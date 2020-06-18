Kerimcan Durmaz sessizliğini bozdu! Caner Çalışır ile konuşmuyor muydu?

Dedikodu yapıp prim kasmayın! Bir yerlere çıkıp konuşacak gücüm yoktu. Zamanla toparlıyorum, hayat ne kadar gerçekse ölümde aynı şekilde. Çok zor bir durum, her şeyi birlikte yaptığın bir arkadaşınızın hayattan gittiğini düşünün! Lütfen acımızı daha fazla deşmeyin. Ölen birinin arkasından dedikodu yapıp, pirim kasmak yerine dua edin tek ricam bu...