Kıbrıs Zafere Doğru Ankaralı kimdir, öldü mü? Kıbrıs Zafere Doğru Ankaralı (Ali İhsan Cenkeri) hakkında bilgiler

KIBRIS ZAFERE DOĞRU ANKARALI ÖLDÜ MÜ? Dizinin son bölümünde Ankaralı’nın vurulduğu görüldü. Ankaralı’nın gerçek adı ve soyadını içeren mektup geride kalanlara ulaştırıldı. Ankaralı’nın vedası sadece Kıbrıs’a değil tüm sevdiklerine acı bir haberle geldi. Mektup içerisinde Ankaralı’nın ismi Ali İhsan Cenkeri olarak gösterildi. Daha önce de Ayşe Ankaralı’ya İhsan diye seslenmişti. Mezarının başında ise ismi Cahit Volkan Kantarcı olarak geçiyor.



Dizinin yeni bölüm fragmanında bereyi Mücahit’in taktığı görülüyor. Mücahit, ‘Bere bana emanet!’ diyor. Samson, ‘Ben Bereli’yi öldürdüm’ demesinin ardından, ‘Emin misin?’ cevabını alıyor.



