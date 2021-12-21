Kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak? İşte 2022 kıdem tazminatı tavanı
Kıdem tazminatı alt ve üst limitleri asgari ücret ve memur maaşına endeksli. Alt limit asgari ücretteki artışa göre yükselirken, üst limit yani tavan memur maaşına yapılan zamma paralel artıyor. Asgari ücrete yüzde 50 civarı zam yapılmasının ardından fiyatlar değişti. Peki, kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak?
Çalışanların sigortası niteliğindeki Kıdem Tazminatı, son işyerinde çalışılan her tam yıl için 30 günlük son brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. Tazminatın alt limiti yılda bir kez ve üst limiti ise iki kez değişiyor. Alt limiti Asgari Ücret belirliyor. Asgari ücret 1 Ocak itibarıyla yüzde 50 artmış olacak. İşte, 2022 kıdem tazminatı tavanı...