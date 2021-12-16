Ã–ncelikle bu brÃ¼t Ã¼cretin bulunmasÄ± gerekmektedir. SonrasÄ±nda ise bu brÃ¼t Ã¼crete iÅŸÃ§iye her ay dÃ¼zenli olarak yapÄ±lan diÄŸer Ã¶demeler ve yan haklar da eklenir. Bu ekleme iÅŸlemine giydirme denmektedir. Ä°ÅŸÃ§iye Ã¶denen bu Ã¼cret eklerinin kÄ±dem tazminatÄ±nÄ±n hesabÄ±nda son brÃ¼t Ã¼crete dahil edilebilmesi iÃ§in sÃ¼reklilik arz etmesi yani her ay dÃ¼zenli olarak iÅŸÃ§iye Ã¶denmesi gerekmektedir. GÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ gibi kÄ±dem tazminatÄ± hesaplanÄ±rken, Ä°ÅŸ Kanunu Madde 32â€™de belirtilen, iÅŸÃ§iye emeÄŸi karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± verilen Ã¼cretler haricinde para veya para ile Ã¶lÃ§Ã¼lebilir nitelikteki yapÄ±lan yardÄ±mlar da dikkate alÄ±nmaktadÄ±r. Bu eklerin neler olabileceÄŸi hususuna kÄ±saca deÄŸinecek olursak, aÅŸaÄŸÄ±da sayÄ±lan yan haklarÄ±n her ay dÃ¼zenli olarak Ã¶denmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸsa kÄ±dem tazminatÄ±nÄ±n hesabÄ±nda dikkate alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyebiliriz. Ã–ncelikle bu brÃ¼t Ã¼cretin bulunmasÄ± gerekmektedir. SonrasÄ±nda ise bu brÃ¼t Ã¼crete iÅŸÃ§iye her ay dÃ¼zenli olarak yapÄ±lan diÄŸer Ã¶demeler ve yan haklar da eklenir. Bu ekleme iÅŸlemine giydirme denmektedir. Ä°ÅŸÃ§iye Ã¶denen bu Ã¼cret eklerinin kÄ±dem tazminatÄ±nÄ±n hesabÄ±nda son brÃ¼t Ã¼crete dahil edilebilmesi iÃ§in sÃ¼reklilik arz etmesi yani her ay dÃ¼zenli olarak iÅŸÃ§iye Ã¶denmesi gerekmektedir. GÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ gibi kÄ±dem tazminatÄ± hesaplanÄ±rken, Ä°ÅŸ Kanunu Madde 32â€™de belirtilen, iÅŸÃ§iye emeÄŸi karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± verilen Ã¼cretler haricinde para veya para ile Ã¶lÃ§Ã¼lebilir nitelikteki yapÄ±lan yardÄ±mlar da dikkate alÄ±nmaktadÄ±r. Bu eklerin neler olabileceÄŸi hususuna kÄ±saca deÄŸinecek olursak, aÅŸaÄŸÄ±da sayÄ±lan yan haklarÄ±n her ay dÃ¼zenli olarak Ã¶denmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸsa kÄ±dem tazminatÄ±nÄ±n hesabÄ±nda dikkate alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyebiliriz.