Kesişme İyi ki Varsın Eren filmi ne zaman çıkacak, oyuncuları kimler? İşte Kesişme İyi ki Varsın Eren yayın tarihi ve konusu
Kesişme; İyi ki Varsın Eren filmi için geri sayım başladı. Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hayatını konu edinen TRT Ortak Yapımı “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filmi beyaz perdeye gelmek için çekimlerini tamamladı. Senaryosunu Mert Dikmen, Alper Uyar ve Özer Feyzioğlu’nun kaleme aldığı filmin başrolünü İsmail Hacıoğlu, Rahman Beşel, Alayça Öztürk gibi oyuncular paylaşıyor. Peki, Kesişme; İyi ki Varsın Eren filmi ne zaman çıkacak, oyuncuları kimler? İşte, Kesişme; İyi ki Varsın Eren filmi oyuncu kadrosu, konusu ve yayın tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler.
Kesişme; İyi ki Varsın Eren filmi oyuncuları ve konusu sinemaseverlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. 11 Ağustos 2017 tarihinde şehit olan iki kahramanın hayatlarını konu alan “Kesişme; İyi ki Varsın Eren”in üçüncü tanıtımı ile yayın tarihi de belli oldu. “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filmi, Eren Bülbül’ün doğum günü olan 1 Ocak 2022 tarihinde vizyondaki yerini alacak.
KESİŞME İYİ Kİ VARSIN EREN FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hayatını konu edinen TRT Ortak Yapımı “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filminin üçüncü tanıtımı yayınlandı. Film, şehit Eren Bülbül’ün doğum günü olan 1 Ocak’ta vizyona girecek.
11 Ağustos 2017 tarihinde şehit olan iki kahramanın hayatlarını konu alan “Kesişme; İyi ki Varsın Eren”in üçüncü tanıtımını sosyal medya hesabından paylaşan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, “TRT ortak yapımı ‘Kesişme; İyi ki Varsın Eren’ sinema filmi, Şehidimiz Eren Bülbül’ün doğum günü olan 1 Ocak’ta vizyona giriyor. Maçka’dan yükselen cesaret, feraset ve yiğitliğin sesi tüm dünyada yankılanacak. Rahmet ve minnetle” ifadelerini kullandı.
11 Ağustos 2017 tarihinde şehit olan iki kahramanın hayatlarını konu alan “Kesişme; İyi ki Varsın Eren”in üçüncü tanıtımını sosyal medya hesabından paylaşan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, “TRT ortak yapımı ‘Kesişme; İyi ki Varsın Eren’ sinema filmi, Şehidimiz Eren Bülbül’ün doğum günü olan 1 Ocak’ta vizyona giriyor. Maçka’dan yükselen cesaret, feraset ve yiğitliğin sesi tüm dünyada yankılanacak. Rahmet ve minnetle” ifadelerini kullandı.
OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Yapımcılığını Mustafa Uslu, yönetmenliğini Özer Feyzioğlu’nun üstlendiği, İsmail Hacıoğlu, Rahman Beşel, Alayça Öztürk, Mutlunur Lafçı ve Emir Çiçek’in başrolleri paylaştığı filmin müziklerini ise Fahir Atakoğlu yaptı.
FİLMİN KONUSU NE?
Senaryosunu Mert Dikmen, Alper Uyar ve Özer Feyzioğlu’nun kaleme aldığı filmde, iki şehidin hayat hikayesi, ülkemizde yaşanan terör gerçeği, Anadolu, Karadeniz’deki çetin yaşam şartlarıyla amansızca mücadele eden çalışkan, fedakâr, sevgi yüklü insanların yaşamlarından kesitlerle beyaz perdeye yansıtılacak.
Filmin üçüncü tanıtımında, mavi ve yeşilin muhteşem buluşmasına tanık olunan Karadeniz’deki bir ailenin, vatan ve insan sevgisini her şeyden önde tutan bir astsubayın yaşamlarından kesitler yer alıyor. Trabzonsporlu ünlü futbolcu Abdülkadir Ömür’ün, Eren ve kardeşleriyle aynı takımda oynadığı maç sahnesi ve sıcak, samimi Anadolu insanının bilinmeyen yönlerini sergileyen sahneler de büyük ilgi çekiyor.
Hiçbir zaman unutulmayacak şehitlerin anısına çekilen “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filmi, gerçek yaşam öykülerinden uyarlanan, izleyicinin içine işleyen senaryosu, duygu yüklü sahneleri, muhteşem oyuncu kadrosu ve Anadolu’nun büyüleyici güzelliklerini sergileyen görüntüleriyle Türk sinema tarihinde önemli bir eser olarak yerini alacak.