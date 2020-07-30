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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 30 Temmuz 2020 - 15:23,

Kibariye anneanne oluyor

Kibariye'nin 20 yaşındaki kızı Birgül Küçükbalçık, anne olmak için gün sayıyor. Geçen yıl kızı Birgül'ü evlendiren ünlü şarkıcı Kibariye, torun heyecanı yaşıyor.

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1999 yılında ikinci evliliğini Ali Küçükbalçık ile yapan Kibariye'nin bu evliliğinden 2000 doğumlu, Birgül adında bir kızı oldu.

2GEÇTİĞİMİZ YIL EVLENMİŞTİ
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GEÇTİĞİMİZ YIL EVLENMİŞTİ

Birgül Küçükbalçık, geçen yıl Ataköy'de bulunan bir mekanda aile bireylerinin katıldığı bir törenle Bülent Burak isimli gençle dünyaevine girmişti. Çift, Kibariye'nin Bağdat Caddesi'nde bulunan evine yerleşmişti.

3HATIRA FOTOĞRAFI
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HATIRA FOTOĞRAFI

Kibariye ve kızı dün rutin kontrol için gittikleri hastanede doktorlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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