Kerim bebek geldi

Gelenek bozulmuyor Cem Boyner’in ikiz kızlarından Ayşe Boyner, kasım ayında sevgilisi Cem Telvi ile nikâh masasına oturuyor. Ayşe Hanım da geleneği bozmayacak, kardeşleri Emine ve Elif Boyner gibi babaevinde evlenecek.Cem Boyner’in çocuklarına olan düşkünlüğünü bilmeyen yok. İlk evliliğini yaptığı Bilgün Dereli’den üç kızı olan Boyner, iki kızının mürüvvetini görmüştü. Şimdi sıra üçüncü kızında...Ayşe Boyner, kasım ayında 3 yıllık sevgilisi Cem Telvi ile nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor. Ayşe Boyner de geleneği bozmayacak, babaevinde “dünya evine” girecek!En küçük kızı Emine Boyner’i 2012 yılında Ayvalık’taki evinde zeytinyağı kralı Ali Kürşat’la evlendiren Cem Bey, geçen şubat ayında da ikiz kızlarından Elif Boyner’i kimya mühendisi Cihan Ayger’le Kanlıca’daki yalısında evlendirmişti. Cem Bey, şimdi ikizlerden Ayşe Boyner’in mürüvvetini görmek için gün sayıyor. Ayşe Boyner de ikizi gibi, babasının Kanlıca’daki yalısında nikâh masasına oturacak. Pandemi nedeniyle görkemli bir düğün yapmayacak olan Ayşe Hanım ve Cem Bey, zaten mütevazı yaşam tarzlarıyla tanınıyor.İkili hem doğaya hem de sağlıklı beslenmeye meraklı. Öyle ki Cem Telvi, gıda sektöründe faaliyet gösteren sanayici ailesinin yanında yetiştikten sonra bitkisel süt üretimine soyunmuş. Telvi’ye en büyük desteği ise Ayşe Boyner veriyor.