Kesişme; İyi Ki Varsın Eren filminin oyuncuları dikkat çekti: Kesişme İyi ki Varsın Eren oyuncuları kimler konusu ne?

KESİŞME İYİ Kİ VARSIN FİLMİNİN KONUSU NE?

Filmde, mavi ve yeşilin muhteşem buluşmasına tanık olunan Karadeniz’deki bir ailenin, vatan ve insan sevgisini her şeyden önde tutan bir astsubayın yaşamlarından kesitler yer alıyor. Trabzonsporlu ünlü futbolcu Abdülkadir Ömür’ün, Eren ve kardeşleriyle aynı takımda oynadığı maç sahnesi ve sıcak Anadolu insanının bilinmeyen yönlerini sergileyen sahneler de büyük ilgi çekiyor.