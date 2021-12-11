Kesişme İyi ki Varsın Eren filmi ne zaman çıkacak, oyuncuları kimler? İşte Kesişme İyi ki Varsın Eren yayın tarihi ve konusu

Kesişme; İyi ki Varsın Eren filmi oyuncuları ve konusu sinemaseverlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. 11 Ağustos 2017 tarihinde şehit olan iki kahramanın hayatlarını konu alan “Kesişme; İyi ki Varsın Eren”in üçüncü tanıtımı ile yayın tarihi de belli oldu. “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filmi, Eren Bülbül’ün doğum günü olan 1 Ocak 2022 tarihinde vizyondaki yerini alacak.