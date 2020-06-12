Kıbrıs uçuşları ne zaman başlıyor? KKTC'ye ilk uçuş tarihi belli oldu

Normalleşme süreciyle alınan kararlarla yurt dışı uçuşları kademeli olarak başlatıldı. İlk seferler Almanya, İngiltere ve Hollanda'ya yapılırken, Kıbrıs'tan da Türkiye uçuşları için beklenen haber geldi. Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Kudret Özersay, İstanbul ve Ankara'dan pazartesi ve salı KKTC'ye iki uçuş düzenleneceğini ifade etti.