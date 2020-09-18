Kerim bebek geldi

Hamdi Akın’a torun müjdesi haberiyle Pelin Akın-Cem Baver Özalp çiftinin bebek beklediğini ilk defa bu köşede sizlere duyurmuştum. Bebeğin doğduğu haberini vermek de yine bana nasip oldu. 2016 yılında yapılan düğün töreniyle hayatlarını birleştiren Martaş Otomotiv’in genç yöneticisi Cem Baver Özalp ve Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp, evliliklerini bir bebekle taçlandırdı.Maslak’taki özel bir hastanede doğum yapan Pelin Hanım, 3 kilo 450 gram ağırlığında dünyaya gelen oğlunun adını Kerim koydu.
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Hamdi Akın
Doğum sonrası aile yakınları haricinde kimseyi hastaneye kabul etmeyen çift, bebek görmeye gelmek isteyen dostlarından biraz sabretmelerini rica etti.Pelin Hanım ve Cem Bey’i tebrik ediyor, minik Kerim’e de hayırlı ömürler diliyorum.
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Detoks yaptı
Sevilen model ve sunucu Burcu Esmersoy, hem yoğun programına ara vermek hem de detoks yapmak için soluğu bu yazın en popüler sağlıklı yaşam kliniği ve otelinde aldı. Le Meridien Bodrum Beach Resort’ün çatısı altındaki Vitalica Wellness’ta 3 gün kalan Esmersoy, günlük yaşamın yorgunluğundan ve stresinden arındıran bir programa katılarak enerji depoladı. Detoks tatili boyunca günlerini kitap okuyarak geçiren güzel sunucu, sosyal medya detoksu da yaptı.
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Gelenek bozulmuyor
Cem Boyner’in ikiz kızlarından Ayşe Boyner, kasım ayında sevgilisi Cem Telvi ile nikâh masasına oturuyor. Ayşe Hanım da geleneği bozmayacak, kardeşleri Emine ve Elif Boyner gibi babaevinde evlenecek.Cem Boyner’in çocuklarına olan düşkünlüğünü bilmeyen yok. İlk evliliğini yaptığı Bilgün Dereli’den üç kızı olan Boyner, iki kızının mürüvvetini görmüştü. Şimdi sıra üçüncü kızında...Ayşe Boyner, kasım ayında 3 yıllık sevgilisi Cem Telvi ile nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor. Ayşe Boyner de geleneği bozmayacak, babaevinde “dünya evine” girecek!En küçük kızı Emine Boyner’i 2012 yılında Ayvalık’taki evinde zeytinyağı kralı Ali Kürşat’la evlendiren Cem Bey, geçen şubat ayında da ikiz kızlarından Elif Boyner’i kimya mühendisi Cihan Ayger’le Kanlıca’daki yalısında evlendirmişti. Cem Bey, şimdi ikizlerden Ayşe Boyner’in mürüvvetini görmek için gün sayıyor. Ayşe Boyner de ikizi gibi, babasının Kanlıca’daki yalısında nikâh masasına oturacak. Pandemi nedeniyle görkemli bir düğün yapmayacak olan Ayşe Hanım ve Cem Bey, zaten mütevazı yaşam tarzlarıyla tanınıyor.İkili hem doğaya hem de sağlıklı beslenmeye meraklı. Öyle ki Cem Telvi, gıda sektöründe faaliyet gösteren sanayici ailesinin yanında yetiştikten sonra bitkisel süt üretimine soyunmuş. Telvi’ye en büyük desteği ise Ayşe Boyner veriyor.
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Her şey kesintisiz eğitim için
Küresel pandemi, eğitim sürecini ciddi biçimde etkiledi. Milli Eğitim Bakanlığı’yla birlikte özel okullar da öğrencilerin bu süreçten minimum etkilenmesi için yoğun bir çalışma içine girdi. O okullardan biri de İzmir’de 11 kurumda toplam 4 bin 500 öğrenci, 500 öğretmenle eğitim sunan Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları. Geçtiğimiz günlerde tanıştığım Oğuzhan Özkaya, pandemi döneminde eğitimin kesintiye uğramaması için her eğitimci gibi büyük çaba sarf ettiklerini anlattı. 300 adet akıllı tahtayı okullardan söküp öğretmenlerinin evlerinin salonuna takan, 200 öğretmenine de tablet ve laptop dağıtan Özkaya, anaokulundan lise son sınıfa kadar tüm öğrencilere kesintisiz online eğitim olanağı sunduklarını da söylüyor.
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Ayrıca pandeminin başlangıcından itibaren okulun tekstil atölyesini maske ve korumalı tulum üretim atölyesine dönüştürerek günde ortalama 700 maske üretip ücretsiz dağıtmışlar.Okulda, ahşap, medya, binicilik, tarım, hayvancılık gibi birçok atölye bulunduğunu anlatan Özkaya, başarılarının sırrının üretim ve yeniliğe açık olmalarına dayandığını söyledi.Oğuzhan Özkaya, bir öğrencinin hayaliyle yola çıkarak, THY’den 1 milyon TL’ye uçak aldıklarını ve bu uçağın içinde robotik kodlama dersleri verdiklerini de belirtti.