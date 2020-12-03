Kervan Gıda hisse ne zaman işlem görecek? KRVGD işlem tarihi belli oldu
Kervan Gıda hisseleri ne zaman işlem görecek sorusu pek çok yatırımcının gündeminde yer almaya devam ediyor. Halka arz ile milyonlarca liralık hisseyi piyasaya açan Kervan Gıda, KRVGD kodu ile işlem görecek. Norveç'e 4 milyon liralık hisse satışı gerçekleştiren Kervan Gıda, ilk işlem tarihi ile gündemde yer alıyor. Peki, Kervan Gıda hisse ne zaman işlem görecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Kervan Gıda halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından ilk işlem günü için geri sayıma başladı. Borsa İstanbul'da işlem görecek olan Kervan Gıda, ilk işlem gününde yakından takip edilecek. Peki, Kervan Gıda halka arz ilk işlem ne zaman gerçekleşecek? İşte, o detaylar
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KERVAN GIDA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Kervan Gıda ilk işlemini 9 TL'den 4 Aralık Cuma günü yapacak. Borsa İstanbul'da çalınacak gong ile Kervan Gıda'nın borsa işlemleri start alacak.
Kervan Gıda halka arz büyük bir katılımla sona erdi. Şirkete yabancı fonların da ilgisi vardı. Oyak Yatırım, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımladığı bir bildiride şirketin halka arzında yüzde beşten fazla pay alanların tablosunu paylaştı. Tabloya göre, Norveç Varlık Fonu (Norges Bank Investment Management) halka arz edilen payların yüzde 7.7’sini satın aldı. Satın alınan payların nominal tutarı TL bazında 4 milyon oldu. Norveç varlık fonunun 74 ülkede 9 bin 202 adet şirkette yatırımı bulunuyor. Fonun büyüklüğü ise 10.8 trilyon NOK yani yaklaşık 1.2 trilyon dolara tekabül ediyor.
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Kervan Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Başar, “Süreç boyunca gördüğümüz büyük ilgiden dolayı mutluyuz. Halka arz gelirinin yüzde 55’i ile Avrupa’da yeni bir yatırım/satın alım yapmayı hedefliyoruz. İç pazara yönelik olarak ise kaynağın yüzde 25 ile yapılmakta olan yatırımların fonlanmasını ve fabrika binası satın alımının finanse edilmesini düşünüyoruz. Kalan yüzde 20’lik kısım ile de kurumun finansal yapımızın daha da güçlendirilmesini amaçlıyoruz” dedi.