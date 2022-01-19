Kilis, Şanlıurfa ve Gaziantep'te yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep kar tatili bilgileri...

ŞANLIURFA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, olumsuz hava koşulları nedeniyle kentte yarın da eğitime ara verildiğini duyurdu.



Vali Erin, yoğun kar yağışı sonrası yollarda oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda sorunlar yaşanabileceğini belirterek "Bu nedenle, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer resmi ve özel kurum kuruluşlarına ait kreş, gündüz bakımevleri ve okul öncesi eğitim kurumlarında 20/01/2022 Perşembe günü eğitim öğretime ara verilmiştir. Ayrıca; kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli veya hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır" dedi.