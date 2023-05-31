×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları, Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

KGM KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İŞKUR (KGM.GOV.TR DUYURU SAYFASI): 30-31 Mayıs KGM 3.000 işçi alımı kura sonuçları noter tarafından tasdiklendi

Güncelleme Tarihi:

#Kgm#Kgm Kura Çekilişi#Kgm İşçi Alımı Kura
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2023 17:58

KGM işçi alımı kura sonuçları isim listesi için beklenen gün İŞKUR ve noter aracılığıyla tamamlandı. 30-31 Mayıs tarihlerinde toplam 76 il için kura çekilişi yapan Karayolları Genel Müdürlüğü, işçi alım sürecini tamamlıyor. İŞKUR işbirliği ile gerçekleşen KGM işçi alımı kura çekilişi, canlı olarak kayıt altına alındı. Salonda 500 kadar kişinin canlı izleme olanağının bulunduğu KGM kura sonuçları, noter tasdik işlemlerinin tamamlanmasının ardından İŞKUR aracılığıyla Karayolları Genel Müdürlüğüne teslim edilecek. Toplam 12 bin kişinin adının bulunduğu listede, 3 bin asil adayın alımı yapılacak. İşte, 3.000 işçi alımı KGM kura sonuçları sorgulama ekranı hakkında detaylı bilgiler

1/8KGM KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İŞKUR (KGM.GOV.TR DUYURU SAYFASI): 30-31 Mayıs KGM 3.000 işçi alımı kura sonuçları noter tarafından tasdiklendi

KGM kura sonuçları isim listesi aracılığıyla netlik kazanıyor. KGM kura sonucu, Ağır Makine Yağcısı, Asfalt Usta Yardımcısı, Aşçı Yardımcısı, Aşçı, Atölye Usta Yardımcısı, Bakım İşçisi, Beton Asfalt Serici Operatör Yardımcısı gibi pek çok kadroya gerçekleştirilecek olan alım için ilan ediliyor. İŞKUR ve noter aracılığıyla gerçekleşen KGM kura sonuçları, isim listesi duyurusunun ardından resmen ilan edilmiş olacak. KGM kura sonuçları asil ve yedek isim listesi, noter onayının ardından İŞKUR tarafından teslim edilecek. Peki, 30-31 Mayıs KGM kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

2/8KGM KURA SONUÇLARI

KGM KURA SONUÇLARI

KGM kura sonuçları, 1-2 Haziran tarihlerinde kura sonuçlarının işlenmesinin ardından 5 Haziran tarihinde erişime açılabilecek. Bu durum İŞKUR ve KGM Personel dairesinin yoğunluğuna göre değişkenlik gösterebilecek.

3/8KGM KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

KGM KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

KGM kura sonuçları isim listesi, tüm süreçlerin tamamlanmasının ardından Karayolları Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinin duyurular kısmından erişime açılacak.

KGM kura sonuçları isim listesi, asil ve yedek olarak ikiye ayrılacak. 3 bin asil kadronun yanında 9 bin kişilik de yedek kadro listesi yayımlanacak.

4/8KGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ HANGİ KADROLARDA YAPILDI

KGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ HANGİ KADROLARDA YAPILDI?

KGM işçi alımı kura çekilişi, aşağıdaki meslek dallarında gerçekleşecek;

  • Ağır Makine Yağcısı,
  • Asfalt Usta Yardımcısı,
  • Aşçı Yardımcısı,
  • Aşçı,
  • Atölye Usta Yardımcısı,
  • Bakım İşçisi,
  • Beton Asfalt Serici
  • Operatör Yardımcısı,
  • Bina ve Mal Bakıcısı,
  • Düz İşçi,
  • Elektrik Tesisat ve Bakım Ustası,
  • Greyder Operatörü,
  • İş Makinesi Operatörü,
  • Kalifiye İşçi,
  • Makine Operatörü,
  • Laboratuvar ve Uygulama Tesis Ustası,
  • Marangoz,
  • Sıhhi Tesisatçı,
  • Sürücü Operatörü,
  • Vinç Operatörü

gibi meslek gruplarından alım yapılacak.

5/831 MAYIS (BUGÜN) KURA ÇEKİLİŞİ HANGİ İLLERDE YAPILDI

31 MAYIS (BUGÜN) KURA ÇEKİLİŞİ HANGİ İLLERDE YAPILDI?

Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Karabük, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 10:00’da Kastamonu ili ile başladı, kura çekilişi il trafik koduna göre sıra ile gerçekleşti ve en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlandı.) ​ ​​ ​

6/8DÜN 35 İL İÇİN KGM KURA ÇEKİLİŞİ YAPILMIŞTI

DÜN 35 İL İÇİN KGM KURA ÇEKİLİŞİ YAPILMIŞTI

30 Mayıs'ta toplam 35 il için KGM kura çekilişi gerçekleştirilmişti. Kura çekilişi yapılan bu iller şu şekilde;

  • Adana,
  • Adıyaman,
  • Afyonkarahisar,
  • Ağrı,
  • Amasya,
  • Ankara,
  • Antalya,
  • Artvin,
  • Aydın,
  • Balıkesir,
  • Bilecik,
  • Bingöl,
  • Bitlis,
  • Bolu,
  • Burdur,
  • Bursa,
  • Çanakkale,
  • Çankırı,
  • Çorum,
  • Denizli,
  • Diyarbakır,
  • Edirne,
  • Elazığ,
  • Erzincan,
  • Erzurum,
  • Eskişehir,
  • Gaziantep,
  • Giresun,
  • Gümüşhane,
  • Hakkari,
  • Hatay,
  • Isparta,
  • Mersin,
  • İstanbul,
  • İzmir,
  • Kars.

7/812 BİN KİŞİ BELİRLENECEK

12 BİN KİŞİ BELİRLENECEK

3 bin kişinin istihdam edileceği KGM'de 9 bin kişilik de yedek kadro belirlenecek. Bu kadroda yer alanlar, asil kadroda yer alıp seçilemeyenler yerine değerlendirilecek

8/8KGM SONUÇLARI İŞKUR TARAFINDAN TASDİKLENECEK

KGM SONUÇLARI İŞKUR TARAFINDAN TASDİKLENECEK

Sonuçlar İŞKUR tarafından tasdiklenerek Karayolları Genel Müdürlüğü'ne gönderilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kgm#Kgm Kura Çekilişi#Kgm İşçi Alımı Kura