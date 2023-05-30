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KGM KURA SONUÇLARI (KGM.GOV.TR DUYURU SAYFASI) SORGULAMA: KGM işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?

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#Kgm#Kgm Kura Sonuçları#Kgm Canlı Yayın
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2023 13:53

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) kura sonuçları sorgulama ekranı, 3 bin kişilik kadro için müracaatta bulunan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Toplam 3 bin işçi alımı yapacak olan KGM, kura çekimi işlemini işçi adayları önünde canlı olarak gerçekleştirdi. Karayolları Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleşen kura çekilişinde 500'e yakın katılımcı yer aldı. Peki, KGM kura sonuçları sorgulama işlemi nereden ve nasıl yapılabilecek? İşte, KGM kura sonuçları ekranı ve kura çekilişi hakkında detaylı bilgiler

1/5KGM KURA SONUÇLARI (KGM.GOV.TR DUYURU SAYFASI) SORGULAMA: KGM işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı

KGM kura sonuçları ekranı, KGM.gov.tr resmi internet sitesinden erişime açılacak. 30 Mayıs Salı ve 31 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşecek olan kura çekilişi sonrası sonuçlar, kurumun internet sitesi üzerinden duyurulacak. Noter huzurunda gerçekleşen kura çekilişinde 12 bin kişinin ismi belirlenecek. İşte, KGM kura çekilişi hakkında resmi internet sitesinden alınan detaylı bilgiler

2/5KGM KURA SONUÇLARI

KGM KURA SONUÇLARI

KGM kura sonuçları, 31 Mayıs'ta gerçekleşecek olan kura çekilişinin akabinde netlik kazanacak. Kura sonuçlarının 5 Haziran Pazartesi günü ilan edilmesi bekleniyor.

3/530 Mayıs 2023 (Salı) günü (Bugün) kura çekilişi yapılan iller

30 Mayıs 2023 (Salı) günü (Bugün) kura çekilişi yapılan iller

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars. (Kura çekilişi saat 10:00’da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kars ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

4/531 MAYIS (YARIN) KURA ÇEKİLİŞİ HANGİ İLLERDE YAPILACAK

31 MAYIS (YARIN) KURA ÇEKİLİŞİ HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Karabük, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 10:00’da Kastamonu ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.) ​ ​​ ​

5/512 BİN KİŞİ BELİRLENECEK

12 BİN KİŞİ BELİRLENECEK

3 bin kişinin istihdam edileceği KGM'de 9 bin kişilik de yedek kadro belirlenecek. Bu kadroda yer alanlar, asil kadroda yer alıp seçilemeyenler yerine değerlendirilecek

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#Kgm#Kgm Kura Sonuçları#Kgm Canlı Yayın