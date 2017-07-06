Kıl dönmelerine çare olacak 6 zararsız yöntem

Bu şekilde başa çıkamıyorsanız mutlaka bir doktorla görüşmelisiniz...
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1
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Kıl dönmesi, kılın derinin içine doğru büyümesi durumudur. Ciltte bir sivilce gibi görünen kıl dönmesinin içinde irin olur. Bazen bu bölgede sadece kızarıklık olmaz; aynı zamanda şişlik, iltihap, ağrı ve tahriş de olur. Kıl dönmesi problemleri, genelde koltuk altı, bikini bölgesi, bacak gibi epilasyon yöntemleri uygulanan bölgelerde meydana gelir. Kıl dönmesi enfeksiyonlarında mutlaka bir dermatoloğa görünmek gerekir. Bunun dışında evde uygulanabilecek bazı zararsız yöntemler de vardır. Ancak unutmamak gerekir ki, bu yöntemler işe yaramıyor ve ağrı devam ediyorsa, mutlaka çözüm bir doktorda aranmalıdır. İşte kıl dönmeleri için evde uygulanabilecek 6 zararsız yöntem.
2
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Sıcak Uygulama
Kıl dönmesi olan alana sıcak uygulamak, oradaki iltihap oluşumunun önüne geçer. Ayrıca oradaki kıl kökünün de dışarı çıkmasına yardımcı olur. Bu yüzden kıl dönmesi olan cilt alanına, sıcak havlu ya sıcak su torbası ile 15 dakika kadar kompres yapabilirsiniz. Bu uygulamanın faydalı olması için, her gün birkaç kez düzenli olarak yapılması gerekir.
3
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Elma Sirkesi
Elma sirkesi, asidik bir yapıya sahip olduğu için birçok cilt problemine iyi gelir. İyi geldiği problemlerden bir tanesi de, kıl dönmesidir. Bunun için; kıl dönmesi olan alana pamuk yardımı ile elma sirkesi uygulayın. Ardından da üzerini sıcak havlu ile kapatıp bir süre bekletin. Ilık su ile duruladıktan sonra dezenfekte edilmiş bir cımbız ile kıl kökünü ciltten çıkarabilirsiniz.
4
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Aloe Vera
Aloe vera, hem yatıştırıcı bir özelliğe sahiptir hem de rahatlama sağlar. Ayrıca kıl dönmesi problemi için de etkilidir. Bunun için bir aloe vera yaprağından jelini çıkarın. Kıl dönmesi olan bölgeye bu jeli sürün. Kuruyuncaya kadar beklettikten sonra ılık su ile durulayın. Bu işlemi, günde 2-3 kez uygulayın.
5
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Çay Poşeti
Çay, cildin iyileşmesine ve yumuşak kalmasına yardımcı olur. Ayrıca ciltteki tahrişleri ve kızarıklıkları azaltır. Bunun için siyah ya da yeşil çayı demleyin. Ardından çay torbalarının fazla suyunu sıkın. Torbaları cilde kompres yapın. Bir süre beklettikten sonra su ile durulayın. Bu uygulamayı günde birkaç kez düzenli olarak uygulayın.
6
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Aspirin
Aspirin ciltteki kızarıklığı giderir ve rahatlamasına yardımcı olur; ayrıca iltihapla savaşarak şişkinliği azaltır. Bunun için bir çay kaşığı ılık su ile iki aspirin tabletini macun kıvamına getirene kadar ezin. Üzerine bir çay kaşığı bal ekleyin ve kıl dönmesi olan alana uygulayın. 10 dakika beklettikten sonra su ile durulayabilirsiniz. Bu uygulamayı haftada 1 veya 2 kez yapın. (Aspirin uygulaması, hassas ciltler için önerilmez.)
7
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Salatalık
Cilt bakımı için son derece faydalı olan salatalık, kıl dönmesi problemi için de kullanılır. Salatalık, cildin kendini onarmasına yardımcı olur ve güçlenmesini sağlar. Bunun için salatalığı püre haline getirin. Buzdolabında bir süre beklettikten sonra kıl dönmesi olan alana uygulayın. Ardından ılık su ile durulayın. Bu yöntemi her gün düzenli olarak uygulamasınız.
8
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Kıl dönmesine çare olacak ağrısız yöntem
“Pilonidal Sinüs” halk arasında bilinen adıyla kıl dönmesi, çoğunlukla 15-35 yaş arası genç erkekleri etkiliyor. Ağrı, şişlik, kanlı akıntı, kaşıntı gibi şikayetlerle baş gösteren ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen kıl dönmesi nasıl bir rahatsızlık, belirti ve tedavi yöntemleri neler?
