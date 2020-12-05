O paylaşıma soru yağdı

Sadece iki yıl içinde dikkat çeken bir kilo kaybı yaşayan ve forma giren yıldız, bir sosyal medya paylaşımı yaptı sorular yağdı.
Instagram, Splash
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SIRLARINI PAYLAŞTI
Geçtiğimiz 18 ay içinde yaklaşık 20 kilo veren ve bununla kalmayıp dikkat çeken bir forma kavuşan yıldız, sırlarını da merak edenlerle paylaştı.
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SPOR SALONUNA DÖNDÜ
Rol aldığı Made In Chelsea ve Love Island adlı TV şovlarıyla dikkat çeken 23 yaşındaki Zara McDermott, İngiltere'de uygulanan koronavirüs kısıtlamalarının hafifletilmesiyle birlikte spor salonuna döndü.
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SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI
Günlük egzersiz programını tamamladıktan sonra ayna karşısına geçip çektiği video ve fotoğrafları da Instagram sayfasında paylaştı.
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SORU YAĞMURU
Zara McDermott'ın bu paylaşımına takipçilerinden de çok sayıda soru geldi. En çok merak edilen ise McDermott'un giydiği belini de saran spor taytını nereden aldığı oldu.
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YİYİP İÇTİKLERİNİ DE SORDULAR
Bunun yanı sıra birçok takipçisi ne yiyip içerek ve hangi egzersizleri yaparak bu kadar forma girdiğini sordu.
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HİÇ AKSATMADI
Zara McDermott, paylaşımında hava ne olursa olsun egzersizlerini aksatmadan spor salonuna gittiğini belirtti. Bazen hava soğuk olduğunda hiç istemese de yine de programından geri kalmadığını ekledi.
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BÜYÜK MUTLULUK
Aylar boyunca kendisine hangi egzersizlerin faydalı olacağını araştırdığını belirten Zara McDermott, sonunda karşılığını aldığını ve daha önce kendisini hiç bu kadar mutlu hissetmediğini de vurguladı.
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'KENDİME GÜVENİMİ YİTİRMİŞTİM'
Yaklaşık 20 kilo veren Zara McDermott, bu değişimin öncesinde kilosu yüzünden mutsuz olduğunu ve kendine güvenini yitirdiğini anlattı.
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BİRÇOK AYRINTININ FARKINA VARDI
"Ama egzersize başlayıp daha sağlıklı beslenmem gerektiğini, daha çok meyve ve sebze yemek zorunda olduğunu fark ettim" diye devam etti.