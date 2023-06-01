KGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ YAPILAN KADROLAR
KGM işçi alımı kura çekilişi ile;
Ağır Makine Yağcısı,
Asfalt Usta Yardımcısı,
Aşçı Yardımcısı,
Aşçı,
Atölye Usta Yardımcısı,
Bakım İşçisi,
Beton Asfalt Serici
Operatör Yardımcısı,
Bina ve Mal Bakıcısı,
Düz İşçi,
Elektrik Tesisat ve Bakım Ustası,
Greyder Operatörü,
İş Makinesi Operatörü,
Kalifiye İşçi,
Makine Operatörü,
Laboratuvar ve Uygulama Tesis Ustası,
Marangoz,
Sıhhi Tesisatçı,
Sürücü Operatörü,
Vinç Operatörü gibi meslek gruplarından alım yapılacak.