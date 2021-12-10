Kıdem tazminatı tavanı ne kadar, artacak mı? Kıdem tazminatı hesaplama

Kıdem tazminatının ne kadar olduğu merak ediliyor. Kıdem tazminatı, 2021’in ikinci yarısında kıdem tazminatının tavanı da artarak, 8 bin 284 lira olarak açıklanmıştı. Genelgeyle, temmuz ayından aralık ayına kadarki sürede işverenler, çalışanlarına en fazla 8 bin 284 lira kıdem tazminatı ödeyebiliyorlar. Bu tarihten itibaren ise açıklanacak olan yeni oran geçerli olacak.