Kıdem tazminatı tavanı ne kadar, artacak mı? Kıdem tazminatı hesaplama
Kıdem tazminatı tavanı ile ilgili araştırmalar başladı. Kıdem tazminatı tavanı, asgari ücret zammı ile beraber artış gösterecek. Kıdem tazminatı senede iki kere, bakanlık tarafından yayımlanan genelge ile belirleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı en son 2021 yılı temmuz-aralık dönemi Mali ve Sosyal Haklara yönelik genelgeyi yayımladı. Peki, kıdem tazminatı tavanı ne kadar?
Kıdem tazminatının ne kadar olduğu merak ediliyor. Kıdem tazminatı, 2021’in ikinci yarısında kıdem tazminatının tavanı da artarak, 8 bin 284 lira olarak açıklanmıştı. Genelgeyle, temmuz ayından aralık ayına kadarki sürede işverenler, çalışanlarına en fazla 8 bin 284 lira kıdem tazminatı ödeyebiliyorlar. Bu tarihten itibaren ise açıklanacak olan yeni oran geçerli olacak.
KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?
Her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı alınıyor. Aylık brüt maaş, ikramiye, prim, yol ve yakacak yardımı gibi tüm ücretleri kapsayan giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplanıp, çalışılan yıl ile çarpılarak kıdem tazminatı toplamına ulaşılıyor. Her bir yıl için aylık brüt ücret üzerinden tazminat hesaplanıp, çalışana ödeniyor. Kıdem tazminatında sadece binde 7.59’luk damga vergisi kesiliyor.
KİMLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR?
. Çalışanın işveren tarafından işten çıkarılmış olması gerekiyor.
. Çalışan kendi isteği ile ayrılırsa, kıdem tazminatını alamıyor.
. Çalışan işyerinde 1 yıl çalıştıktan sonra kıdem tazminatına hak kazanıyor.
. Bir yıldan az çalışanlar kıdem tazminatına hak kazanamıyor.
. Erkeklerde askerlik nedeniyle, kadınlarda evlilik nedeniyle işten ayrılma halinde kıdem tazminatı alınabiliyor.
. Çalışan emekli olduğunda kıdem tazminatını alabiliyor.
. Çalışan kendi isteği ile ayrılırsa, kıdem tazminatını alamıyor.
. Çalışan işyerinde 1 yıl çalıştıktan sonra kıdem tazminatına hak kazanıyor.
. Bir yıldan az çalışanlar kıdem tazminatına hak kazanamıyor.
. Erkeklerde askerlik nedeniyle, kadınlarda evlilik nedeniyle işten ayrılma halinde kıdem tazminatı alınabiliyor.
. Çalışan emekli olduğunda kıdem tazminatını alabiliyor.