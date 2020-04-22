Kilis'te ilk sahur ve iftar saat kaçta? Kilis 2020 imsakiye bilgileri
Tüm illerde olduğu gibi Kilis'te de Ramazan heyecanı içerisinde olan vatandaşlar, bir yandan da sahur ve iftar saatlerini araştırıyor. Sahur ve iftar saatleri Türkiye'nin 7 bölgesi 81 ilinde değişiklik gösteriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 imsakiye takvimini yayınlayarak vatandaşları bilgilendirdi. Peki, Kilis'te ilk sahur ve iftar saat kaçta? Kilis 2020 imsakiye bilgileri İşte Kilis 2020 imsakiye bilgileri
2020 imsakiye takviminin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılmasıyla Kilis ve illerinde sahur iftar saatleri merak konusu oldu. Oruç ibadetini gerçekleştirmek isteyen bölgedeki vatandaşlar, 2020 imsakiyesi ile sahur ve iftar saatlerini öğrenmeye çalışıyor. Peki, Kilis'te ilk sahur ve ilk iftar saat kaçta? Kilis 2020 imsakiye bilgilerini derledik...
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Sabah
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|04:12
|05:39
|19:21
|20:42*
|2
|25.04.2020
|04:10
|05:38
|19:21
|20:43
|3
|26.04.2020
|04:08
|05:36
|19:22
|20:44
|4
|27.04.2020
|04:07
|05:35
|19:23
|20:46
|5
|28.04.2020
|04:05
|05:34
|19:24
|20:47
|6
|29.04.2020
|04:04
|05:33
|19:25
|20:48
|7
|30.04.2020
|04:02
|05:32
|19:26
|20:49
|8
|01.05.2020
|04:01
|05:31
|19:27
|20:50
|9
|02.05.2020
|03:59
|05:30
|19:28
|20:52
|10
|03.05.2020
|03:58
|05:28
|19:28
|20:53
|11
|04.05.2020
|03:56
|05:27
|19:29
|20:54
|12
|05.05.2020
|03:55
|05:26
|19:30
|20:55
|13
|06.05.2020
|03:54
|05:25
|19:31
|20:57
|14
|07.05.2020
|03:52
|05:24
|19:32
|20:58
|15
|08.05.2020
|03:51
|05:23
|19:33
|20:59
|16
|09.05.2020
|03:49
|05:22
|19:34
|21:00
|17
|10.05.2020
|03:48
|05:21
|19:35
|21:01
|18
|11.05.2020
|03:47
|05:21
|19:35
|21:03
|19
|12.05.2020
|03:45
|05:20
|19:36
|21:04
|20
|13.05.2020
|03:44
|05:19
|19:37
|21:05
|21
|14.05.2020
|03:43
|05:18
|19:38
|21:06
|22
|15.05.2020
|03:42
|05:17
|19:39
|21:08
|23
|16.05.2020
|03:41
|05:16
|19:40
|21:09
|24
|17.05.2020
|03:39
|05:16
|19:40
|21:10
|25
|18.05.2020
|03:38
|05:15
|19:41
|21:11
|26
|19.05.2020
|03:37
|05:14
|19:42
|21:12**
|27
|20.05.2020
|03:36
|05:13
|19:43
|21:13
|28
|21.05.2020
|03:35
|05:13
|19:44
|21:15
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