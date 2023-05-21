KGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI 2023 || KGM 3 bin işçi alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KGM İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Karayolları 3 bin işçi alımı sonuçlarının duyurulması için önce kura çekimi işlemi yapılacak. KGM’den yapılan açıklamada “ İŞKUR tarafından gönderilen; başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl, ihtiyaç duyulacak sayıda yedek işçi kura ile belirlenecektir. Kura tarihi ve yeri kurumumuz resmi internet adresinde (www.kgm.gov.tr) daha sonra duyurulacaktır” ifadeleri kullanıldı. Henüz kura çekimi tarihine ilişkin bir bilgilendirme bulunmuyor.