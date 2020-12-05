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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 05 Aralık 2020 - 10:33 | 

O paylaşıma soru yağdı

Sadece iki yıl içinde dikkat çeken bir kilo kaybı yaşayan ve forma giren yıldız, bir sosyal medya paylaşımı yaptı sorular yağdı.

Instagram, Splash

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1SIRLARINI PAYLAŞTI
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SIRLARINI PAYLAŞTI

Geçtiğimiz 18 ay içinde yaklaşık 20 kilo veren ve bununla kalmayıp dikkat çeken bir forma kavuşan yıldız, sırlarını da merak edenlerle paylaştı. 

2SPOR SALONUNA DÖNDÜ
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SPOR SALONUNA DÖNDÜ

Rol aldığı Made In Chelsea ve Love Island adlı TV şovlarıyla dikkat çeken 23 yaşındaki Zara McDermott, İngiltere'de uygulanan koronavirüs kısıtlamalarının hafifletilmesiyle birlikte spor salonuna döndü.

3SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI
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SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Günlük egzersiz programını tamamladıktan sonra ayna karşısına geçip çektiği video ve fotoğrafları da Instagram sayfasında paylaştı.

4SORU YAĞMURU
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SORU YAĞMURU

Zara McDermott'ın bu paylaşımına takipçilerinden de çok sayıda soru geldi. En çok merak edilen ise McDermott'un giydiği belini de saran spor taytını nereden aldığı oldu.

5YİYİP İÇTİKLERİNİ DE SORDULAR
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YİYİP İÇTİKLERİNİ DE SORDULAR

Bunun yanı sıra birçok takipçisi ne yiyip içerek ve hangi egzersizleri yaparak bu kadar forma girdiğini sordu.

6HİÇ AKSATMADI
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HİÇ AKSATMADI

Zara McDermott, paylaşımında hava ne olursa olsun egzersizlerini aksatmadan spor salonuna gittiğini belirtti. Bazen hava soğuk olduğunda hiç istemese de yine de programından geri kalmadığını ekledi.

7BÜYÜK MUTLULUK
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BÜYÜK MUTLULUK

Aylar boyunca kendisine hangi egzersizlerin faydalı olacağını araştırdığını belirten Zara McDermott, sonunda karşılığını aldığını ve daha önce kendisini hiç bu kadar mutlu hissetmediğini de vurguladı.

8KENDİME GÜVENİMİ YİTİRMİŞTİM
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'KENDİME GÜVENİMİ YİTİRMİŞTİM'

Yaklaşık 20 kilo veren Zara McDermott, bu değişimin öncesinde kilosu yüzünden mutsuz olduğunu ve kendine güvenini yitirdiğini anlattı.

9BİRÇOK AYRINTININ FARKINA VARDI
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BİRÇOK AYRINTININ FARKINA VARDI

"Ama egzersize başlayıp daha sağlıklı beslenmem gerektiğini, daha çok meyve ve sebze yemek zorunda olduğunu fark ettim" diye devam etti. 

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