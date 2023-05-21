KGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI 2023 || KGM 3 bin işçi alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KGM İŞÇİ ALIMI MESLEK GRUPLARI VE KONTENJANLARI
80 Ağır Makine Yağcısı,
37 Asfalt Usta Yardımcısı,
20 Aşçı Yardımcısı,
75 Aşçı,
288 Atölye Usta Yardımcısı,
144 Bakım İşçisi,
7 Beton Asfalt Serici Operatör Yardımcısı,
249 Bina ve Mal Bakıcısı,
631 Düz İşçi,25 Elektrik Tesisat ve Bakım Ustası,
17 Elektrik Tesisatçısı,
42 Elektronik Ustası,
59 Greyder Operatörü,
168 İş Makinası Operatörü,
374 Kalifiye İşçi,
51 Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik),
83 Laboratuvar ve Uygulama Tesis Ustası,
12 Makine Operatörü,
7 Marangoz,
15 Sıhhi Tesisatçı,
591 Sürücü Operatörü,
9 Traktör Operatörü,
15 Vinç Operatörü