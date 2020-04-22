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Haber Giriş: 22 Nisan 2020 - 18:50,

Kilis'te ilk sahur ve iftar saat kaçta? Kilis 2020 imsakiye bilgileri

Tüm illerde olduğu gibi Kilis'te de Ramazan heyecanı içerisinde olan vatandaşlar, bir yandan da sahur ve iftar saatlerini araştırıyor. Sahur ve iftar saatleri Türkiye'nin 7 bölgesi 81 ilinde değişiklik gösteriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 imsakiye takvimini yayınlayarak vatandaşları bilgilendirdi. Peki, Kilis'te ilk sahur ve iftar saat kaçta? Kilis 2020 imsakiye bilgileri İşte Kilis 2020 imsakiye bilgileri

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1

2020 imsakiye takviminin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılmasıyla Kilis ve illerinde sahur iftar saatleri merak konusu oldu. Oruç ibadetini gerçekleştirmek isteyen bölgedeki vatandaşlar, 2020 imsakiyesi ile sahur ve iftar saatlerini öğrenmeye çalışıyor. Peki, Kilis'te ilk sahur ve ilk iftar saat kaçta? Kilis 2020 imsakiye bilgilerini derledik...

2

GünTarihİmsak (Sahur)SabahAkşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124.04.202004:1205:3919:2120:42*
225.04.202004:1005:3819:2120:43
326.04.202004:0805:3619:2220:44
427.04.202004:0705:3519:2320:46
528.04.202004:0505:3419:2420:47
629.04.202004:0405:3319:2520:48
730.04.202004:0205:3219:2620:49
801.05.202004:0105:3119:2720:50
902.05.202003:5905:3019:2820:52
1003.05.202003:5805:2819:2820:53
1104.05.202003:5605:2719:2920:54
1205.05.202003:5505:2619:3020:55
1306.05.202003:5405:2519:3120:57
1407.05.202003:5205:2419:3220:58
1508.05.202003:5105:2319:3320:59
1609.05.202003:4905:2219:3421:00
1710.05.202003:4805:2119:3521:01
1811.05.202003:4705:2119:3521:03
1912.05.202003:4505:2019:3621:04
2013.05.202003:4405:1919:3721:05
2114.05.202003:4305:1819:3821:06
2215.05.202003:4205:1719:3921:08
2316.05.202003:4105:1619:4021:09
2417.05.202003:3905:1619:4021:10
2518.05.202003:3805:1519:4121:11
2619.05.202003:3705:1419:4221:12**
2720.05.202003:3605:1319:4321:13
2821.05.202003:3505:1319:4421:15


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3Pide satışları iftardan 2 saat önce sona erecek

Pide satışları iftardan 2 saat önce sona erecek

Ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı bulaş riskinin önlenmesi için fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel sipariş alımı (yumurtalı, susamlı, katkılı ve benzeri pide) iftardan 2 saat önce sonlandırılacak. İftar saatlerinden sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemleri devam edecek.
Ramazanın huzur ve güven ortamında geçmesi için her il kendi dinamiklerini değerlendirecek ve bu süreç içerisinde oluşması muhtemel yoğunluklar göz önünde bulundurularak il genelinde gerekli güvenlik önlemleri artırılacak.

Trafik yoğunluğu dikkate alınarak iftardan en az 3 saat öncesinde belediyeler ile gerekli koordinasyon sağlanarak toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayısının artırılması sağlanacak.

Ayrıca iftar saati öncesinde toplu taşıma araçlarında veya duraklarında sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve maske kullanımına ilişkin uygulamalar etkin bir şekilde denetlenecek.

4Ramazan gelenekleri de bu yıl dönüşüme uğradı

Ramazan gelenekleri de bu yıl dönüşüme uğradı

Ramazan aylarının vazgeçilmezi geleneksel toplu iftar ve sahur programları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bu yıl yapılamayacak.
Ekonomiden eğitime, sağlıktan dış politikaya tüm alanları etkileyen pandemi süreci, sosyal hareketliliğin yoğun olarak yaşandığı ramazan ayını da etkiledi.

"Onbir ayın sultanı" ramazanda ülke genelinde, başta belediyeler olmak üzere kişi ya da kurumlarca düzenlenen iftar ve sahur programları, Hacivat-Karagöz ve semazen gösterileri, tasavvufi konserler bu yıl koronavirüsle mücadele kapsamındaki "sosyal mesafe" kuralına takıldı.

Bu yılki etkinlikler, hastalığın yayılma hızının yavaşlatılmasını hedefleyen sosyal izolasyon gereği yapılamayacak.

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