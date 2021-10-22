Kılıç Ali Paşa kimdir ne zaman öldü? Osmanlı kaptanı Kılıç Reis'in tarihi hayatı
Kılıç Ali Paşa'nın hayatı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi ile gündeme geldi. Osmanlı donanmasının önemli komutanlarından biri olan Uluç Ali ya da Uluç Ali Reis olarak da bilinen Kılıç Reis Osmanlı Devleti'nde 16 yıl kaptan-ı derya olarak görev yaptı. Özellikle, İnebahtı Savaşı sırasında gösterdiği başarı ile bilinen Kılıç Ali Paşa, 1565'teki Malta kuşatmasına katıldı. Tarihi bilgilere göre Kılıç Ali Paşa 1568'de Cezayir beylerbeyliğine getirildi. Peki, Kılıç Ali Paşa kimdir ne zaman öldü? İşte, Osmanlı kaptanı Kılıç Reis'in tarihi hayatı hakkında bilgiler.
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Kılıç Ali Paşa'nı tarihi hayatı diziseverler tarafından gündeme geldi. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde geçen Kılıç Reis'in tarihi hayatı merak konusu oldu. İtalyan asıllı olup, Müslüman olmadan önceki adı "Giovanni Dionigi Galeni" olan Kılıç Ali Paşa Osmanlı donanmasının önemli rol oynadı. Kılıç Ali Paşa 25 Haziran 1587 günü öldü.
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KILIÇ ALİ PAŞA KİMDİR?
1500 yılında İtalya'da Kalabriya'nın bir köyünde, bir balıkçının oğlu olarak dünyaya geldi. Uzun süre kadırgalarda forsalık yaptı. Daha sonra Müslüman olarak özgürlüğünü kazandı ve Ali adını aldı. Korsanlık yapmaya başladı. Arap olmayan korsanlara verilen Uluç namı ile de anılmaya başlandı. 1548'de Turgut Reis ile çalışmaya başladı. Mehdiye kalesinin savunmasında ve 1560'ta Cerbe'nin zaptında yer aldı.
Turgut Reis'in yanında Trablus'un fethinde bulundu, Napoli ve Sicilya harekâtlarına katıldı. Turgut Reis ile birlikte 1551'de İstanbul'a geldi. Kendisine reis olarak tersanede görev verildi. 1560'ta Piyale Paşa komutasında Akdeniz'e açılan donanmada yer aldı. 1565'teki Malta kuşatmasına katıldı. Bu seferin ardından İzmir sancakbeyi oldu. 1568'de Cezayir beylerbeyliğine getirildi.
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Kıbrıs'ın fethinde bulunduktan sonra 20 gemi ile Osmanlı donanmasına katıldı. Fetihin ardından Pertev Paşa ve Ali Paşa ile Rodos'a geçti ve Girit sahillerini vurdu. Osmanlılara karşı hazırlanan Haçlı ordusunun yaklaştığı haberinin gelmesi üzerine toplanan savaş meclisinde Uluç Paşa savaşın açık denizde yapılmasını savundu ancak kaptan-ı derya Ali Paşa bunu kabul etmedi. Savaş sırasında Uluç Ali Paşa düşmanın sol kanadını bozmuş ve Malta şövalyelerinin kaptan gemisini ele geçirmiştir.
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1574 yılının Mayıs ayında Sinan Paşa ile birlikte Akdeniz'e açıldı. İtalya ve Sicilya kıyılarını vurdu. Ancak en önemlisi İnebahtı savaşından sonra İspanya'nın geri aldığı Tunus'u La Gouletta kalesi ile birlikte otuz üç gün süren bir savaşın ardından yeniden ele geçirdi. Tunus Cezayir ve Trablusgarp'ın ardından Berberi kıyılarındaki üçüncü Osmanlı eyaleti oldu.
25 Haziran 1587 günü ölen Kılıç Ali Mimar Sinan'a yaptırdığı Kılıç Ali Paşa Camii'ne defnedildi.