sednaoui ile birlikte Roma'da görüntülendi.

Backgrid UK, Splash News

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1ALIŞVERİŞE ÇIKTILAR
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ALIŞVERİŞE ÇIKTILAR

Alışveriş yapan Casta ile en büyük çocuğu Sahteene önce mağazaları gezdi.

2UZUN TELEFON GÖRÜŞMESİ
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UZUN TELEFON GÖRÜŞMESİ

Sonra bir ara Casta uzun bir telefon görüşmesi yaptı. O anlarda kızı tek başına bir mağazaya gird.

3EVLERİNE DÖNDÜLER
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EVLERİNE DÖNDÜLER

Ardından Laetitia Casta ile Sahteene Sednaoui yollarına devam etti. İkilinin maskelerini eksik etmediği görüldü.

4KUMDAN KALELER YAPARKEN KEŞFEDİLDİ
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KUMDAN KALELER YAPARKEN KEŞFEDİLDİ

42 yaşındaki Laetitia Casta çok küçük yaşta bir model ajanı tarafından keşfedildi. Model ajanının dikkatini çektiğinde plajda kumdan kaleler yapan Casta daha sonra moda dünyasına hızlı bir giriş yaptı.

5FRANSANIN SEMBOLÜYDÜ
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FRANSA'NIN SEMBOLÜYDÜ

Kariyerinin en parlak döneminde Fransa'nın sembolü olarak nitelendirilen Casta, daha sonra oyunculuğa da adım attı. Başta Fransız yönetmenler olmak üzere Avrupa sinemasının önde gelen yönetmenlerinin filmlerinde kamera karşısına geçti.

6ÜÇ ÇOCUK ANNESİ
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ÜÇ ÇOCUK ANNESİ

Laetitia Casta, Fransız fotoğrafçı Stéphane Sednaoui ile ilişkisinden ilk çocuğu Sahteene'i dünyaya getirdi. Sonra uzun yıllar İtalyan oyuncu Stefano Accorsi ile birlikte oldu. Casta'nın bu birliktelikten de iki çocuğu oldu.

7FRANSIZ OYUNCUYLA BİRLİKTE
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FRANSIZ OYUNCUYLA BİRLİKTE

Laetitia Casta son üç yıldır Fransız oyuncu Louis Garrel ile birlikte.

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