Kıdem tazminatı almayı planlayanlar dikkat! 4500 gün şartı var

İŞYERİ SATILIR VEYA TAŞINIRSA



İşyerinin tamamı veya bir bölümü hukuki bir işleme dayanılarak bir başka işverene devredildiğinde, mevcut iş sözleşmeleri tüm hak ve borçları ile birlikte devralana geçer. Dolayısıyla devri gerekçe göstererek hizmet akdinizi feshedemez ve kıdem tazminatı talep edemezsiniz.