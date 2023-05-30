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KGM KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN BİLGİSİ (KURA SONUCU): 2023 Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işçi alımı kura sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Güncelleme Tarihi:

#Kgm#Kgm Kura Çekimi#Kgm Kura Sonuçları
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2023 11:31

KGM kura çekimi canlı yayını, saat 10.00'da başlayan kura çekilişi sonuçları ile merak konusu oldu. Bugün toplam 35 ilde kura çekimi gerçekleşecek. Bu iller arasında Adana, Hatay, Ankara, Bursa, Gaziantep gibi şehirler de yer alacak. 30 Mayıs Salı günü gerçekleşecek olan KGM kura çekilişinin akabinde ertesi gün de 41 ilin kura çekilişi tamamlanacak. KGM işçi alımı kura çekilişi sonuçları, bu iki günde yapılan çekilişlerin derlenmesiyle birlikte ortaya çıkacak. Peki, KGM kura çekimi canlı yayını nasıl izlenir? İşte, KGM kura sonuçları ve canlı yayın bilgileri

1/7KGM KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN BİLGİSİ (KURA SONUCU): 2023 Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işçi alımı kura sonuçları saat kaçta açıklanacak

Karayolları işçi alımı kura çekimi canlı olarak noter huzurunda çekilmeye başladı. Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek 3 bin işçi sonuçları kura çekimi yöntemiyle belirlenecek. İlan edilen kadro sayısının üç katı kadar aday sınav olmadan asil ve yedek aday belirlenecek. Kura çekimi işlemleri noter huzurunda Salı ve Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Bugün kura çekimi Adana ilinden başlayacak ve Kars ile sona erecek. Başvuru şartlarını sağlayan ve Karayolları’nda çalışmak isteyen binlerce aday “ KGM işçi alımı kurası canlı yayınlanacak mı? sorusuna cevap arıyor. Peki KGM işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? İşte, KGM işçi alımı kura çekimi detayları…

2/7KGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINLANACAK MI

KGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINLANACAK MI?

Karayolları işçi alımı kura çekimi işlemleri bugün başlıyor. KGM’den yapılan açıklamada il ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar adayın kura ile yerleştirme işlemleri , Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda Karayolları Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilecek.

Karayolları işçi alımı kura çekimi işlemleri, salonun kapasitesi kadar sınırlı sayıda (en fazla 500 katılımcı/istekli) izleyici alınacaktır.) Kura çekiminin canlı olup olmayacağına ilişkin resmi bir duyuru bulunmuyor. Ancak KGM kura çekilişinin kesintisiz bir şekilde kayda alınarak gerçekleşeceği belirtiliyor.

3/7KGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

KGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karayolları Genel Müdürlüğü kura çekimi illerin trafik koduna göre sıralı bir şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı gerçekleştirilecek. Kura çekimi işlemleri 30 Mayıs Salı günü saat 10:00’da başlayacak. İlk olarak Adana iliyle başlayan kura çekimi sırasıyla Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya ve Ankara illerinden devam edecek. Bugün son olarak ise Kart ili için çekiliş yapılacak. Kura çekimi 31 Mayıs Çarşamba günü de devam edecek.

4/7KARAYOLLARI İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI

KARAYOLLARI İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KGM 3 bin işçi alımı kura çekimi işlemleri tamamlandıktan sonra sonuçlar noter onayının ardından kgm.gov.tr adresinde bulunan duyurular kısmından ilan edilecek. Kura çekilişi, illerin trafik koduna göre sıralı bir şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı kesintisiz kayıt altına alınarak yapılacak. Çarşamba günü kura çekimi tamamlandıktan sonra KGM işçi alımı sonuçları ile birlikte asıl ve yedek adaylar belli olacak.

5/7KARAYOLLARI İŞÇİ ALIMI KURA TAKVİMİ 2023

KARAYOLLARI İŞÇİ ALIMI KURA TAKVİMİ 2023

30 Mayıs 2023 (Salı) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars. (Kura çekilişi saat 10:00’da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kars ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

 

31 Mayıs 2023 (Çarşamba) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:

Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Karabük, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 10:00’da Kastamonu ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

6/7KARAYOLLARI İŞÇİ ALIMI HANGİ KADROLARA YAPILACAK

KARAYOLLARI İŞÇİ ALIMI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

 -80 Ağır Makine Yağcısı,

- 37 Asfalt Usta Yardımcısı,

- 20 Aşçı Yardımcısı,

- 75 Aşçı,

- 288 Atölye Usta Yardımcısı,

- 144 Bakım İşçisi,

- 7 Beton Asfalt Serici Operatör Yardımcısı,

- 249 Bina ve Mal Bakıcısı,

- 631 Düz İşçi,

- 25 Elektrik Tesisat ve Bakım Ustası,

- 17 Elektrik Tesisatçısı,

 - 42 Elektronik Ustası,

- 59 Greyder Operatörü,

- 168 İş Makinası Operatörü,

- 374 Kalifiye İşçi,

- 51 Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik),

- 83 Laboratuvar ve Uygulama Tesis Ustası,

- 12 Makine Operatörü,

- 7 Marangoz,

- 15 Sıhhi Tesisatçı,

- 591 Sürücü Operatörü,

- 9 Traktör Operatörü,

- 15 Vinç Operatörü,

7/7KARAYOLLARI İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI

KARAYOLLARI İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI

Karayolları işçi alımı kura sonuçlarının 1 Haziran itibariyle açıklanması bekleniyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü kura çekimi ile düz işçi, bakım işçisi, Atölye yardımı işçisi, greyder operatörü, iş makinesi operatörü ve diğer onlarca kadroya alım gerçekleştirecek. KGM işçi alımı başvuruları 7 Mayıs tarihi itibariyle sona erdi. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar ise müracaat işlemlerini tamamladı. Öğrenim durumu, özel ve genel başvuru şartlarını sağlayan adaylar kura çekimlerinde isimleri yer alsa bile başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edildiği durumda işlemleri geçersiz sayılacak. KGM 3 bin işçi alımı kura çekimi iki günde tamamlanacak ve isim listesi şeklinde sonuçlar duyurulacak. Noter huzurunda yapılacak kura çekimi sonrasında adaylara herhangi bir sınav uygulanmayacak. Peki KGM 3 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Karayolları işçi alımı kura çekimi canlı yayınlanıyor mu? İşte, KGM işçi alımı sonuçları yedek ve asıl aday sorgulama ekranı

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