Kilis, Şanlıurfa ve Gaziantep'te yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep kar tatili bilgileri...

Kilis, Şanlıurfa ve Gaziantep'te yarın okullar tatil mi sorusu, bugün valilik kararıyla 1 günlüğüne tatil olan okullar dolayısıyla merak edildi. Türkiye genelinde 55 ilde ilan edilen okulların tatil olma duyurusu, yarın için de merak edilmeye başlandı. Peki, yarın Kilis, Şanlıurfa ve Gaziantep'te okullar tatil mi olacak? İşte, o konu hakkında bazı detaylar
Gaziantep Valisi Davut Gül, aşırı buzlanma beklendiğini belirterek, okulların 1 gün daha tatil edildiğini açıkladı.
Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre, ilimizde beklenen aşırı buzlanma nedeniyle ilimiz genelinde eğitim-öğretime 20 Ocak Perşembe günü ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır" denildi.
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, olumsuz hava koşulları nedeniyle kentte yarın da eğitime ara verildiğini duyurdu.
Vali Erin, yoğun kar yağışı sonrası yollarda oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda sorunlar yaşanabileceğini belirterek "Bu nedenle, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer resmi ve özel kurum kuruluşlarına ait kreş, gündüz bakımevleri ve okul öncesi eğitim kurumlarında 20/01/2022 Perşembe günü eğitim öğretime ara verilmiştir. Ayrıca; kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli veya hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır" dedi.
Kilis Valiliği, kar yağışı sonrası don olayı ve buzlanma nedeniyle okulların yarın tatil edildiğini duyurdu.
Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, Kilis genelinde meydana gelen kar yağışı sonrası don olayı ve buzlanma sonucu ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklara karşı alınacak önlemler kapsamında 20 Ocak 2022 Perşembe günü Kilis genelinde eğitime, özel kreş ve gündüz bakım evleri ile rehabilitasyon merkezleri dahil bir gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, “Hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan kamu personeli, idari izinli sayılmaya devam edilecektir. Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamanız önemle rica olunur.” ifadesine ver verildi.