Magazin FOTOĞRAFLAR: MEGA NEWS AGENCY, INSTAGRAM, SPLASH NEWS Haber Giriş: 03 Aralık 2021 - 13:39 | 03 Aralık 2021 - 13:39

Khloe Kardashian mercek altında: Fazlalıkları attı

Ünlü olmak, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca kişi tarafından tanınmak ve belki de örnek alınmak güzel bir duygu olabilir. Ama bir de "madalyonun öteki yüzü" var. Eğer milyonlarca kişinin dikkatini çeken bir ünlüyseniz bu, beraberinde bir o kadar insanın fotoğraflarınızı, videolarınızı kısacası görüntünüzü inceleyeceği anlamına da geliyor. Bu yüzden geçirdiğiniz fiziksel değişimin gözden kaçması da mümkün değil.