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Khloe Kardashian mercek altında: Fazlalıkları attı
Ünlü olmak, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca kişi tarafından tanınmak ve belki de örnek alınmak güzel bir duygu olabilir. Ama bir de "madalyonun öteki yüzü" var. Eğer milyonlarca kişinin dikkatini çeken bir ünlüyseniz bu, beraberinde bir o kadar insanın fotoğraflarınızı, videolarınızı kısacası görüntünüzü inceleyeceği anlamına da geliyor. Bu yüzden geçirdiğiniz fiziksel değişimin gözden kaçması da mümkün değil.
MERAKLI BAKIŞLAR ALTINDA
Bunun son örneklerinden birini yaşayan da ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği Keeping Up With The Kardashians adlı reality şov ile tanınan Khloe Kardashian.
FAZLA KİLOLARINDAN KURTULDU
Şöhretinin ilk yıllarına bakıldığında aradan geçen zaman içinde çok değiştiği bir gerçek Khloe Kardashian'ın. Bunun en önemli nedenlerinden biri fazla kilolarıyla giriştiği uzun mücadeleyi kazanması, diğeri de estetik ve kozmetik nimetlerden sonuna kadar yararlanması.
PROTEZ YA DA DOLGU İDDİALARI
Çünkü Khloe Kardashian'ın kalçalarının görünümü inkar edilemeyecek oranda değişti. Kilo verip daha formda bir görünüme kavuştuktan sonra kalçasının giderek büyüdüğü gözlerden kaçmadı. Bu yüzden onun tıpkı ablası Kim Kardashian gibi protez taktırdığı ya da dolgu yaptırdığı iddiaları ortaya atıldı. O da ablası gibi bunu yalanladı.
ANNE OLDUKTAN SONRA DAHA DA DEĞİŞTİ
Zaman geçti ve 2018 yılında Khloe Kardashian, Tristan Thompson ile ilişkisinden True adını verdiği bir kız çocuk annesi oldu. O dönemde de hamileliğinin ve doğumun ardından vücudunun geçirdiği değişimi bir kez daha gözler önüne serdi.
SÜREKLİ YALANLADI
Hayranları yine "protez kalça" iddiasını ortaya attı. Fakat o yine bu iddiaları yalanladı. O sırada da bir yandan sosyal medya takipçileriyle formda kalma sırlarını paylaştı.
ABLASINI ÖRNEK ALDIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ
Bu iddia sadece Khloe Kardashian değil ablası Kim Kardashian için de öne sürüldü. Buna göre iki kardeş de kalçalarını küçültmeye yani kullandıkları dolguları çıkarttırmaya karar vermişti.