Kıbrıs Zafere Doğru Ankaralı kimdir, öldü mü? Kıbrıs Zafere Doğru Ankaralı (Ali İhsan Cenkeri) hakkında bilgiler
Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde Ankaralı karakterinin ölüp ölmediği merak ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizinin son bölümüne Bereli yani Ankaralı karakterinin vurulması damga vurdu. Serkan Çayoğlu’nun hayat verdiği karakter dizinin sevilen isimlerinden biriydi. Ayrıca son bölümde karakterin gerçek isminin Ali İhsan Cenkeri olduğu öğrenildi. Peki, Kıbrıs Zafere Doğru Ankaralı öldü mü, Serkan Çayoğlu diziden ayrıldı mı?
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Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde Ankaralı’nın diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. Kıbrıs Zafere Doğru dizisinin son bölümünde Ankaralı’nın vurulmasının ardından veda mektubu sevdiklerine ulaştırıldı. Mektup içerisinde Ankaralı’nın ismi Ali İhsan Cenkeri olarak gösterildi. Nisan ayında Milliyet yazarı Özay Şendi, Ankaralı ile ilgili bir açıklama yapmış ve Ali Rıza Vuruşkan'a işaret etmişti. İşte detaylar
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KIBRIS ZAFERE DOĞRU ANKARALI ÖLDÜ MÜ?
Dizinin son bölümünde Ankaralı’nın vurulduğu görüldü. Ankaralı’nın gerçek adı ve soyadını içeren mektup geride kalanlara ulaştırıldı. Ankaralı’nın vedası sadece Kıbrıs’a değil tüm sevdiklerine acı bir haberle geldi. Mektup içerisinde Ankaralı’nın ismi Ali İhsan Cenkeri olarak gösterildi. Daha önce de Ayşe Ankaralı’ya İhsan diye seslenmişti. Mezarının başında ise ismi Cahit Volkan Kantarcı olarak geçiyor.
Dizinin yeni bölüm fragmanında bereyi Mücahit’in taktığı görülüyor. Mücahit, ‘Bere bana emanet!’ diyor. Samson, ‘Ben Bereli’yi öldürdüm’ demesinin ardından, ‘Emin misin?’ cevabını alıyor.
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ANKARALI KİMDİR?
Tarihte Cengiz Topel’de olduğu gibi Ali İhsan Cenkeri isimli biri bulunmuyor. Nisan ayında Milliyet yazarı Özay Şendir, ‘Dizide elbette daha farklı rolde ama Ankaralı karakteri aslında Piyade Yarbay Ali Rıza Vuruşkan’ı hatırlatıyor. İş Bankası Müfettişi Ali Conan kimliğiyle girdi Kıbrıs’a, Yarbay Ali Rıza Vuruşkan, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın ilk Bayraktar’ı oldu, Bozkurt kod adıyla anıldı.' açıklamasını yapmıştı.