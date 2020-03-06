Kesenin ağzını açtı! Ali Ağaoğlu'ndan sevgilisine büyük jest

2007 yılında Miss Model of Turkey’de birinci olan Yıldırımer’in, uzun zamandır Ağaoğlu’nun sevgilisi olduğu biliniyor. Daha önce Yıldırımer’e ev hediye eden Ali Bey, sevgilisi için yine kesenin ağzına açmış ve bu kez 275 bin TL’lik bir Mercedes C200 almış. Ve duyduğuma göre bu otomobil, bir barışma hediyesiymiş...