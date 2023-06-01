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2023 KGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI (KGM.GOV.TR) || 30-31 Mayıs Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) kura sonucu ile asil ve yedek kazananlar listesi ne zaman yayınlanacak? Tutarlar belli oldu! İşte işe alınanlar listesi...

Güncelleme Tarihi:

#KGM#KGM Kura Çekiliş Sonucu Ve İsim Listesi#KGM İŞKUR 3 Bin İşçi Alımı Kura Çekimi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2023 12:37

KGM kura sonucu sorgulama ekranı ile kazanan asil ve yedek isim listesi, 3 bin işçi alımı kura çekimin ardından yoğun ilgi görüyor. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) kura çekimi 30-31 Mayıs tarihlerinde noter huzurunda gerçekleştirildi. İŞKUR KGM kura çekilişinin ardından sonuçlar Karayolları Genel Müdürlüğü'ne gönderilecek ve noter onayının ardından ilan edilecek. KGM kura sonuçları ve kazanan asil, yedek isim listesi on binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Çeşitli meslek gruplarından ataması yapılan işçiler için alacakları tutar da belli oldu. Ayrıca işe alımı gerçekleştirilen işçiler için deneme süreci de olacak. İşte KGM işçi alımı kura sonucu ve il il kazanan isim listesi ile ilgili ayrıntılar...

1/62023 KGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI (KGM.GOV.TR) || 30-31 Mayıs Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) kura sonucu ile asil ve yedek kazananlar listesi ne zaman yayınlanacak Tutarlar belli oldu İşte işe alınanlar listesi...

KGM işçi alımı kura sonucu sorgulama ekranı, 30-31 Mayıs tarihlerinde tamamlanan kura çekilişinin ardından gündemde yer alıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin işçi alımı kura çekimi ŞKUR ve noter aracılığıyla tamamlandı. 76 il için gerçekletirilen kura çekilişi canlı yayınla tamamlandı. KGM illere göre kura sonucu kazanan asil ve yeden isim lisesi noter tasdik işlemlerinin tamamlanmasının ardından İŞKUR aracılığıyla Karayolları Genel Müdürlüğüne teslim edilecek. İşte KGM 3 bin işçi alımı kura sonucu ve isim listesi sorgulama hakkında bilgileri...

2/6KGM KURA SONUÇLARI VE KAZANAN İSİM LİSTESİ 2023

KGM KURA SONUÇLARI VE KAZANAN İSİM LİSTESİ 2023

Karayolları (KGM kura sonuçları, 1-2 Haziran tarihlerinde kura sonuçlarının işlenmesinin ardından 5 Haziran tarihinde erişime açılabilecek. Bu durum İŞKUR ve KGM Personel dairesinin yoğunluğuna göre değişkenlik gösterebilecek.

KGM kura sonuçları isim listesi, tüm süreçlerin tamamlanmasının ardından Karayolları Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinin duyurular kısmından erişime açılacak. Kura sonuçları noter onayından sonra https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Root/Duyurular.aspx​ internet adresinden ilan edilecek.

KGM kura sonuçları isim listesi, asil ve yedek olarak ikiye ayrılacak. 3 bin asil kadronun yanında 9 bin kişilik de yedek kadro listesi yayımlanacak.

3/6KGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ YAPILAN KADROLAR

KGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ YAPILAN KADROLAR

KGM işçi alımı kura çekilişi ile;

Ağır Makine Yağcısı,
Asfalt Usta Yardımcısı,
Aşçı Yardımcısı,
Aşçı,
Atölye Usta Yardımcısı,
Bakım İşçisi,
Beton Asfalt Serici
Operatör Yardımcısı,
Bina ve Mal Bakıcısı,
Düz İşçi,
Elektrik Tesisat ve Bakım Ustası,
Greyder Operatörü,
İş Makinesi Operatörü,
Kalifiye İşçi,
Makine Operatörü,
Laboratuvar ve Uygulama Tesis Ustası,
Marangoz,
Sıhhi Tesisatçı,
Sürücü Operatörü,
Vinç Operatörü gibi meslek gruplarından alım yapılacak.

4/6TUTAR BELLİ OLDU

TUTAR BELLİ OLDU!

Göreve başlamaya hak kazanan adaylar istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek yer ve tarihlerde şahsen teslim edeceklerdir.

İşe alınanlar 409,24 TL. çıplak yevmiye ile işe başlatılacaktır.

5/62023 KGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI (KGM.GOV.TR) || 30-31 Mayıs Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) kura sonucu ile asil ve yedek kazananlar listesi ne zaman yayınlanacak Tutarlar belli oldu İşte işe alınanlar listesi...

Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.

6/615 GÜN İÇİNDE GÖREVE BAŞLAMAYANLARIN YERİNE YEDEK LİSTEDEN ATAMA YAPILACAK

15 GÜN İÇİNDE GÖREVE BAŞLAMAYANLARIN YERİNE YEDEK LİSTEDEN ATAMA YAPILACAK

Ataması yapıldığı halde 15 gün içinde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin, iş hakkından vazgeçenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkur Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır.

İşveren ihtiyaç duyması halinde işe alınan işçileri Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde herhangi bir işyerinde çalıştırabilir.

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#KGM#KGM Kura Çekiliş Sonucu Ve İsim Listesi#KGM İŞKUR 3 Bin İşçi Alımı Kura Çekimi