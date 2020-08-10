Kerope Çilingir kimdir? İşte Matild Manukyan'ın tek mirasçısı Kerope Çilingir hakkında merak edilenler

DAVALAR DEVAM EDİYOR Kerope Çilingir, son iki yıldır hem genelev patroniçesi Matild Manukyan’ın mirasına ortak olmak isteyen Muşlu Bekiran aşiretine mensup 36 kişiyle, hem de kendi ailesiyle mahkemelik olmuştu.



Kerope Çilingir’e ilk davayı Manukyan’ın mirasına ortak olmak isteyen 36 kişi açmıştı. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne iki yıl önce açılan tereke davasında 36 mirasçı Kerope Çilingir’in Manukyan’ın oğlu olmadığını öne sürmüştü. Dilekçede, “Matild Manukyan, hem babasının hem de halası Susan Chah Mouradian’ın mirasına konmuştur. O öldükten sonra da müvekkillerime geçmesi gereken tüm mal varlığına Kerope Çilingir konmuştur” demişti. Mahkeme geçen yıl ara kararını açıklamış ve gelen nüfus kayıtlarındaki bilgilere göre Matild Manukyan’ın çıkan tüm mal varlıkları üzerine tedbir kararı konulmasını hükmetmişti.



Tereke davası devam ederken Kerope Çilingir’in kızı Dora Çilingir, babasının uzun bir süre ortadan kaybolduğunu, bir otel odasında yarı ölü halde bulunduğunu iddia ederek vesayet altına alınması için dava açmıştı. Babasının akıl sağlığının yerinde olmadığını ve 2019 Haziran’da Neslihan Çilingir ile evlendiğini öne süren Dora Çilingir evlenmenin iptalini istemişti. Dilekçede, “Kerope Çilingir, özel bir hastanede tedavi edilirken Neslihan Çilingir ve çevresindekiler tarafından hastaneden izinsiz çıkarılıp evlendirilmiştir” denilmişti.