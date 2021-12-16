Kıdem tazminatı hesaplama: Kıdem tazminatı 2022 tavanı ne kadar oldu, açıklandı mı?

Kıdem tazminatı hesaplama ekranı yoğun ilgi görüyor. Kıdem tazminatı senede iki kere, bakanlık tarafından yayımlanan genelge ile belirleniyor. Daha önce yayımlanan genelgeyle, temmuz ayından aralık ayına kadarki sürede işverenler, çalışanlarına en fazla 8 bin 284 lira kıdem tazminatı ödeyebiliyorlar. Bu tarihten itibaren ise açıklanacak olan yeni oran geçerli olacak.