Kıbrıs Zafere Doğru Ankaralı öldü mü? Serkan Çayoğlu diziden ayrılıyor mu? İşte detaylar
Kıbrıs Zafere Doğru dizisi 14. bölüme Ankaralı’nın vurulması damga vurdu. Her hafta Cuma akşamları ekrana gelen Kıbrıs Zafere Doğru’nda Serkan Çayoğlu, karaktere hayat veriyor. Yeni bölümde Yüzbaşı Cengiz Topel’in öldürülmesi üzerine Ankaralı harekete geçiyor. Peki, Kıbrıs Zafere Doğru Ankaralı öldü mü? Serkan Çayoğlu diziden ayrılıyor mu?
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Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde Ankaralı'nın ölüp ölmediği merak ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde Ankaralı karakteri vuruluyor. Ankaralı’nın gerçek adı ve soyadını içeren mektup geride kalanlara ulaştırılıyor. İşte detaylar
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KIBRIS ZAFERE DOĞRU’DA ANKARALI ÖLDÜ MÜ?
Dizinin yeni bölüm fragmanında Ankaralı’nın vurulduğu görülüyor. Yeni bölümde karakterin diziye veda edip etmeyeceği netleşecek.
Yüzbaşı Cengiz Topel’in öldürülmesi üzerine Ankaralı, Türkiye’ye dönüp arkadaşının cenazesini annesine teslim etmeden önce intikam yemini etti. Bu yolda yalnız hareket edip başka kimsenin sorumluluğunu almak istemeyen Ankaralı’yı, mücahit kardeşleri yalnız bırakmadı. Kıbrıs, Yüzbaşı Cengiz’e gözyaşlarıyla dolu bir cenaze merasimi düzenlerken Ankaralı, intikam için ölüm görevine çıktı. Ankaralı’nın gerçek adı ve soyadını içeren mektup geride kalanlara ulaştırıldı. Ankaralı’nın vedası sadece Kıbrıs’a değil tüm sevdiklerine acı bir haberle geldi.
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SERKAN ÇAYOĞLU KİMDİR?
Serkan Çayoğlu, 31 Mayıs 1987 yılında Almanya’da dünyaya gelmiştir. Modellik yapmayı düşünen Serkan Çayoğlu bir süre sonra oyunculuğa yönelmiş olup Ümit Çırak, Dolunay Soysert gibi isimlerden profesyonel oyunculuk eğitimi almıştır.
Eğitimini üniversitenin Ekonomi bölümünde Almanya da tamamlamıştır. İlk olarak 2012 yılında Kuzey Güney dizisinin sezon finalinde Merve Boluğur‘un İtalya’dan gelen arkadaşını canlandırmış olup sonrasında Zeytin Tepesi'nde yer almıştır.
Hande Yener‘in “Ya Ya Ya” klibinde de oynamıştır. kiraz Mevsimi'nde Ayaz Dinçer rolünü canlandırmıştır. Hayatımın Aşkı, Börü, Halka gibi projelerde yer almıştır.