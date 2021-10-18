Kıbrıs Zafere Doğru nerede çekiliyor? Kıbrıs Zafere Doğru dizisi oyuncuları ve konusu
Bir Zamanlar Kıbrıs yeni sezonu Kıbrıs Zafere Doğru ile her hafta cuma akşamları ekrana geliyor. İkinci sezonunda tarihi gerçekler çerçevesinde, Erenköy Direnişi ekrana getiriliyor. Oyuncu kadrosunda Ahmet Kural, Pelin Karahan gibi ünlü isimler yer alıyor. Peki, Kıbrıs Zafere Doğru nerede çekiliyor? İşte dizi hakkında bilgiler
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Kıbrıs Zafere Doğru oyuncuları ve konusu araştırılan konulardan biri oldu. Cuma akşamları ekrana gelecek olan Kıbrıs Zafere Doğru oyuncuları arasında Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir, Devrim Saltoğlu gibi isimler yer alıyor.
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KIBRIS ZAFERE DOĞRU NEREDE ÇEKİLİYOR?
Kıbrıs Zafere Doğru dizisinin çekimleri Kıbrıs’ta devam ediyor. Lefkoşa, Gazi Magusa ve Mersin'de çekilmesinin yanı sıra dizinin hikayesinin bir kısmı da İstanbul’da çekildi. Dizinin esas çekim bölgesi ise Kıbrıs adasındaki eski Maraş bölgesinde gerçekleşti.
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KIBRIS ZAFERE DOĞRU OYUNCULARI
Kıbrıs Zafere Doğru oyuncuları arasında Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir, Devrim Saltoğlu gibi isimler yer alıyor.
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KIBRIS ZAFERE DOĞRU DİZİSİ KONUSU
“Kıbrıs Zafere Doğru”nun konusu; Rauf Denktaş, Makaryos tarafından adadan sürgün edilmiş, Kıbrıs’a alınmamaktadır. Denktaş, yanında TMT’nin efsane bayraktarı, komutan Ali Rıza Vuruşkan ile birlikte gizlice deniz yoluyla adaya girer. Diğer tarafta ailesine kavuşmuş olan Kemal Dereli, artık tam anlamıyla mücahit olmaya hazırdır. Gizemli bir törenle TMT yemini eden Kemal ve Derviş, Ankaralı ile gizli görevlerine başlar. Nişanlısı Ayşe’nin Kıbrıs’a geldiğinden habersiz Ankaralı, Mücahit Kemal ve yeni mücahitlerden oluşan ekip ayrılmaz bir operasyon takımıdır. Tarihe geçen bir direniş gösteren bu 713 kişilik mücahit topluluğu, kendilerini dört taraftan sarmış 15 bin düşmana karşı savaşacak, bir direniş destanı yazacaktır. Onlara katılıp son darbeyi indirecek olan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel ise Türkiye’den gelen 64 savaş jeti ile Rum tarafını bombardımana tutup Türkiye’nin ilk hava şehidi olarak yürekleri dağlayan bir ölümle tarihe kahraman olarak geçecektir.