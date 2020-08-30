Kerem Tunçeri, Asıl Enver hakkında ilk kez konuştu

BANA AİT OLAN MESAJLARDA TOPLUM AHLAKINA AYKIRI HİÇBİR SÖYLEMİM YOK O mesajları gerçekten attınız mı?

O mesajlardan bazıları benim eski mesajlaşmalarım. Aylar öncesine, hatta bir yıl öncesine ait mesajlar bile vardı. Ancak hiç benim olmayan mesajlar da Photoshop’landı. Bana ait olan mesajlarda, toplum ahlakına aykırı hiçbir söylemim yok. Bekar bir erkek olarak flört etmiş olabilirim ama bunların yayınlanması benim kişisel haklarıma saldırı ve kanuni olarak bir suç! Ben de bu konuda tüm yasal haklarımın peşindeyim.

