Kerope Çilingir kimdir? İşte Matild Manukyan'ın tek mirasçısı Kerope Çilingir hakkında merak edilenler
Genelev patroniçesi ve vergi rekortmeni Matild Manukyan’ın milyonlarca liralık servetinin tek mirasçısı 80 yaşındaki Kerope Çilingir'in geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmesinin ardından, Kerope Çilingir hakkında vatandaşların araştırmaları hız kazandı. Peki, Kerope Çilingir kimdir?
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Genelev patroniçesi Matild Manukyan’ın mirasına ortak olmak isteyen kişilerle ve kızı ile hukuk mücadelesi devam eden Kerope Çilingir'in vefatı, gözleri bu isme çevirdi. 80 yaşındaki Kerope Çilingir'in ölümünün ardından vatandaşlar da konuya dair araştırma yapmaya başladı. İşte, Manukyan'ın tek mirasçısı Kerope Çilingir hakkında merak edilenler...
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Kerope Çilingir, 1940 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Nüfus kayıtlarına göre babası Aram Çilingir, annesi Matild Manukyan.
Annesi Matild Manukyan!dan kalan taksi işletmesi sağlayan Rent A Car şirketi olan Kerope Çilingir, ilk evliliğini 1963 tarihinde Sevil Çilingir ile yaptı. Sevil Çilingir ile olan evliliğinden 1960 yılında Mayk Çilingir isimli oğlu, 1970’de kızı Dora Çilingir ve 1971’de diğer kızı Linda Çilingir dünyaya geldi. Kerope Çilingir’in Nektar hanımdan da 1976 tarihinde İlda Çilingir adında bir kız çocuğu oldu.
Kerope Çilingir, 2002 tarihinde Şişli 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde Sevil Çilingir’den boşandı. Kerope Çilingir’in oğlu Mayk, bir süre sonra hayatını kaybetti. Kerope Çilingir, ikinci evliliğini geçen yıl Neslihan Karaman ile yapmıştı.
Kerope Çilingir, uzun süredir kısmi felç, yüksek tansiyon, şeker ve bunama hastalıkları nedeniyle Amerikan Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Çilingir, 5 Ağustos tarihinde hayatını kaybetti.
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DAVALAR DEVAM EDİYOR
Kerope Çilingir, son iki yıldır hem genelev patroniçesi Matild Manukyan’ın mirasına ortak olmak isteyen Muşlu Bekiran aşiretine mensup 36 kişiyle, hem de kendi ailesiyle mahkemelik olmuştu.
Kerope Çilingir’e ilk davayı Manukyan’ın mirasına ortak olmak isteyen 36 kişi açmıştı. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne iki yıl önce açılan tereke davasında 36 mirasçı Kerope Çilingir’in Manukyan’ın oğlu olmadığını öne sürmüştü. Dilekçede, “Matild Manukyan, hem babasının hem de halası Susan Chah Mouradian’ın mirasına konmuştur. O öldükten sonra da müvekkillerime geçmesi gereken tüm mal varlığına Kerope Çilingir konmuştur” demişti. Mahkeme geçen yıl ara kararını açıklamış ve gelen nüfus kayıtlarındaki bilgilere göre Matild Manukyan’ın çıkan tüm mal varlıkları üzerine tedbir kararı konulmasını hükmetmişti.
Tereke davası devam ederken Kerope Çilingir’in kızı Dora Çilingir, babasının uzun bir süre ortadan kaybolduğunu, bir otel odasında yarı ölü halde bulunduğunu iddia ederek vesayet altına alınması için dava açmıştı. Babasının akıl sağlığının yerinde olmadığını ve 2019 Haziran’da Neslihan Çilingir ile evlendiğini öne süren Dora Çilingir evlenmenin iptalini istemişti. Dilekçede, “Kerope Çilingir, özel bir hastanede tedavi edilirken Neslihan Çilingir ve çevresindekiler tarafından hastaneden izinsiz çıkarılıp evlendirilmiştir” denilmişti.