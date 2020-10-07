KGM 170 personel alımı yapıyor! İşte, KPSS 2020/13 başvuru şartları hakkında detaylar

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 170 personel alımı ile bünyesine yeni çalışanlar katmaya hazırlanıyor. Merkez ve Taşra teşkilatında görevlendirilmek için istihdam edilecek olan KGM 170 personel alımı, KPSS B grubu puan sıralaması ile yapılacak. Adaylar, 7-12 Ekim tarihleri arasında tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. İşte, KPSS 2020/13 KGM 170 personel alımı başvuru işlemi ve tercih kılavuzu hakkında bazı bilgiler
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KGM personel alımı ile bünyesinde 170 personel istihdamı sağlamak isteyen müdürlük, ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan KPSS-2020/13 tercih kılavuzu ile birlikte tercih işlemlerini kabul etmeye başladı. 7-12 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacak olan tercih işlemleri, ÖSYM tarafından değerlendirilecek ve sonuçları ile birlikte duyurulacak. İşte, KGM personel alımı tercih kılavuzu ve detaylı bilgiler
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Adayların, aşağıdaki linkte verilen kılavuzda lisans düzeyinde ilan edilen sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için22 Temmuz 2018 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2018-KPSS Lisans); ön lisansdüzeyinde ilan edilen sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için ise 4 Kasım 2018 tarihinde yapılmış olanKamu Personel Seçme Sınavına (2018-KPSS Ön Lisans) girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSSpuanını almış olmaları gerekir.
Yerleştirme ücreti 20,00 TL’dir. Adaylar tercihlerini yaptıktan sonra yerleştirme ücretini yatıracaklardır. Yerleştirmeücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahiledilmeyecektir. Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek vedevredilmeyecektir. Yerleştirme ücretini banka şubesinden yatıracak adaylar, bankaların çalışma saatlerini gözönündebulundurmalıdır. Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden yerleştirme ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını gözönünde bulundurmalıdır.
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylarhariç)
Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylarhariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
*Yerleştirme ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanındankredi kartı /banka kartıyla da yatırılabilecektir.