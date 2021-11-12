Kıbrıs Zafere Doğru Ankaralı öldü mü? Serkan Çayoğlu diziden ayrılıyor mu? İşte detaylar

KIBRIS ZAFERE DOĞRU’DA ANKARALI ÖLDÜ MÜ? Dizinin yeni bölüm fragmanında Ankaralı’nın vurulduğu görülüyor. Yeni bölümde karakterin diziye veda edip etmeyeceği netleşecek.



Yüzbaşı Cengiz Topel’in öldürülmesi üzerine Ankaralı, Türkiye’ye dönüp arkadaşının cenazesini annesine teslim etmeden önce intikam yemini etti. Bu yolda yalnız hareket edip başka kimsenin sorumluluğunu almak istemeyen Ankaralı’yı, mücahit kardeşleri yalnız bırakmadı. Kıbrıs, Yüzbaşı Cengiz’e gözyaşlarıyla dolu bir cenaze merasimi düzenlerken Ankaralı, intikam için ölüm görevine çıktı. Ankaralı’nın gerçek adı ve soyadını içeren mektup geride kalanlara ulaştırıldı. Ankaralı’nın vedası sadece Kıbrıs’a değil tüm sevdiklerine acı bir haberle geldi.