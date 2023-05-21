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KGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI 2023 || KGM 3 bin işçi alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Güncelleme Tarihi:

#KGM İşçi Alımı#KGM 3 Bin İşçi Alımı#KGM İşçi Alımı Kura
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2023 17:38

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 3 bin işçi alımı başvuruları 5 günlük zamanın diliminin ardından sonlandı. Başvuruların ardından gözler KGM işçi alımı kura sonuçları için gelecek açıklamaya çevrildi. KGM işçi alımı en fazla 288 Atölye Usta Yardımcısı, 249 Bina ve Mal Bakıcısı, 631 Düz İşçi ve 374 Kalifiye İşçi branşlarında olacak. Peki, KGM 3 bin işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 KGM işçi alımı sonuçları sorgulama ekranı...

1/4KGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI 2023 || KGM 3 bin işçi alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak

KGM kura çekimi ardından, kura sonuçları asıl ve yedek aday listesi yayımlanacak. İŞKUR üzerinden gerçekleşen KGM işçi alımı başvuruları 2-7 Mayıs tarihlerinde yapıldı. Başvuruları 5 gün süren KGM işçi alımı kura sonuçları için gözler yapılacak olan açıklamaya çevrildi. İşe alınacak işçiler ise 2 aylık deneme süresine tabi tutulacak. Peki, KGM işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KGM işçi alımı sonuçları sorgulama bilgileri...

2/4KGM İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI

KGM İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Karayolları 3 bin işçi alımı sonuçlarının duyurulması için önce kura çekimi işlemi yapılacak. KGM’den yapılan açıklamada “ İŞKUR tarafından gönderilen; başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl, ihtiyaç duyulacak sayıda yedek işçi kura ile belirlenecektir. Kura tarihi ve yeri kurumumuz resmi internet adresinde (www.kgm.gov.tr) daha sonra duyurulacaktır” ifadeleri kullanıldı. Henüz kura çekimi tarihine ilişkin bir bilgilendirme bulunmuyor.

3/4KGM İŞÇİ ALIMI ADAY LİSTESİ SORGULAMA

KGM İŞÇİ ALIMI ADAY LİSTESİ SORGULAMA

Kura çekimi sonrasında işçi olarak atanmak için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirmeişlemleri Genel Müdürlüğümüz internet adresinin (www.kgm.gov.tr) duyurular kısmında daha sonra ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

 

4/4KGM İŞÇİ ALIMI MESLEK GRUPLARI VE KONTENJANLARI

KGM İŞÇİ ALIMI MESLEK GRUPLARI VE KONTENJANLARI

80 Ağır Makine Yağcısı,
37 Asfalt Usta Yardımcısı,
20 Aşçı Yardımcısı,
75 Aşçı,
288 Atölye Usta Yardımcısı,
144 Bakım İşçisi,
7 Beton Asfalt Serici Operatör Yardımcısı,
249 Bina ve Mal Bakıcısı,
631 Düz İşçi,25 Elektrik Tesisat ve Bakım Ustası,
17 Elektrik Tesisatçısı,
42 Elektronik Ustası,
59 Greyder Operatörü,
168 İş Makinası Operatörü,
374 Kalifiye İşçi,
51 Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik),
83 Laboratuvar ve Uygulama Tesis Ustası,
12 Makine Operatörü,
7 Marangoz,
15 Sıhhi Tesisatçı,
591 Sürücü Operatörü,
9 Traktör Operatörü,
15 Vinç Operatörü

 

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