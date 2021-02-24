‘Keşke ülkemizde olsaydık’ diyoruz

Saim Aygün (56 yaşında / Hasır Restoran’ın sahibi): “İnanın bir gün gelip de böyle bir salgının içine düşeceğimize, tüm dünyayı etkileyeceğine asla inanmazdım. Hâlâ da tüm bu yaşadıklarımıza bir anlam veremiyorum. Acaba bu bir proje mi, yoksa bu gerçek bir salgın mı? İşletme olarak Berlin’de toplam 17 restoranımız var ancak biz bunların sadece üçünde hizmet verebiliyoruz. Tüm personel maaşları düzenli ödeniyor, sadece bazı ev sahipleriyle kira sorunları yaşıyoruz. Biz de devletten yardım talebinde bulunduk ve ‘Bu kadar işletmemiz var, çoğu da kapalı’ dedik. Ancak Alman maliyesi, ‘Siz büyük bir grupsunuz, o nedenle sizi kapsamıyor’ dediler ve bize ödenek çıkmadı. O nedenle tabi ki biz de hem maddi hem de manevi büyük zorluk yaşıyoruz. Ancak en büyük tesellimiz, çok şükür sağlıklıyız, müşterilerimize en iyi şekilde servis vermeye devam ediyoruz.”