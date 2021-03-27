Keşke 40 yaşından sonra Jennifer gibi görünsek!

Dünyada 40 yaş üzerinde olup da görüntüsü en çok beğenilen kişinin Jennifer Lopez olduğu ortaya çıktı.
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40 yaşını geçtikten sonra hangi ünlüye benzemek istersiniz? Sizi bilmiyoruz ama düzenlenen bir ankette, 40 yaşını geride bırakan kadınların şu anda 51 yaşında olan iki çocuk annesi Jennifer Lopez'e benzemek istediği ortaya çıktı.
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İngiltere'de bulunan Glowday'in yaptığı anketin sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 38'i son dönemde nişanlısı Alex Rodriguez ile inişli çıkışlı ilişkisiyle konuşulan JLo'ya benzemekten mutluluk duyacağını belirtti.
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Kadınlar arasında listenin ikinci sırasında 52 yaşındaki oyuncu Jennifer Aniston bulunuyor. Onun gibi görünmek isteyenlerin oranı ise yüzde 34.
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Son dönemde Kanye West ile boşanma haberleriyle gündemde olan 40 yaşındaki Kim Kardashian, üçüncü sırada.
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Geçip giden yıllara meydan okuyan 52 yaşındaki Will Smith bu listede dördüncü, erkek ünlüler arasında ise birinci sırada.
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Smith'in ardından 46 yaşındaki dört çocuk annesi Victoria Beckham var. Eşi David Beckham da onun ardından altıncı sırada yer alıyor.
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57 yaşındaki Brad Pitt listenin yedinci sırasında. onu 50 yaşındaki model Naomi Campbell izliyor.
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Yıllara meydan okuyan bir başka ünlü, 58 yaşındaki Tom Cruise da dokuzuncu sırada yer aldı.