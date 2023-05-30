KGM KURA SONUÇLARI (KGM.GOV.TR DUYURU SAYFASI) SORGULAMA: KGM işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?

30 Mayıs 2023 (Salı) günü (Bugün) kura çekilişi yapılan iller

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars. (Kura çekilişi saat 10:00’da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kars ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)