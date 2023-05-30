KGM KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN BİLGİSİ (KURA SONUCU): 2023 Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işçi alımı kura sonuçları saat kaçta açıklanacak?

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Karayolları Genel Müdürlüğü kura çekimi ile düz işçi, bakım işçisi, Atölye yardımı işçisi, greyder operatörü, iş makinesi operatörü ve diğer onlarca kadroya alım gerçekleştirecek. KGM işçi alımı başvuruları 7 Mayıs tarihi itibariyle sona erdi. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar ise müracaat işlemlerini tamamladı. Öğrenim durumu, özel ve genel başvuru şartlarını sağlayan adaylar kura çekimlerinde isimleri yer alsa bile başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edildiği durumda işlemleri geçersiz sayılacak. KGM 3 bin işçi alımı kura çekimi iki günde tamamlanacak ve isim listesi şeklinde sonuçlar duyurulacak. Noter huzurunda yapılacak kura çekimi sonrasında adaylara herhangi bir sınav uygulanmayacak. Peki KGM 3 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Karayolları işçi alımı kura çekimi canlı yayınlanıyor mu? İşte, KGM işçi alımı sonuçları yedek ve asıl aday sorgulama ekranı