KGM KURA SONUÇLARI VE KAZANAN İSİM LİSTESİ 2023

Karayolları (KGM kura sonuçları, 1-2 Haziran tarihlerinde kura sonuçlarının işlenmesinin ardından 5 Haziran tarihinde erişime açılabilecek. Bu durum İŞKUR ve KGM Personel dairesinin yoğunluğuna göre değişkenlik gösterebilecek.



KGM kura sonuçları isim listesi, tüm süreçlerin tamamlanmasının ardından Karayolları Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinin duyurular kısmından erişime açılacak. Kura sonuçları noter onayından sonra https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Root/Duyurular.aspx​ internet adresinden ilan edilecek.



KGM kura sonuçları isim listesi, asil ve yedek olarak ikiye ayrılacak. 3 bin asil kadronun yanında 9 bin kişilik de yedek kadro listesi yayımlanacak.