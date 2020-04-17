Kerem Dürüst kürkçü dükkanına döndü

AMERİKA’DA BOŞANMADAN TÜRKİYE’DE EVLENDİ Geçen yaz Bodrum’da Bahar Mursaloğlu’yla tanışan Kerem Dürüst, Amerika’daki evliliği henüz resmi olarak bitmemesine rağmen üçüncü kez nikâh masasına oturdu. Bodrum Belediyesi’nin nikâh dairesinde sade bir törenle evlenen çift, daha sonra Mavi Otel’de dostları için düğün yemeği verdi.



Kerem Dürüst, o dönem Gomez’le evliliği hakkında sorular soran basın mensuplarına “Amerika’daki nikâhım Türkiye’de geçerli değil. Katalina ile yollarımız ayrılmıştı zaten” demişti.