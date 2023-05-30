KGM KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN BİLGİSİ (KURA SONUCU): 2023 Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işçi alımı kura sonuçları saat kaçta açıklanacak?

KGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINLANACAK MI?

Karayolları işçi alımı kura çekimi işlemleri bugün başlıyor. KGM’den yapılan açıklamada il ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar adayın kura ile yerleştirme işlemleri , Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda Karayolları Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilecek.

Karayolları işçi alımı kura çekimi işlemleri, salonun kapasitesi kadar sınırlı sayıda (en fazla 500 katılımcı/istekli) izleyici alınacaktır.) Kura çekiminin canlı olup olmayacağına ilişkin resmi bir duyuru bulunmuyor. Ancak KGM kura çekilişinin kesintisiz bir şekilde kayda alınarak gerçekleşeceği belirtiliyor.