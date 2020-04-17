Kerem Dürüst kürkçü dükkanına döndü

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Kerem Dürüst’ün evlilikleri yılan hikayesine döndü...Dürüst ilk kez 2005 yılında Süreyya Yalçın’la nikâh masasına oturmuş, ancak o evlilik uzun ömürlü olmamıştı. Kerem Bey, ikinci evliliğini 2010 yılında Amerika’da Kolombiyalı iç mimar Katalina Gomez’le yaptı, 1 yıl sonra da oğlu Ekrem dünyaya geldi.
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Bu arada Amerika’da “Reina Limousine” adında bir otomobil kiralama şirketi bulunan Kerem Bey, dünyayı saran ekonomik krizde büyük darbe yedi. İşlerinin yanı sıra evliliğinde de sorunlar yaşamaya başlayan işadamı, soluğu Türkiye’de aldı.
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AMERİKA’DA BOŞANMADAN TÜRKİYE’DE EVLENDİ
Geçen yaz Bodrum’da Bahar Mursaloğlu’yla tanışan Kerem Dürüst, Amerika’daki evliliği henüz resmi olarak bitmemesine rağmen üçüncü kez nikâh masasına oturdu. Bodrum Belediyesi’nin nikâh dairesinde sade bir törenle evlenen çift, daha sonra Mavi Otel’de dostları için düğün yemeği verdi.
Kerem Dürüst, o dönem Gomez’le evliliği hakkında sorular soran basın mensuplarına “Amerika’daki nikâhım Türkiye’de geçerli değil. Katalina ile yollarımız ayrılmıştı zaten” demişti.
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MEĞER YAZ AŞKIYMIŞ
Yaz bitti, kış geldi ve Kerem Dürüst’le Bahar Mursaloğlu’nun aşkları sona erdi. Çift, “Aramızda görüş ayrılıkları var, birbirimize biraz zaman tanıyalım” diyerek evlerini ayırdı. Kerem Bey de o süreçte uçağa atladığı gibi Kolombiyalı eşi ve çocuğunun yanına Miami’ye gitti.
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Kış aylarını önce Miami’de, sonra Kolombiya’da ve ardından Ekvador’da birlikte geçiren Kerem Dürüst ile Katalina Gomez, bu süreçte yeniden yakınlaştı ve yarım kalan evliliklerine devam etme kararı aldı.
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BOŞANMAK İÇİN BODRUM’A GELDİ
Amerika’da işleri yoluna koyan Kerem Dürüst, yaz aşkı Bahar Mursaloğlu’ndan boşanmak için bir süre önce Bodrum’a gelip dava açtı. Ama adliyelerin koronavirüs salgını yüzünden eylül ayına kadar kapalı olması nedeniyle davanın sonuçlanması zaman alacak.Miami’nin ardından Türkiye’de de araba kiralama ve güvenlik şirketi kuran Kerem Bey, boşanma gerçekleştikten sonra Miami’ye, Kolombiyalı eşine dönecek.