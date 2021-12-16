KÄ±dem tazminatÄ± tavanÄ± ne kadar oldu? 2022 kÄ±dem tazminatÄ± tavan miktarÄ± açÄ±klandÄ±
KÄ±dem tazminatÄ± tavanÄ± 2022 asgari Ã¼cret tutarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n akabinde netlik kazandÄ±. Milyonlarca Ã§alÄ±ÅŸanÄ± ilgilendiren kÄ±dem tazminatÄ± tavan miktarÄ±, asgari Ã¼cret tutarÄ±nda yaÅŸanan artÄ±ÅŸla birlikte netlik kazanmÄ±ÅŸ oldu. 2022 kÄ±dem tazminatÄ± tavan Ã¼cretinde kesin rakam duyuruldu. Ä°ÅŸÃ§ilere Ã¶denecek kÄ±dem tazminatÄ±nÄ±n yÄ±llÄ±k tavan tutarÄ± 12 bin 976 TL oldu. Ä°ÅŸte, merakla beklenen 2022 kÄ±dem tazminatÄ±yla ilgili bilgiler.
KÄ±dem tazminatÄ± tavanÄ± asgari Ã¼cret ile birlikte gÃ¼ncellendi. Ã‡alÄ±ÅŸanÄ±n her bir yÄ±llÄ±k Ã§alÄ±ÅŸma sÃ¼resi karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda bir brÃ¼t ve giydirilmiÅŸ maaÅŸÄ± olarak hesaplanan kÄ±dem tazminatÄ± 12 bin 976 TL olarak belirlendi.Â
KIDEM TAZMÄ°NATI NASIL HESAPLANIR?
Ã‡alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÅŸyerinde en az 1 yÄ±llÄ±k kÄ±demi bulunan ve iÅŸ sÃ¶zleÅŸmesini haklÄ± nedene dayanarak fesheden, yahut iÅŸ sÃ¶zleÅŸmesi iÅŸveren tarafÄ±ndan Ä°ÅŸ Kanunuâ€™nun Madde 25/2â€™de, â€œAhlak ve iyi niyet kurallarÄ±na uymayan haller ve benzerleriâ€™â€™ baÅŸlÄ±klÄ± maddede sayÄ±lan sebeplerden birine dayanmaksÄ±zÄ±n feshedilen iÅŸÃ§i kÄ±dem tazminatÄ±na hak kazanabilmektedir. KÄ±dem tazminatÄ±nÄ±n hesaplanmasÄ±nda, sÃ¶z konusu asgari sÃ¼re, aynÄ± iÅŸverenin aynÄ± veya deÄŸiÅŸik iÅŸyerlerinde sÃ¼rekli veya aralÄ±klÄ± Ã§alÄ±ÅŸma sÃ¼releri toplamÄ± esas alÄ±narak hesaplanÄ±r. Ä°ÅŸyerinin devri veya intikali veyahut baÅŸka bir iÅŸverene geÃ§mesi, sonucunu deÄŸiÅŸtirmez. Kamu kuruluÅŸlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ olanlarÄ±n hizmet sÃ¼releri ise birleÅŸtirilir.
KÄ±dem tazminatÄ±, iÅŸÃ§inin her bir yÄ±llÄ±k Ã§alÄ±ÅŸma sÃ¼resi karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda bir brÃ¼t ve giydirilmiÅŸ maaÅŸÄ± olarak hesaplanmaktadÄ±r. Yani iÅŸÃ§iye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± her bir yÄ±la karÅŸÄ±lÄ±k 30 gÃ¼nÂlÃ¼k brÃ¼t ve giydirilmiÅŸ Ã¼creti kadar bir Ã¶deme yapÄ±lmasÄ± gerekmektedir. Tazminat miktarÄ±nÄ± hesaplarken karÅŸÄ±mÄ±za son brÃ¼t Ã¼cret kavramÄ± Ã§Ä±ÂkacaktÄ±r. Son brÃ¼t Ã¼cret kavramÄ±, iÅŸÃ§inin iÅŸ iliÅŸkisi kapsamÄ±nda iÅŸ gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ve Ã¼crete hak kazandÄ±ÄŸÄ± en son net Ã¼cretinin gelir vergisi, SGK primi vb. kesintilerinin yapÄ±lmamÄ±ÅŸ halini ifade eder.
Ã–ncelikle bu brÃ¼t Ã¼cretin bulunmasÄ± gerekmektedir. SonrasÄ±nda ise bu brÃ¼t Ã¼crete iÅŸÃ§iye her ay dÃ¼zenli olarak yapÄ±lan diÄŸer Ã¶demeler ve yan haklar da eklenir. Bu ekleme iÅŸlemine giydirme denmektedir. Ä°ÅŸÃ§iye Ã¶denen bu Ã¼cret eklerinin kÄ±dem tazminatÄ±nÄ±n hesabÄ±nda son brÃ¼t Ã¼crete dahil edilebilmesi iÃ§in sÃ¼reklilik arz etmesi yani her ay dÃ¼zenli olarak iÅŸÃ§iye Ã¶denmesi gerekmektedir. GÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ gibi kÄ±dem tazminatÄ± hesaplanÄ±rken, Ä°ÅŸ Kanunu Madde 32â€™de belirtilen, iÅŸÃ§iye emeÄŸi karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± verilen Ã¼cretler haricinde para veya para ile Ã¶lÃ§Ã¼lebilir nitelikteki yapÄ±lan yardÄ±mlar da dikkate alÄ±nmaktadÄ±r. Bu eklerin neler olabileceÄŸi hususuna kÄ±saca deÄŸinecek olursak, aÅŸaÄŸÄ±da sayÄ±lan yan haklarÄ±n her ay dÃ¼zenli olarak Ã¶denmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸsa kÄ±dem tazminatÄ±nÄ±n hesabÄ±nda dikkate alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyebiliriz. Ã–ncelikle bu brÃ¼t Ã¼cretin bulunmasÄ± gerekmektedir. SonrasÄ±nda ise bu brÃ¼t Ã¼crete iÅŸÃ§iye her ay dÃ¼zenli olarak yapÄ±lan diÄŸer Ã¶demeler ve yan haklar da eklenir. Bu ekleme iÅŸlemine giydirme denmektedir. Ä°ÅŸÃ§iye Ã¶denen bu Ã¼cret eklerinin kÄ±dem tazminatÄ±nÄ±n hesabÄ±nda son brÃ¼t Ã¼crete dahil edilebilmesi iÃ§in sÃ¼reklilik arz etmesi yani her ay dÃ¼zenli olarak iÅŸÃ§iye Ã¶denmesi gerekmektedir. GÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ gibi kÄ±dem tazminatÄ± hesaplanÄ±rken, Ä°ÅŸ Kanunu Madde 32â€™de belirtilen, iÅŸÃ§iye emeÄŸi karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± verilen Ã¼cretler haricinde para veya para ile Ã¶lÃ§Ã¼lebilir nitelikteki yapÄ±lan yardÄ±mlar da dikkate alÄ±nmaktadÄ±r. Bu eklerin neler olabileceÄŸi hususuna kÄ±saca deÄŸinecek olursak, aÅŸaÄŸÄ±da sayÄ±lan yan haklarÄ±n her ay dÃ¼zenli olarak Ã¶denmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸsa kÄ±dem tazminatÄ±nÄ±n hesabÄ±nda dikkate alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyebiliriz.