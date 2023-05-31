KGM KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İŞKUR (KGM.GOV.TR DUYURU SAYFASI): 30-31 Mayıs KGM 3.000 işçi alımı kura sonuçları noter tarafından tasdiklendi

31 MAYIS (BUGÜN) KURA ÇEKİLİŞİ HANGİ İLLERDE YAPILDI?
Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Karabük, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 10:00’da Kastamonu ili ile başladı, kura çekilişi il trafik koduna göre sıra ile gerçekleşti ve en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlandı.)