KIDEM TAZMİANTI 2022: Yeni yılda kıdem tazminatı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı hesaplama...

Kıdem tazminatı tavanı ile ilgili açıklama yapıldı. Kıdem tazminatı, 2021’in ikinci yarısında kıdem tazminatının tavanı da artarak, 8 bin 284 lira olarak açıklanmıştı. 2022 yılına ait asgari ücrete bağlı olarak bu kalemde de artış yaşandı ve 10 bin 596 liraya yükseldi..