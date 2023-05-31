KGM KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İŞKUR (KGM.GOV.TR DUYURU SAYFASI): 30-31 Mayıs KGM 3.000 işçi alımı kura sonuçları noter tarafından tasdiklendi

KGM kura sonuçları isim listesi aracılığıyla netlik kazanıyor. KGM kura sonucu, Ağır Makine Yağcısı, Asfalt Usta Yardımcısı, Aşçı Yardımcısı, Aşçı, Atölye Usta Yardımcısı, Bakım İşçisi, Beton Asfalt Serici Operatör Yardımcısı gibi pek çok kadroya gerçekleştirilecek olan alım için ilan ediliyor. İŞKUR ve noter aracılığıyla gerçekleşen KGM kura sonuçları, isim listesi duyurusunun ardından resmen ilan edilmiş olacak. KGM kura sonuçları asil ve yedek isim listesi, noter onayının ardından İŞKUR tarafından teslim edilecek. Peki, 30-31 Mayıs KGM kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler