Kesişme; İyi Ki Varsın Eren filminin oyuncuları dikkat çekti: Kesişme İyi ki Varsın Eren oyuncuları kimler konusu ne?
Şehit Eren Bülbül'ün hayatını anlatan ’Kesişme: İyi ki Varsın Eren’ filmi 1 Ocak tarihinde vizyona girdi. Trabzon’un Maçka ilçesinde 2017’de Mehmetçik’in teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hikayesinin anlatıldığı film sinemaseverler tarafından yoğun ilgi gördü. Yapımcılığını Mustafa Uslu'nun yönetmenliğini Özer Feyzioğlu'nun üstlendiği TRT ortak yapımı “Kesişme; İyi ki Varsın Eren oyuncuları arasında başarılı isimler yer alıyor. Peki, Kesişme İyi ki Varsın Eren oyuncuları kimler, konusu ne? İşte, filmle ilgili ayrıntılı bilgiler.
Kesişme İyi ki Varsın Eren oyuncu kadrosu ve konusu sinemaseverlerin dikkatini çekti. i TRT ortak yapımı “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak'ta vizyona girdi. Türkiye’de 350 sinema salonunda, yurt dışında ise Almanya, Avusturya, Fransa, Belçika, İngiltere, Azerbaycan, Norveç ve Danimarka’da aynı anda beyaz perde ile buluşan filmin oyuncuları da gündeme geldi. Usta oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik rolünde yer alırken, Trabzonlu genç oyuncu Rahman Beşel Eren Bülbül'ü canlandırdı.
KESİŞME İYİ Kİ VARSIN EREN OYUNCULARI KİMLER?
TRT ortak yapımı “Kesişme; İyi ki Varsın Eren”in yapımcılığını Mustafa Uslu, yönetmenliğini Özer Feyzioğlu üstleniyor. Usta oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik rolüyle müthiş bir performans sergilediği filmde, Trabzonlu genç oyuncu Rahman Beşel Eren Bülbül, Alayça Öztürk Cemile Gedik, Mutlunur Lafçı Ayşe Bülbül ve Emir Çiçek ise Hasan Bülbül karakterlerini başarıyla canlandırdı.
Müziklerini Fahir Atakoğlu’nun yaptığı “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filminin senaryosunu Mert Dikmen, Alper Uyar ve Özer Feyzioğlu kaleme aldı.
KESİŞME İYİ Kİ VARSIN FİLMİNİN KONUSU NE?
Filmde, mavi ve yeşilin muhteşem buluşmasına tanık olunan Karadeniz’deki bir ailenin, vatan ve insan sevgisini her şeyden önde tutan bir astsubayın yaşamlarından kesitler yer alıyor. Trabzonsporlu ünlü futbolcu Abdülkadir Ömür’ün, Eren ve kardeşleriyle aynı takımda oynadığı maç sahnesi ve sıcak Anadolu insanının bilinmeyen yönlerini sergileyen sahneler de büyük ilgi çekiyor.
Hiçbir zaman unutulmayacak şehitlerin anısına çekilen “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filmi, gerçek yaşam öykülerinden uyarlanan, izleyicinin içine işleyen senaryosu, duygu yüklü sahneleri, muhteşem oyuncu kadrosu ve Anadolu’nun büyüleyici güzelliklerini sergileyen görüntüleriyle Türk sinema tarihinde önemli yer ediniyor.