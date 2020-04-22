Kilit altında doğum günü

İngiliz kraliyet ailesinin küçük üyesi yeni yaşına kapalı kapılar ardında girecek.
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İngiliz tahtının ikinci sıradaki veliahtı Prens William ile Kate Middleton'ın en küçük çocuğu Louis, 23 Nisan'da iki yaşına girecek. Ama bu kez doğum gününde yanında beklediği gibi bir kalabalık olamayacak.
SPLASH NEWS
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Koronavirüsten etkilenen ya da hayatını kaybedenlerin sayısının yüksek olduğu İngiltere de bir süre önce karantina sürecine girdi. Bu süreci Prens William ile Kate Middleton, Londra'da değil, Norfolk'taki Anmer Hall'da geçiriyor.
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Küçük Prens Louis'nin doğum günü de karantina şartları altında kutlanacak. Virüs önlemleri nedeniyle beş kişilik aile evlerinden çıkmıyor. Dük ve Düşes'in katılmak zorunda olduğu etkinlikler ve toplantılar da video konferans yöntemiyle yapılıyor.
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Prens ile eşi Kate Middleton da en küçük çocukları için kapalı kapılar ardında bir doğum günü kutlaması planlıyor. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Louis için Anmer Hall'da sadece annesi, babası ve kardeşlerinin katıldığı bir doğum günü düzenlenecek.
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Anne ve babasının küçük Louis için hazırladığı sürpriz ise kutlamanın, kır evinin geniş bahçesinde yapılacak olması. Yine basına yansıyan haberlere göre Louis'nin doğum günü pastasını da annesi Kate Middleton yapacak. Cambridge Düşesi Kate Middleton, daha önce bir röportajında çocuklarının doğum günü pastalarını pişirmeyi sevdiğini söylemişti.
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İngiliz kraliyet ailesinden Prens Charles, koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Tedavi gören Prens, daha sonra sağlığına kavuştu. Bu arada geçtiğimiz ay Kraliçe 2. Elizabeth'in de virüse yakalandığı iddiaları basına yansımıştı. Ancak, bu iddialar resmi olarak yalanmanmıştı.