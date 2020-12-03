Kervan Gıda hisse ne zaman işlem görecek? KRVGD işlem tarihi belli oldu

KERVAN GIDA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK? Kervan Gıda ilk işlemini 9 TL'den 4 Aralık Cuma günü yapacak. Borsa İstanbul'da çalınacak gong ile Kervan Gıda'nın borsa işlemleri start alacak.



Kervan Gıda halka arz büyük bir katılımla sona erdi. Şirkete yabancı fonların da ilgisi vardı. Oyak Yatırım, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımladığı bir bildiride şirketin halka arzında yüzde beşten fazla pay alanların tablosunu paylaştı. Tabloya göre, Norveç Varlık Fonu (Norges Bank Investment Management) halka arz edilen payların yüzde 7.7’sini satın aldı. Satın alınan payların nominal tutarı TL bazında 4 milyon oldu. Norveç varlık fonunun 74 ülkede 9 bin 202 adet şirkette yatırımı bulunuyor. Fonun büyüklüğü ise 10.8 trilyon NOK yani yaklaşık 1.2 trilyon dolara tekabül ediyor.