Kıdem tazminatı tavanı 2022 hesaplama: Yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? İşte yeni taban ve tavan fiyatları
Kıdem tazminatı tavanı, 2022 asgari ücret zammının belirlenmesinin ardından yeniden güncellendi. Senede iki kere, bakanlık tarafından yayımlanan genelge ile belirlenen kıdem tazminatı, 2022 asgari ücrete yapılan zam ile beraber arttı. Belli şartları sağlayan işçilere verilen kıdem tazminatının 2021'de tavanı 8 bin 651,62 liraya yükselmişti. Öte yandan milyonların yakından takip ettiği kıdem tazminatı hesaplama işlemi, son işyerinde çalışılan her tam yıl için 30 günlük son brüt ücret üzerinden gerçekleşiyor. Peki, kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? İşte, yeni kıdem tazminatı taban ve tavan fiyatları
Kıdem tazminatı ne kadar, sorusu, yeni yıl asgari ücret tutarının belirlenmesinin ardından milyonların gündemine geldi. Yeni yılda asgari ücretin netleşmesi ile birlikte 2022 yılının ilk yarısı için kıdem tazminatı tavanı belli oldu. Ocak-temmuz, temmuz-aralık olmak üzere senede kere değişen kıdem tazminatı tutarının belli olmasıyla çalışanlar kıdem tazminatı hesaplamalarına yöneldi. 2022 yılına ait asgari ücrete bağlı olarak bu kalemde de artış yaşandı ve 12 bin 976 liraya yükseldi.
KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?
Çalıştığı işyerinde en az 1 yıllık kıdemi bulunan ve iş sözleşmesini haklı nedene dayanarak fesheden, yahut iş sözleşmesi işveren tarafından İş Kanunu’nun Madde 25/2’de, “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri’’ başlıklı maddede sayılan sebeplerden birine dayanmaksızın feshedilen işçi kıdem tazminatına hak kazanabilmektedir. Kıdem tazminatının hesaplanmasında, söz konusu asgari süre, aynı işverenin aynı veya değişik işyerlerinde sürekli veya aralıklı çalışma süreleri toplamı esas alınarak hesaplanır. İşyerinin devri veya intikali veyahut başka bir işverene geçmesi, sonucunu değiştirmez. Kamu kuruluşlarında çalışmış olanların hizmet süreleri ise birleştirilir.
Kıdem tazminatı, işçinin her bir yıllık çalışma süresi karşılığında bir brüt ve giydirilmiş maaşı olarak hesaplanmaktadır. Yani işçiye çalıştığı her bir yıla karşılık 30 günlük brüt ve giydirilmiş ücreti kadar bir ödeme yapılması gerekmektedir. Tazminat miktarını hesaplarken karşımıza son brüt ücret kavramı çıkacaktır. Son brüt ücret kavramı, işçinin iş ilişkisi kapsamında iş gördüğü ve ücrete hak kazandığı en son net ücretinin gelir vergisi, SGK primi vb. kesintilerinin yapılmamış halini ifade eder.
Öncelikle bu brüt ücretin bulunması gerekmektedir. Sonrasında ise bu brüt ücrete işçiye her ay düzenli olarak yapılan diğer ödemeler ve yan haklar da eklenir. Bu ekleme işlemine giydirme denmektedir. İşçiye ödenen bu ücret eklerinin kıdem tazminatının hesabında son brüt ücrete dahil edilebilmesi için süreklilik arz etmesi yani her ay düzenli olarak işçiye ödenmesi gerekmektedir. Görüldüğü gibi kıdem tazminatı hesaplanırken, İş Kanunu Madde 32’de belirtilen, işçiye emeği karşılığı verilen ücretler haricinde para veya para ile ölçülebilir nitelikteki yapılan yardımlar da dikkate alınmaktadır. Bu eklerin neler olabileceği hususuna kısaca değinecek olursak, aşağıda sayılan yan hakların her ay düzenli olarak ödenmesi kararlaştırılmışsa kıdem tazminatının hesabında dikkate alınacağını söyleyebiliriz.
KİMLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR?
Çalışanın işveren tarafından işten çıkarılmış olması gerekiyor.
Çalışan kendi isteği ile ayrılırsa, kıdem tazminatını alamıyor.
Çalışan işyerinde 1 yıl çalıştıktan sonra kıdem tazminatına hak kazanıyor.
Bir yıldan az çalışanlar kıdem tazminatına hak kazanamıyor.
Erkeklerde askerlik nedeniyle, kadınlarda evlilik nedeniyle işten ayrılma halinde kıdem tazminatı alınabiliyor.
Çalışan emekli olduğunda kıdem tazminatını alabiliyor.
Çalışan kendi isteği ile ayrılırsa, kıdem tazminatını alamıyor.
Çalışan işyerinde 1 yıl çalıştıktan sonra kıdem tazminatına hak kazanıyor.
Bir yıldan az çalışanlar kıdem tazminatına hak kazanamıyor.
Erkeklerde askerlik nedeniyle, kadınlarda evlilik nedeniyle işten ayrılma halinde kıdem tazminatı alınabiliyor.
Çalışan emekli olduğunda kıdem tazminatını alabiliyor.