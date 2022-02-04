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Kıbrıs Zafere Doğru neden final yapıyor? Kıbrıs Zafere Doğru oyuncuları ve konusu

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Kıbrıs Zafere Doğru dizisi final bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kıbrıs Zafere Doğru dizisi her hafta cuma akşamları ekrana geliyordu. Dizi bu akşam yayınlanacak olan bölümle final yapacak. Peki, Kıbrıs Zafere Doğru neden final yapıyor? İşte Kıbrıs Zafere Doğru oyuncuları ve konusu

1/4Kıbrıs Zafere Doğru neden final yapıyor Kıbrıs Zafere Doğru oyuncuları ve konusu

Kıbrıs Zafere Doğru dizisi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Her hafta cuma akşamları ekrana gelen Kıbrıs Zafere Doğru dizisi bu akşam final yapacak. Kıbrıs Zafere Doğru oyuncuları arasında Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın gibi isimler yer alıyor.

2/4KIBRIS ZAFERE DOĞRU NEDEN FİNAL YAPIYOR

KIBRIS ZAFERE DOĞRU NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Kıbrıs Zafere Doğru dizisi bu akşam final bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Dizinin daha önce planlandığı  gibi iki sezonun sonunda final yapacağı açıklandı.

3/4KIBRIS ZAFERE DOĞRU DİZİSİ OYUNCULARI

KIBRIS ZAFERE DOĞRU DİZİSİ OYUNCULARI

Kıbrıs Zafere Doğru oyuncuları arasında Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir, Devrim Saltoğlu gibi isimler yer alıyor.

4/4KIBRIS ZAFERE DOĞRU DİZİSİ KONUSU

KIBRIS ZAFERE DOĞRU DİZİSİ KONUSU

“Kıbrıs Zafere Doğru”nun konusu; Rauf Denktaş, Makaryos tarafından adadan sürgün edilmiş, Kıbrıs’a alınmamaktadır. Denktaş, yanında TMT’nin efsane bayraktarı, komutan Ali Rıza Vuruşkan ile birlikte gizlice deniz yoluyla adaya girer. Diğer tarafta ailesine kavuşmuş olan Kemal Dereli, artık tam anlamıyla mücahit olmaya hazırdır. Gizemli bir törenle TMT yemini eden Kemal ve Derviş, Ankaralı ile gizli görevlerine başlar. Nişanlısı Ayşe’nin Kıbrıs’a geldiğinden habersiz Ankaralı, Mücahit Kemal ve yeni mücahitlerden oluşan ekip ayrılmaz bir operasyon takımıdır. Tarihe geçen bir direniş gösteren bu 713 kişilik mücahit topluluğu, kendilerini dört taraftan sarmış 15 bin düşmana karşı savaşacak, bir direniş destanı yazacaktır. Onlara katılıp son darbeyi indirecek olan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel ise Türkiye’den gelen 64 savaş jeti ile Rum tarafını bombardımana tutup Türkiye’nin ilk hava şehidi olarak yürekleri dağlayan bir ölümle tarihe kahraman olarak geçecektir.

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