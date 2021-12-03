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Magazin
FOTOĞRAFLAR: MEGA NEWS AGENCY, INSTAGRAM, SPLASH NEWS
Haber Giriş: 03 Aralık 2021 - 13:39 | 

Khloe Kardashian mercek altında: Fazlalıkları attı

Ünlü olmak, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca kişi tarafından tanınmak ve belki de örnek alınmak güzel bir duygu olabilir. Ama bir de "madalyonun öteki yüzü" var. Eğer milyonlarca kişinin dikkatini çeken bir ünlüyseniz bu, beraberinde bir o kadar insanın fotoğraflarınızı, videolarınızı kısacası görüntünüzü inceleyeceği anlamına da geliyor. Bu yüzden geçirdiğiniz fiziksel değişimin gözden kaçması da mümkün değil.

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1MERAKLI BAKIŞLAR ALTINDA

MERAKLI BAKIŞLAR ALTINDA

Bunun son örneklerinden birini yaşayan da ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği Keeping Up With The Kardashians adlı reality şov ile tanınan Khloe Kardashian.
2KAMERALARDAN HİÇ GİZLENMEDİ

KAMERALARDAN HİÇ GİZLENMEDİ

Zaten her yaptığı olay olan bir ailenin mensubu olan Kardashian'ın kendisi de kameralardan gizlenen biri olmadı hiçbir zaman. İşte şimdi bu yüzden hayranları tarafından mercek altına alındı.
3FAZLA KİLOLARINDAN KURTULDU

FAZLA KİLOLARINDAN KURTULDU

Şöhretinin ilk yıllarına bakıldığında aradan geçen zaman içinde çok değiştiği bir gerçek Khloe Kardashian'ın. Bunun en önemli nedenlerinden biri fazla kilolarıyla giriştiği uzun mücadeleyi kazanması, diğeri de estetik ve kozmetik nimetlerden sonuna kadar yararlanması.
4FİZİKSEL DEĞİŞİM

FİZİKSEL DEĞİŞİM

Son günlerde Khloe Kardashian'ın böylesine mercek altına alınmasının nedeni de fiziksel değişimi. Ya da başka bir deyişle özellikle de kalçalarının geçirdiği değişim.
5PROTEZ YA DA DOLGU İDDİALARI

PROTEZ YA DA DOLGU İDDİALARI

Çünkü Khloe Kardashian'ın kalçalarının görünümü inkar edilemeyecek oranda değişti. Kilo verip daha formda bir görünüme kavuştuktan sonra kalçasının giderek büyüdüğü gözlerden kaçmadı. Bu yüzden onun tıpkı ablası Kim Kardashian gibi protez taktırdığı ya da dolgu yaptırdığı iddiaları ortaya atıldı.  O da ablası gibi bunu yalanladı.
6SPOR SAYESİNDE OLDUĞUNA PEK AZ KİŞİ İNANDI

SPOR SAYESİNDE OLDUĞUNA PEK AZ KİŞİ İNANDI

Bazı kişiler bu durumun Kardashian'ın düzenli olarak egzersiz yapmasından kaynaklandığını ileri sürse de birçok kişiye bu inandırıcı gelmedi.
7ANNE OLDUKTAN SONRA DAHA DA DEĞİŞTİ

ANNE OLDUKTAN SONRA DAHA DA DEĞİŞTİ

Zaman geçti ve 2018 yılında Khloe Kardashian, Tristan Thompson ile ilişkisinden True adını verdiği bir kız çocuk annesi oldu. O dönemde de hamileliğinin ve doğumun ardından vücudunun geçirdiği değişimi bir kez daha gözler önüne serdi.
8TERS ORANTI

TERS ORANTI

Herkesi şaşırtacak kadar kısa sürede forma girmişti Kardashian. En çok dikkat çeken yanı yine kalçası oldu. Çünkü incelen bedenine ters orantılı bir görünümü vardı.
9SÜREKLİ YALANLADI

SÜREKLİ YALANLADI

Hayranları yine "protez kalça" iddiasını ortaya attı. Fakat o yine bu iddiaları yalanladı. O sırada da bir yandan sosyal medya takipçileriyle formda kalma sırlarını paylaştı.
10BU KEZ PROTEZLERİ ALDIRDIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ

BU KEZ PROTEZLERİ ALDIRDIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ

2021 yılının ilk yarısına gelindiğinde Khloe Kardashian yine fiziksel görüntüsüyle konuşuldu. Hayatında hiç olmadığı kadar zayıftı ve kalçası da küçülmüştü. Bu kez de onun kalçasındaki protezleri çıkarttırdığı öne sürüldü.
11ABLASINI ÖRNEK ALDIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ

ABLASINI ÖRNEK ALDIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ

Bu iddia sadece Khloe Kardashian değil ablası Kim Kardashian için de öne sürüldü. Buna göre iki kardeş de kalçalarını küçültmeye yani kullandıkları dolguları çıkarttırmaya karar vermişti.
12YA SUSTULAR YA YALANLADILAR

YA SUSTULAR YA YALANLADILAR

Bu arada hem Khloe Kardashian hem de ablası bu iddialar hakkında da sessiz kalmayı, çok sıkıştıklarında da yalanlamayı tercih ettiler.
13BİR KIZ ANNESİ

BİR KIZ ANNESİ

Basketolcu Lamar Odom ile başarısız bir evlilik tecrübesi yaşayan 37 yaşındaki Khloe Kardashian, daha sonra bir başka basketbolcu Tristan Thompson ile ilişki yaşadı. Kızı True'ya hamileyken aldatılınca çift ayrıldı. Ancak sonra yeniden görüşmeye başladılar.
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