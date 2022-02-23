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KGF kredisi başvuruları nasıl yapılır? KGF destekli kredi 2022 başvuru şartları

#KGF Kredisi#Kgf Destek Kredisi#Kgf Kredi Başvuru

KGF kredisi başvuruları başladı. Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) 60 milyar liralık yatırım, ihracat ve işletme harcamaları destek paketleri için başvuru yapmak isteyenler şartları araştırıyorlar. Yatırım ve yatırıma bağlı işletmeler Yatırım Destek Paketi’nden yararlanabilecek. Peki, KGF destekli kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte KGF başvuru şartları ve detaylar

1/3KGF kredisi başvuruları nasıl yapılır KGF destekli kredi 2022 başvuru şartları

KGF kredisi başvuru şartları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. KGF destekli kredi başvuru şartları ve kredi veren bankalar merak ediliyor. Yatırım yapmayı planlayan KOBİ ve KOBİ dışı tüm işletmelerin yararlanabileceği Yatırım Destek Paketi’nde işletme kredilerinin vadesi asgari 6 ay, anapara ödemesiz dönemi en fazla 1 yıl olmak üzere azami 5 yıldır. Yatırım kredilerinin vadesi asgari 6 ay, anapara ödemesiz dönemi en fazla 3 yıl olmak üzere azami 10 yıldır.

2/3KGF KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

KGF KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

Yararlanıcıların Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş ve yurtiçinde veya Türkiye’deki Serbest Bölgelerde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişi işletmelerden biri olması şartı aranır.

Yararlanıcı hakkında ve yararlanıcı ve/veya ortaklarının ayrı ayrı ya da birlikte % 25 ve üzeri hisse ile ortak olduğu şirketler hakkında, krediye başvuru sırasında iflas kararı, fesih, iflas erteleme kararı, iflas erteleme tedbir kararı ve konkordato kararı olmaması koşulu aranır. Bu koşul Bankanın kayıtlarından anlaşılamadığı takdirde yararlanıcıdan alınan yazılı beyan ile tamamlanır.

Yararlanıcının Bankaya başvuru tarihine göre Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezinden alınmış son Kredi Limit, Kredi Risk, Tasfiye Olunacak Alacaklar Raporunda “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca donuk alacak olarak sınıflandırılmamış olması ve 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca “Tasfiye Olunacak Alacaklar ile Zarar Niteliğindeki Alacaklar” hesabında izlenen alacaklar niteliğinde olmaması.

İşbu Protokol kapsamında yararlanıcılara yapılacak olan kredi tahsisinde KGF’ye önceki dönemlere ilişkin ödenmemiş komisyon borcunun bulunmaması şartı aranır.

3/3KGF KREDİSİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR

KGF KREDİSİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KGF’nin kefaletinden yararlanmak isteyen işletmelerin, Kredi Verenlerden kullanacakları krediler için KGF’nin ortağı olan Kredi Veren’den herhangi birine başvuruda bulunmaları yeterli olacaktır. Ayrıca, KGF’ye ortak olan Bankaların hakim ortağı olduğu veya KGF’ye ayrıca ortak olan finansal kiralama ve finansman şirketlerinden temin edilecek finansman için de işletmeler bu kuruluşlardan herhangi birine başvuruda bulunulabilmektedir.

KGF kredisi veren bankalar arasında Akbank T.A.Ş, T.Garanti Bankası A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş., Türk Ekonomi Bankası A.Ş.,  Vakıf Katılım Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş.,  QNB Finansbank A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Denizbank A.Ş., Şekerbank T.A.Ş., T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Ziraat Katılım Bankası A.Ş. yer alıyor.

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