Kibariye anneanne oluyor

Kibariye'nin 20 yaşındaki kızı Birgül Küçükbalçık, anne olmak için gün sayıyor. Geçen yıl kızı Birgül'ü evlendiren ünlü şarkıcı Kibariye, torun heyecanı yaşıyor.
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1999 yılında ikinci evliliğini Ali Küçükbalçık ile yapan Kibariye'nin bu evliliğinden 2000 doğumlu, Birgül adında bir kızı oldu.
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GEÇTİĞİMİZ YIL EVLENMİŞTİ
Birgül Küçükbalçık, geçen yıl Ataköy'de bulunan bir mekanda aile bireylerinin katıldığı bir törenle Bülent Burak isimli gençle dünyaevine girmişti. Çift, Kibariye'nin Bağdat Caddesi'nde bulunan evine yerleşmişti.
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HATIRA FOTOĞRAFI
Kibariye ve kızı dün rutin kontrol için gittikleri hastanede doktorlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.