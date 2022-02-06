Kıbrıs Zafere Doğru 24 bölüm finalde neler oldu? kıbrıs Zafere Doğru final bölümüyle beğeni kazandı!

Ekranlara veda eden Kıbrıs Zafere Doğru dizisi final bölümü araştırmalar arasında yer alıyor. Dizinin daha önce planlandığı gibi iki sezonun sonunda final yapacağı açıklanmıştı. Peki, Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın gibi ünlü isimlerin bulunduğu Kıbrıs Zafere Doğru 24. bölüm finalde neler oldu? İşte detaylar...
Dizinin final bölümünde, 20 Temmuz 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'nın ilk bölümünün ardından Cenevre'de görüşmeler devam ederken, Türk askeri çıkartmanın ikinci bölümü için hazırlandı.
Binlerce Mehmetçik, görüşmeler neticesinde olumlu bir sonuç alınamayınca "Ayşe tatile çıktı" parolası Ada'ya yayıldı ve bu sayede büyük bir zafer kazanıldı.
Rauf Denktaş, Makaryos tarafından adadan sürgün edilmiş, Kıbrıs’a alınmamaktadır. Denktaş, yanında TMT’nin efsane bayraktarı, komutan Ali Rıza Vuruşkan ile birlikte gizlice deniz yoluyla adaya girer. Diğer tarafta ailesine kavuşmuş olan Kemal Dereli, artık tam anlamıyla mücahit olmaya hazırdır. Gizemli bir törenle TMT yemini eden Kemal ve Derviş, Ankaralı ile gizli görevlerine başlar. Nişanlısı Ayşe’nin Kıbrıs’a geldiğinden habersiz Ankaralı, Mücahit Kemal ve yeni mücahitlerden oluşan ekip ayrılmaz bir operasyon takımıdır. Tarihe geçen bir direniş gösteren bu 713 kişilik mücahit topluluğu, kendilerini dört taraftan sarmış 15 bin düşmana karşı savaşacak, bir direniş destanı yazacaktır. Onlara katılıp son darbeyi indirecek olan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel ise Türkiye’den gelen 64 savaş jeti ile Rum tarafını bombardımana tutup Türkiye’nin ilk hava şehidi olarak yürekleri dağlayan bir ölümle tarihe kahraman olarak geçecektir.