Konu ile ilgili bilgi veren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fatih Kar, “Halk arasında kıl dönmesi olarak bilinen Pilonidal Sinüs hastalığının 15-35 yaş arası erkekleri etkileyen oldukça yaygın bir rahatsızlıktır. Genel olarak erkeklerde yüzde 1, kadınlarda yüzde 0.1 oranında görülüyor. Türk toplumunda bu oran erkeklerde yaklaşık yüzde 10’lara çıkabiliyor, bu da Batı toplumlarına nazaran 10 kat daha fazla görüldüğünü gösteriyor bize. Özellikle hareketsiz kalan, masa başı çalışan, bilgisayar bağımlısı, uzun saatler araç kullanan, dar kıyafet tercih eden, aşırı kıllı vücuda sahip erkeklerde görülme oranları daha fazla” dedi.
9
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PSİKOLOJİSİ BOZULARAK AYLARCA EVDEN ÇIKMAYAN HASTALAR VAR
Rahatsızlığın hem kişinin psikolojisini hem de sosyal yaşantısını olumsuz etkilediğine değinen Kar, “Hasta hekime genelde kuyruk sokumu bölgesinde ağrı, şişlik, kanlı akıntı, kaşıntı, popo üzerine oturamama gibi şikayetlerle başvuruyor. Hastalığın temeldeki nedeni ise kuyruk sokumundaki çökük olan kısımda kıllı ve terli oluğa takılıp sürtünmelerle, oluğun en dibindeki ter bezi deliklerinden vida ya da matkap gibi dönerek, cilt altı yağ dokusu içine hissettirmeden girmesi, delikler açması ve bu deliklere giren bakterinin de katkısı ile etrafının iltihaplanmasıdır. Buna bir de aşırı kıllanma ve kişisel temizlik eksikliği de ilave olduğu takdirde kıl dönmesi sorunu kronikleşiyor. Tüm bunlar kokuya ve çamaşırların kirlenmesine de neden olarak bireyin yaşam kalitesini ciddi anlamda olumsuz etkiliyor. Öyle ki bu hastalık nedeniyle çok kez ameliyat olmak zorunda kalan ve psikolojisi bozularak aylarca evden çıkmayan hastalar var” şeklinde konuştu.
SON YILLARDA UYGULANAN YÖNTEMİN SONUÇLARI ÇOK BAŞARILI
Kıl dönmesine karşı alınacak önlemlere ve tedavi yöntemlerine değinen Op. Dr. Fatih Kar, ”Kıl dönmesinden korunmak için kişisel hijyene dikkat edilmesi, kuyruk sokumu bölgesindeki tüylerin temizliği, gerekirse bu bölgeye lazer epilasyon yapılarak potansiyel risklerin azaltılması çok önemlidir. Müdahale yapılarak bu hastalığın tedavisi yapılmış hastalarımızda da işlem sonrası lazer epilasyonu ısrarla öneriyoruz. Öte yandan hastalığın tedavilerinden bahsetmek gerekirse ameliyat bu seçenekler arasında ilk sırada yer alıyordu. Ancak son yıllarda geliştirilen pek çok yöntemle ameliyatsız yöntemler de başarılı sonuçlar vermeye başladı. Kıl dönmesi de birçok farklı rahatsızlıkta olduğu gibi tedavi planlaması hastalığın seyrine göre ve kişiye özel yapılmaktadır. Yaklaşık 5-6 yıldır kıl dönmesi hastalığı olan kişiler için ameliyatı öncelikli tercih olarak düşünmüyoruz. Eğer çok yeni bir hastalık gelişimi söz konusu ise sadece bilinçlendirerek lazer epilasyon ve hijyenin arttırılması yeterli olabiliyor. Biraz daha derin sinüslerin varlığında kılların temizlenmesi, sinüslerin lokal anesteziyle çıkarılması ya da kristalize fenol uygulaması düşünebiliyoruz. Bunlar ayakta, kısa, ağrısız olarak gerçekleştirilen tedaviler olarak kabul ediliyor. Bunların arasında ‘kristalize fenol’ en çok tercih ettiğimiz yöntemler arasında yer alıyor. Her 100 hastadan 85’inde bu teknikle başarı elde edebiliyoruz. Ameliyathane ortamı gerektirmeyen, poliklinik ortamında, uygun bir şekilde yapıldığında başarı şansı çok yüksek olan bir tekniktir. Kuyruk sokumu bölgesine steril ortam sağlanarak lokal anestezi ile bölgeyi uyuşturuyoruz, ardından da sinüslerin tamamını kıllardan ve bölgede oluşan iltihaplı dokudan temizliyoruz. Bu temizlik işlemi sonrası deliklerden hastalıklı bölgenin içine iri tuz kristallerine ya da naftaline benzeyen görünümde olan kristalize fenolü koyuyoruz. ‘Kristalize fenol’, yarayı temizleme etkisi ile sinüslerin içlerini tam anlamıyla tıkanan lavaboları açmakta kullandığımız lavabo açıcılar gibi temizliyor ve bir iyileşme-kapanma sürecini başlatıyor. İşlem ağrısız olarak gerçekleştiriliyor, ortalama 10-15 dakika sürüyor ve hastanede yatış gerektirmiyor. Hastalar işlemden sonra normal günlük aktivitelerine devam edebiliyorlar, ertesi gün de banyolarını yapabiliyorlar” şeklinde bilgi verdi.