Kıdem tazminatı tavanı ne kadar? 2022 Kıdem tazminatı hesaplama
Kıdem tazminatı tavanı, asgari ücrete yapılan zam oranı ile belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonuna yapılan zam oranı ile beraber kıdem tazminatı da artış gösterdi. Kıdem tazminatının 2021'de tavanı 8 bin 651,62 liraya yükselmişti. Peki, 2022 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? İşte hesaplama ve detaylar
Kıdem tazminatı tavanı ile ilgili açıklama yapıldı. Kıdem tazminatı, 2021’in ikinci yarısında kıdem tazminatının tavanı da artarak, 8 bin 284 lira olarak açıklanmıştı. 2022 yılına ait asgari ücrete bağlı olarak bu kalemde de artış yaşandı ve 12 bin 976 liraya yükseldi..
KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?
Hürriyet’ten Noyan Doğan’ın konu ile ilgili yazısı şu şekilde:
Her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı alınıyor. Aylık brüt maaş, ikramiye, prim, yol ve yakacak yardımı gibi tüm ücretleri kapsayan giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplanıp, çalışılan yıl ile çarpılarak kıdem tazminatı toplamına ulaşılıyor. Her bir yıl için aylık brüt ücret üzerinden tazminat hesaplanıp, çalışana ödeniyor. Kıdem tazminatında sadece binde 7.59’luk damga vergisi kesiliyor.
Her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı alınıyor. Aylık brüt maaş, ikramiye, prim, yol ve yakacak yardımı gibi tüm ücretleri kapsayan giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplanıp, çalışılan yıl ile çarpılarak kıdem tazminatı toplamına ulaşılıyor. Her bir yıl için aylık brüt ücret üzerinden tazminat hesaplanıp, çalışana ödeniyor. Kıdem tazminatında sadece binde 7.59’luk damga vergisi kesiliyor.
KİMLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR?
Çalışanın işveren tarafından işten çıkarılmış olması gerekiyor.
. Çalışan kendi isteği ile ayrılırsa, kıdem tazminatını alamıyor.
. Çalışan işyerinde 1 yıl çalıştıktan sonra kıdem tazminatına hak kazanıyor.
. Bir yıldan az çalışanlar kıdem tazminatına hak kazanamıyor.
. Erkeklerde askerlik nedeniyle, kadınlarda evlilik nedeniyle işten ayrılma halinde kıdem tazminatı alınabiliyor.
. Çalışan emekli olduğunda kıdem tazminatını alabiliyor.
. Çalışan kendi isteği ile ayrılırsa, kıdem tazminatını alamıyor.
. Çalışan işyerinde 1 yıl çalıştıktan sonra kıdem tazminatına hak kazanıyor.
. Bir yıldan az çalışanlar kıdem tazminatına hak kazanamıyor.
. Erkeklerde askerlik nedeniyle, kadınlarda evlilik nedeniyle işten ayrılma halinde kıdem tazminatı alınabiliyor.
. Çalışan emekli olduğunda kıdem tazminatını alabiliyor.